Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 июня провел совещание по вопросам трансформации электроэнергетических предприятий, сообщила пресс-служба главы государства.

Модернизация топливно-энергетического комплекса проводится на основе Стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли, утверждённой постановлением президента в марте 2019 года.

В соответствии с постановлением на базе бывшего АО «Узбекэнерго» были созданы три структуры:

АО «Тепловые электрические станции» — для управления тепловыми электростанциями и электроцентралями;

АО «Национальные электрические сети Узбекистана» — выступающее единым закупщиком электроэнергии от производителей и отвечающее за транспортировку электроэнергии по магистральным электросетям и международный транзит;

АО «Региональные электрические сети» — для управления территориальными электросетями.

«Такого никогда ранее не было в истории страны: в 19 проектов по генерации [электроэнергии] привлечены частные инвестиции на сумму 7 млрд долларов», — сказал Шавкат Мирзиёев. По его словам, к автоматизированной системе контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) подключено 7 миллионов потребителей, а собираемость платежей обеспечена на 100%.

Для модернизации системы энергетики, полного удовлетворения потребностей отраслей экономики и населения в ближайшие годы потребуется около 20 млрд долларов инвестиций. Это требует становления конкурентного рынка электроэнергетики и создания условий для частных инвесторов, указал президент и поставил задачу создать новую систему управления энергорынком.





В целях формирования равных условий для подключения частных генерирующих предприятий глава государства анонсировал разделение полномочий АО «Национальные электрические сети Узбекистана» по закупке электроэнергии и управлению магистральными сетями.

Оператор магистральных сетей будет отвечать за транспортировку электроэнергии, снижение потерь и техническое управление энергосистемой. Тогда как компания-единый закупщик будет на договорной основе покупать электроэнергию у всех электростанций и продавать её крупным предприятиям и предприятиям региональных электрических сетей. Аналогичные изменения происходят на рынке природного газа, где создаётся компания UzGasTrade, которой передаются функции «Узтрансгаза» по покупке и реализации природного газа в централизованном порядке.

Первый заместитель министра финансов Омонулло Насритдинходжаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что для перехода на рыночные механизмы, создания рыночных правил и управления энергорынком планируется создать отдельное агентство, которое будет выполнять роль регулятора.

Шавкат Мирзиёев также анонсировал запуск эксперимента с частными компаниям розничной торговли электроэнергией.

«Со следующего года в качестве эксперимента в 14 районах и городах будет создана возможность частным компаниям продавать юридическим лицам электроэнергию через региональные электросети», — сообщил президент.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость ускорения преобразования трёх компаний в предприятия, способные привлекать прямые инвестиции. Он поручил принять меры по оптимизации операционных расходов предприятий отрасли, модернизации линий электропередачи.





Также президент поставил задачу разработать двухгодичную программу обновления региональных сетей, по которой конкретные проблемы должны быть решены в 4500 махаллях.

Правительство и руководители отрасли должны разработать программу подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых для реализации означенной реформы.

Планировалось, что Узбекистан перейдёт на оптовый конкурентный рынок электроэнергии до 2025 года в три этапа. На первом этапе предусмотрена либерализация электроэнергетических предприятий и получение лицензий частными предприятиями, желающими продавать электроэнергию. Предполагается, что данный рыночный подход позволит повысить качество продукции и снизить цены.

В ходе второго этапа будет создан оператор системы распределения электроэнергии, а функции по продаже электроэнергии потребителям постепенно будут переданы поставщикам. Эти поставщики будут иметь право продавать электроэнергию потребителям на основании лицензии.

Третий этап — «Внутридневные (почасовые) продажи». На торговой площадке в режиме онлайн будут торговаться избыточные или дефицитные объёмы почасового производства и потребления электроэнергии.

Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев в интервью «Узбекистан 24» после совещания сообщил, что согласно новой концепции, для перехода на конкурентные оптовый и розничный рынок электроэнергии потребуется четыре этапа. По его словам, президент разрешил утвердить рыночные правила, чтобы можно было предоставлять лицензию любому бизнес-субъекту, который хочет выйти на рынок, и определить понятный порядок, по которому он может начать свое производство.

Шерзод Ходжаев в мае отмечал, что в ближайшее время потребители смогут выбрать поставщик электроэнергии. «Потребитель сможет выбрать нужного ему поставщика и заключить договор с нужной ему компанией. Но, в отличие от интернета, здесь государство сохранит тарифную политику, а не ценовую. В результате, независимо от того, насколько велик спрос, тарифы устанавливаются так, что вы не можете продать ее дороже установленной цены», — заявлял замминистра.

Напомним, в 2021 году Всемирный банк одобрил займ в 380 млн долларов на повышение эффективности работы «Национальных электрических сетей Узбекистана». По данным банка, устаревшая инфраструктура приводит к высоким потерям электроэнергии, которые составляют порядка 20% от общей выработки. Она также является причиной частых отключений электроэнергии по стране, наносящих ущерб экономической деятельности и благосостоянию населения. В том же 2021 году Япония выделила Узбекистану кредит в 195 млн долларов для стимулирования решения политических вопросов в электроэнергетическом секторе.