Разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по восстановлению трамвайного движения в Ташкенте планируется завершить в августе. Об этом на сессии столичного кенгаша народных депутатов 15 июля сообщил начальник Управления транспорта города Анвар Джураев. По его словам, трамвай будет «бесшумным» с бесшовными рельсами, а к разработке ТЭО привлечены зарубежные специалисты.

«Мы готовим президенту предложения по двум направлениям. Первое — от массива ТТЗ до Северного вокзала, проект будет реализован в два этапа. Второй маршрут — от Чиланзарского вещевого торгового комплекса, то есть „Ипподрома“, до Северного вокзала», — сообщил он.

«Почему мы выбрали эти две точки? Через эти две точки в город поступает большой поток пассажиров из Ташкентской области. Чтобы предотвратить въезд этого транспортного потока, мы здесь определяем трамвайные направления, которые не будут повторять [маршруты метро]», — отметил Анвар Джураев.

В феврале президент Шавкат Мирзиёев, посещая Самарканд — единственный город в стране, где действует трамвай, заявил о планах вернуть трамвай в Ташкент. Какие-либо детали или планы впоследствии не сообщались. Президент сообщил, что маршруты трамвая будут определены, «отмерив семь раз и отрезав один раз».

На днях во время визита премьер-министра Грузии и мэра Тбилиси в Ташкент с грузинской стороны прозвучало заявление о том, что трамвайное движение могут восстановить по улице Шота Руставели. Ташкентская сторона это сообщение не комментировала.

«Газета.uz» не раз обращала внимание на поспешность и ошибочность решения о закрытии трамвайного движения в Ташкенте. Власти назвали трамвай неэффективным, а решить транспортные проблемы (загруженность дорог и образование заторов) планировали путём расширения дорог, строительства новых развязок и линий метрополитена. В итоге ситуация с общественным транспортом в городе только деградировала.

Преимущества трамвая над другими видами общественного транспорта сегодня в мире не подвергаются сомнению ни одним специалистом. На нашем сайте опубликовано большое количество материалов о трамвае. Ссылки на них приведены ниже.