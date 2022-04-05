Кабинет министров 2 апреля утвердил постановление «О введении системы обязательной цифровой маркировки бытовой техники», сообщила Norma.uz

Напомним, в 2020 году была запущена Национальная информационная система мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Оператором системы была определена компания CRPT Turon, созданная российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — единым оператором системы маркировки товаров в России, акционером которого является USM Holding Алишера Усманова.

В перечень товаров, обязательно подлежащих маркировке, включены табачные изделия, алкоголь, пиво, вода и напитки, лекарства и изделия медицинского назначения, а также бытовая техника.

Постановлением Кабмина установлены следующие сроки начала обязательной цифровой маркировки и видов продукции по группам:

первая группа — пылесосы, стиральные машины, холодильники и морозильники, телевизоры и мониторы — с 15 апреля 2022 года;

вторая группа — бытовые газовые плиты, кухонные вытяжки, духовки и плиты, микроволновые печи, утюги, водонагреватели — с 1 августа 2022 года;

третья группа — водогрейные котлы, кондиционеры, встраиваемые электроприборы (соковыжималка, блендер, миксер, кофемолка, мясорубка), все виды светильников — с 1 ноября 2022 года.

Постановлением утверждены:

перечень идентификационных кодов бытовой техники с обязательной цифровой маркировкой;

график поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки производителей бытовой техники;

график поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки бытовой техники организациями-импортёрами;

график поэтапного перехода организаций оптовой и розничной торговли на систему обязательной цифровой маркировки бытовой техники;

Положение об особенностях цифровой маркировки бытовых приборов средствами идентификации.

Коды маркировки для бытовой техники с обязательной цифровой маркировкой предоставляются производителям и импортёрам этой продукции оператором на основании соответствующего приказа.