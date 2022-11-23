В Париже 22 ноября была подписана «дорожная карта» по проекту строительства трамвайной системы в Ташкенте, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Документ визировали заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешт.

Жамшид Ходжаев и Оливье Бешт. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Согласно инвестиционному соглашению, подписанному в ходе узбекско-французского бизнес-форума, французская машиностроительная компания Alstom построит трамвайные линии протяжённостью 9,1 км. Ожидаемый пассажиропоток — 78 тысяч в день. Начало строительства запланировано на второй квартал 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 167,4 млн евро.

В интервью «Газете.uz» заместитель хокима Ташкента — начальник управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов сообщил, что Узбекистан прорабатывал этот проект с Alstom последние три-четыре месяца.

«Со стороны нашего руководства было поручено ускорить реализацию данного проекта. Сейчас мы совместно с французскими коллегами начали работу над подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) и самого проекта», — сказал он. При этом он отметил, что трамваи планируется закупать на основе тендера.

Министр транспорта Илхом Махкамов подтвердил, что строительством займётся Alstom, но маршруты пока не определены. В качестве одного из перспективных маршрутов рассматривается улица Новый Узбекистан, которая соединит Ташкент с «Новым Ташкентом». Линия предположительно будет пролегать от станции метро «Дустлик» по улице Новый Узбекистан вдоль одноимённого парка.

Начальник Управления транспорта Анвар Джураев летом сообщал, что подготовлены предложения по двум маршрутам трамвая — от ТТЗ и от Ипподрома до Северного вокзала.

«Газета.uz» не раз обращала внимание на поспешность и ошибочность решения о закрытии трамвайного движения в Ташкенте. Власти назвали трамвай неэффективным, а решить транспортные проблемы планировали путём расширения улиц, строительства развязок и линий метрополитена. В итоге ситуация с общественным транспортом в городе только деградировала.