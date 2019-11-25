С декабря 2019 года для местных производителей и импортеров будет осуществляться экспериментальный проект постепенного внедрения маркировки продукции средствами идентификации и процедуры дальнейшего отслеживания. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Добровольное участие предпринимателей в реализации экспериментального проекта не освобождает их от обязательной маркировки акцизными марками и соблюдения процедур маркировки на государственном языке, подчеркивается в сообщении.

С декабря сигареты и алкогольная продукция будут включены в перечень товаров, которые будут маркироваться средствами идентификации и далее отслеживаться.

Постановлением утверждены временные положения о порядке осуществления экспериментального проекта по маркировке и отслеживанию сигарет и алкогольной продукции, говорится в сообщении.

Напомним, инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при Министерстве финансов Узбекистана и Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка России 17 октября в Ташкенте подписали меморандум по вопросам лицензирования и маркировки алкогольной продукции.

В августе Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана сообщал, что подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.

По данным ведомства, ЦРПТ создало в Узбекистане предприятие CRPT TURON (со 100-процентной долей) для реализации с сентября пилотного проекта по внедрению цифровой маркировки сигарет, а с октября — пива и алкогольной продукции. Система должна помочь отслеживать движение товаров и выявлять нелегальные поставки продукции на рынок.

По данным Spot, 50% ЦРПТ, созданного в 2017 году, принадлежит холдингу Алишера Усманова USM Holdings, 25% — государственной корпорации «Ростех», 25% — управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.