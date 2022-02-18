Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что маршруты восстанавливаемого в Ташкенте трамвая будут определены, «отмерив семь раз и отрезав один раз». Об этом, как сообщает Daryo.uz, он сказал во время посещения Янгихаётского района.

«Я и в Самарканде сказал, что мы восстановим трамвай в Ташкенте. Мир движется в сторону зелёной экономики, зелёной энергетики. Считаю, что справедливо вернуть трамвай как безопасный, экологически чистый транспорт», — сказал глава государства.

«Сегодня я ознакомился с предварительными проектами трамвайных линий», — сообщил он.

Президент также отметил, что строительство надземного метро от Куйлюка до Сергелийского района будет завершено ко Дню независимости (1 сентября).

16 февраля первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развитию коммуникаций Бахтиёр Рахмонов сообщил, что трамвай не планируется возвращать на улицу Навои, где начинается реконструкция. По его словам, «габариты» улицы для этого не подходят. При этом улица Навои была первой, где появился трамвай.

Начальник управления транспорта Ташкента и председатель компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев отметил, что по трамваю готовятся предложения.

«Газета.uz» публиковала комментарии о том, что возвращение трамвая в города является общемировым трендом, а с его ликвидацией в 2016 году проблемы общественного транспорта Ташкента только усугубились.