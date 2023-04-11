Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, выступая в субботу на церемонии передачи Ташкенту новых автобусов большой и особо большой вместимости, отметил «волевое, политическое решение» президента Шавката Мирзиёева о приобретении сразу 1000 автобусов.

«Не каждый город может»

Не каждый город мира может похвастаться получением одновременно такого большого количества автобусов и электробусов, особенно учитывая, что электробусы вдвое дороже автобусов, отметил он. Согласно февральскому постановлению президента, к маю в столицу из Китая должны поступить 700 автобусов большой вместимости длиной 12 метров, включая 200 сочленённых 18-метровых автобусов особо большой вместимости («гармошек»), а также 300 12-метровых электробусов. Общая стоимость машин составила 210 млн долларов.

На данный момент поставлено 100 электробусов Yutong, 103 автобуса на сжатом газе этой же марки и 30 автобусов-гармошек на сжатом газе King Long. В интервью журналистам Илхом Махкамов сообщил, что на заводах в Китае уже изготовлено 592 машины, остальные должны быть готовы до 20 апреля. На прибытие автобусов в Ташкент уходит от 10 до 14 дней, учитывая время и процедуры при пересечении границ Китая и Казахстана.

«Из-за того, что у нас сегодня нет движения ни трамваев, ни троллейбусов, мы должны наладить движение автобусов в связке с метро. Тысяча автобусов и электробусов поэтапно начнут движение по улицам Ташкента с мая», — отметил министр транспорта.

Он заверил, что новые автобусы «не просто бросят» на улицы города. «Маршруты прорабатываются с привлечением учёных и зарубежных специалистов, чтобы они были взаимосвязаны с метрополитеном».

Ежедневно свыше 1 миллиона человек прибывают в Ташкент, поэтому планируется построить транспортно-пересадочные узлы, которые позволят людям пересаживаться с другого транспорта на метро.

Сегодня по Ташкенту курсируют около 1100 автобусов, из них 460 — «маленькие» Isuzu. «Если к закупленным автобусам MAN и Mercedes-Benz прибавить 1000 [новых] автобусов большой вместимости, то будет всего 1900 автобусов большой вместимости, в том числе 200 18-метровых. Конечно, это уменьшит толкотню в автобусах, интервалы сократятся до 3−4 минут, во время часа пик — до 2 минут», — заявил Илхом Махкамов.

Он сообщил также, что общественный транспорт Ташкента должен перейти на новые тарифы с 15 мая. С этой же даты запланировано внедрение работы общественного транспорта на основе брутто-контрактов с отменой ежедневного плана для водителей.

«Расширение улиц — это ошибка»

Следующая главная проблема — это дорожная инфраструктура, отметил министр. На её создание нужно время. Если говорить о системе скоростного автобуса BRT (bus rapid transit), то для неё, помимо выделенного коридора, нужны специальные остановки, пешеходные переходы. Пока предложены «быстрые решения», такие как выделенные полосы для автобусов на отдельных участках в центре Ташкента.

В этом году Проектный офис Минтранса совместно с хокимиятом столицы и МВД работает над обеспечением приоритета общественного транспорта и повышением пропускной способности на 13 из 34 основных транспортных коридорах Ташкента.

Один из журналистов в беседе с министром отметил, что со строительством новых станций метро вагоны остаются переполненными. К беседе подключился и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков, который сказал: «У людей становится больше денег, учёба, работа, институт, появляются рабочие места, надо радоваться».

Министр транспорта ответил: «Растёт мобильность людей».

«Значит, нужно расширять дороги», — сказал другой журналист.

«Нет, расширение дорог — это ошибка. Это первое», — остановил его Илхом Махкамов.

Он продолжил: «Строительство путепроводов — это тоже не полноценное решение. Решив проблему одного перекрёстка, вы переносите пробки на следующие перекрёстки».

Министр добавил, что для Ташкента впервые была создана транспортная макромодель города. На её разработку потребовался анализ потоков пассажиров на протяжении двух лет. К процессу были привлечены специалисты из Турции и России, сообщил он.

Внедрение этой модели потребует времени: «Это не то, что можно внедрить за 1−2 дня. Это потребует полного пересмотра перекрёстков, каждой улицы».

Когда в Ташкент вернут трамвай?

Отвечая на этот вопрос, Илхом Махкамов сказал, что это, как и вопросы решения проблем устаревшей дренажной системы, переполненности метро и загруженности улиц, требует много времени.

«Сейчас нам эксперты говорят, что работу надо начать со строительства линии, которая свяжет старый и новый Ташкент», — отметил министр.

«Они говорят, что если сейчас начать строить трамвай внутри города, мы столкнёмся с ещё большими заторами. Не после запуска трамвая, а во время его строительства. Это потребует очень много времени», — сказал он.

«Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы проведём для уважаемого президента проект трамвая, который свяжет старый и новый Ташкент по этой улице (улице Новый Узбекистан — ред.).», — сообщил министр.

Прошлой осенью сообщалось о возможном строительстве совместно со французской Alstom трамвайной линии от станции метро «Дустлик» (бывшая «Чкалова») по улице Новый Узбекистан вдоль парка с таким же названием.

В феврале прошлого года президент, посещая Самарканд — единственный город в стране, где действует трамвай, заявил о планах вернуть трамвайное движение в Ташкент. В том же месяце сообщалось, что главе государства показали первые проекты по восстановлению трамвайных маршрутов, но каких-либо деталей общественности не представили.

Летом начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев сообщал, что для президента подготовлены предложения по двум маршрутам трамвая — от ТТЗ и от Ипподрома до Северного вокзала.

В ноябре директор Проектного офиса комплексного развития транспортной системы столицы Минтранса Мурад Абидов рассказал «Газете.uz», что министерство ведёт исследования по возможному возвращению трамвая. Сначала по выделенным линиям на востребованных направлениях планировалось запустить электробусы особо большой вместимости, отмечал он.

«Газета.uz» много раз обращала внимание на поспешность и ошибочность решения о закрытии трамвайного движения в Ташкенте. Власти назвали трамвай неэффективным, а решить транспортные проблемы планировали путём расширения дорог, строительства новых развязок и линий метро. В итоге ситуация с общественным транспортом в городе только деградировала.