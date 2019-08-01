Внедрение единой системы идентификационной маркировки откладывается на один год, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национального агентства проектного управления. Органом, ответственным за внедрение системы маркировки, назначен Государственный налоговый комитет Узбекистана.

Напомним, с 1 августа в Узбекистане должен был начать действовать запрет на продажу импортных и местных товаров без маркировки с использованием защищенной метки и нано-молекулярной технологии согласно постановлению президента Узбекистана от 30 ноября 2018 года.

В перечень из 54 групп товаров, подлежащих обязательной маркировке, вошли безалкогольные и алкогольные напитки, лекарства, витамины и пищевые добавки, косметические и гигиенические средства, бытовая химия, удобрения, автомобильное топливо и другие.

Согласно постановлению президента от 10 июля «О дополнительных мерах по совершенствованию налогового администрирования» утверждена «дорожная карта» по реализации Стратегии совершенствования налогового администрирования.

Пунктом №8 «дорожной карты» внедрение единой системы идентификационной маркировки для отдельных товаров и создание электронной базы учета продукции налоговыми органами предусматривается с 1 августа 2020 года.

Основная цель внедрения системы маркировки — предотвращение нелегального ввоза в республику, производства и реализации отдельных видов товаров, обеспечение их эффективного учета, а также повышение собираемости налогов и других обязательных платежей. Это, как отмечается в сообщении, неразрывно связано с вопросами повышения эффективности налогового администрирования.