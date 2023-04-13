Государственный департамент и Министерство финансов США 12 апреля объявили о введении новых санкций в связи с войной России против Украины, а также в отношении физических и юридических лиц, которые, по данным США, помогают России обходить уже введённые санкции. В новые санкционные списки включены 120 юридических и физических лиц в 20 странах.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена подчёркивается, что меры, принимаемые США в координации с Великобританией, направлены на сеть по уклонению от санкций одного из самых богатых российских миллиардеров Алишера Усманова, который уже находится под санкциями США.

Санкции введены против USM Holding, через который предприниматель контролирует большинство своих компаний, говорится в сообщении. Среди компаний, входящих в USM и попавших под санкции, — российский оператор мобильной связи «Мегафон», крупнейший в России производитель железной руды «Металлоинвест», в том числе дочерние компании «Металлоинвеста» в Швейцарии и ОАЭ, оператор Удоканского медного проекта в России.

Как мы сообщали ранее, в санкционный список (SDN List) также попали производитель цемента из Узбекистана «Ахангаранцемент» и его учредитель Akkermann Cement CA, учреждённая компанией из холдинга USM Алишера Усманова. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из нового санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.

В санкционном списке оказались уроженцы и граждане Узбекистана:

Исмаилова Гульбахор Бурхановна — в графе «гражданство» указаны Узбекистан, Россия и Кипр, сестра Алишера Усманова, совместно с которым владеет The Sister Trust. Исмаилова также попала под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании. Вместе с Зуннуром Исмаиловым указана в числе учредителей клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте;

— в графе «гражданство» указаны Узбекистан, Россия и Кипр, сестра Алишера Усманова, совместно с которым владеет The Sister Trust. Исмаилова также попала под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании. Вместе с Зуннуром Исмаиловым указана в числе учредителей клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте; Гульноз Зуннуровна Кочарова — гражданка Узбекистана, России и Кипра. Указана в качестве директора кипрской Almenor Holdings;

— гражданка Узбекистана, России и Кипра. Указана в качестве директора кипрской Almenor Holdings; Шохрух Олимжонович Насирходжаев — гражданин Узбекистана. Является генеральным директором сталепрокатного завода в ОАЭ Hamriyah Steel (относится к «Металлоинвесту»);

— гражданин Узбекистана. Является генеральным директором сталепрокатного завода в ОАЭ Hamriyah Steel (относится к «Металлоинвесту»); Насиба Эркиновна Нарзиева — гражданка Узбекистана, супруга Шохруха Насирходжаева;

— гражданка Узбекистана, супруга Шохруха Насирходжаева; Саодат Бурхановна Нарзиева — гражданка Узбекистана, сестра Алишера Усманова и мать Насибы Нарзиевой. Ранее сообщалось, что она работает акушером-гинекологом и имеет более чем 30-летний стаж в медицине;

— гражданка Узбекистана, сестра Алишера Усманова и мать Насибы Нарзиевой. Ранее сообщалось, что она работает акушером-гинекологом и имеет более чем 30-летний стаж в медицине; Натан Ададиевич Винер — гражданин Германии и России. Пасынок Алишера Усманова. Бизнесмен, владеющий рядом компаний в Москве, в том числе консалтинговой фирмой. Согласно соощению, владеет элитной недвижимостью на берегу моря в Латвии.

Под ограничительные меры попали принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующиеся на Каймановых островах. Кроме того, в список вошли ещё три кипрские компании, которые, как утверждается, принадлежат Усманову: Windfel, Savoler и Miramonte Investments. Последняя (8,2% вместе с «Металлинвестом» (41,9%) владеют долями в «Ташкентском металлургическом заводе».

США также ввели санкции против гражданина Кипра Деметриоса Сергидеса. Он, по данным американских властей, является советником Усманова и занимается финансовыми вопросами от лица бизнесмена. Вашингтон называет Сергидеса протектором (попечителем) The Sister Trust.

В SDN list включена и компания Digital Invest, в которой «МегаФон» ранее продал долю собственному владельцу USM Telecom. Компания имеет 51% доли в совместном с властями Узбекистана предприятии Digital Holding, которая владеет мобильным оператором Ucell (Coscom), оператором системы маркировки в Узбекистане CRPT Turon и компанией Pervaya Bashennaya Kompaniya, предоставляющей телекоммуникационные услуги (совместно с Coscom — 99%), и New Solutions.

При этом Минфин США сделал исключение и выдал бессрочную лицензию на любые сделки, включая продажу американских товаров и технологий, в пользу «МегаФона» или компании Digital Invest, если эти транзакции направлены на предоставление телекоммуникационных услуг в Таджикистане или Узбекистане.

Как сообщает РБК, в «МегаФоне» назвали санкции США несправедливыми, незаконными и не имеющими под собой оснований. «Мы — коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — заявили в компании.

Министерство торговли США в дополнение к санкциям Минфина ввело экспортные ограничения против ряда компаний, в том числе двух предприятий из Узбекистана Alfa Beta Creative и GFK Logistic Asia. По данным ведомства, они пытались в обход санкций закупать американские товары для нужд российской военной и оборонной промышленности.

Согласно данным ЕГРПО Узбекистана, Alfa Beta Creative была зарегистрирована в Ташкенте 6 июня 2022 года с уставным капиталом в 2 млн сумов, учредителем указана Светлана Каримовна Хайдари. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием.

GFK Logistic Asia создана 28 марта 2018 года, уставной капитал составляет 200 млн сумов. Предоставляет услуги в области сухопутного транспорта. Учредители — Альберт Абдусаматович Шукуров и GFK Logistic Asia.