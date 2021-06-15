Министерство энергетики Узбекистана рассказало, как идёт реформирование отрасли и наращивание генерирующих мощностей.

Перед Минэнерго поставлена задача увеличить к 2030 году выработку электроэнергии в 2 раза. Согласно прогнозам экспертов, через неполные 10 лет потребность в электроэнергии населения и отраслей экономики страны возрастет вдвое. То есть, ставится цель достичь к 2030 году выработку электроэнергии в 120,1 млрд кВт·ч (показатель 2020 года — 66,4 млрд кВт·ч).

«Подтверждением необходимости этого является ежегодный рост потребления электроэнергии. В этом росте во многом кроется и причина того, что сегодня наблюдаются случаи кратковременных отключений электроэнергии в периоды пиковых нагрузок, в основном, приходящихся на дни резких климатических изменений температуры воздуха», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что растущие потребности хозяйствующих субъектов, использование населением значительного количества бытовых электроприборов в такие дни, в том числе кондиционеров, обогревателей, ведет к резкому увеличению нагрузки на систему, включая низковольтные линии электропередачи и трансформаторные пункты. Это, в свою очередь, приводит к сбоям в их работе.

«Таких сбоев, даже в периоды пиковых нагрузок, можно избежать только за счёт качества состояния системы, над чем последние 3 года идет интенсивная работа путём модернизации и обновления, а также роста генерации (выработки)», — заявили в Минэнерго.

В настоящее время эксперты проектного офиса при Минэнерго разработали концепцию, включающую переход на оптовый конкурентный рынок электроэнергии в три этапа в 2021—2025 годы.

На первом этапе предусмотрена либерализация электроэнергетических предприятий и получение лицензий частными предприятиями, желающими продавать электроэнергию. Предполагается, что данный рыночный подход позволит повысить качество продукции и снизить цены.

В ходе второго этапа будет создан оператор системы распределения электроэнергии, а функции по продаже электроэнергии потребителям постепенно будут переданы поставщикам. Эти поставщики будут иметь право продавать электроэнергию потребителям на основании лицензии.

«Потребители получат возможность приобретать электроэнергию через торговую онлайн-платформу или через любого поставщика. Таким образом, поставщики будут работать в конкурентной среде, что послужит предоставлением лучших предложений по электроснабжению», — говорится в сообщении.

Третий этап — «Внутридневные (почасовые) продажи». На торговой площадке в режиме онлайн будут торговаться избыточные или дефицитные объёмы почасового производства и потребления электроэнергии.

«Переход к рыночным отношениям в энергетическом секторе с кардинальным сокращением в нем доли государства послужит совершенствованию системы управления электроэнергетической отрасли. В результате будет обеспечена энергетическая безопасность страны, надежность и стабильность энергоснабжения республики. Главное — повышение качества жизни населения», — подчеркнули в Минэнерго.

Президент Шавкат Мирзиёев во время послания парламенту в конце 2020 года заявлял, что в 2021 году в Узбекистане начнётся формирование оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей. В частности, для отмены монополии в обеспечении электроэнергией и газом, формирования рыночных отношений с 1 марта отменены таможенные пошлины и разрешительные документы на импорт сжиженного газа.

Кроме того, Министерству энергетики было поручено обеспечить разработку «дорожной карты» по формированию оптового рынка для производителей и импортеров и на первом этапе, начиная с 1 августа 2021 года, предусмотреть предоставление крупным предприятиям права закупки электрической энергии и природного газа на основе импорта.

На прошлой неделе депутаты Законодательной палаты выступили с критикой поста экономиста Юлия Юсупова, который задался вопросом, когда в Узбекистане начнется реформа энергетического сектора. Народные избранники отметили, что в стране уже сделано многое в сфере энергетики, а нынешние отключения — «результат накопившихся за годы проблем».