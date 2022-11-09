Кабинет министров Узбекистана утвердил порядок обязательной маркировки бутилированной воды и безалкогольных напитков, сообщает Spot со ссылкой на постановление правительства.

Маркировка в системе Asl Belgisi, а также меры по её контролю будут вводиться поэтапно в 2023−2024 годах. При реализации проекта будет учтён опыт прошлогоднего пилотного проекта.

Требование маркировки вступит в силу как для местных производителей, так и для импортёров:

для первой группы (газированной либо негазированной воды, напитков, а также неферментированных подслащённых фруктовых и овощных соков, кроме виноградного) — с 1 июля 2023 года;

для второй группы (воды и напитков в металлической таре) — с 1 августа 2024 года.

Изначально маркировку планировали начать с 1 октября 2022 года. Производители напитков минимум за три месяца до начала процесса должны подписать договоры по поставке необходимого оборудования.

Кроме того, в течение девяти месяцев они должны будут внедрить агрегированные коды для партий товара. Предприниматели, импортирующие воду и напитки, будут должны отражать агрегированный код партии в грузовой таможенной декларации с июля 2023 года.

После начала каждого этапа продавцам даётся шесть месяцев, чтобы распродать остатки немаркированных напитков.

Оператор системы CRPT Turon бесплатно предоставит коды маркировки для негазированной воды, которая выпускается на территории Узбекистана в бутылках объёмом до 0,5 литра.

Введение цифровой маркировки товаров было анонсировано в декабре 2018 года. В 2019 году стал известен оператор системы — ЦРПТ «Турон», принадлежащий холдингу USM Алишера Усманова и «Ростеху» (ранее ему доверили эту же функцию в России).

Маркировку начали с сигарет и алкогольных напитков — для борьбы с контрафактной продукцией, хотя за последние два года серый рынок табачной продукции вырос с 4% до 15%. В 2020 году список расширился прохладительными напитками, лекарствами и бытовой техникой.

Летом 2021 года производители воды и напитков призвали приостановить пилотный проект по маркировке, поскольку, по их мнению, она экономически нецелесообразна. В «Туроне» их опасения назвали «мифом».

С 15 апреля этого года началась обязательная маркировка бытовой техники. Один код стоит 68 сумов (без НДС), пишет Spot.