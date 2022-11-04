Министерство транспорта Узбекистана исследует необходимость возвращения трамвая в Ташкент, сообщил «Газете.uz» директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы столицы Министерства транспорта Узбекистана Мурад Абидов.

Он отметил, что необходимость в трамвае рассчитывается из показателей транспортного спроса — количества людей в час, которым необходимо перемещение по конкретному направлению. Чтобы определить транспортный спрос на конкретных направлениях, необходимо создать транспортную макромодель Ташкента.

«Для этого нам предстоит провести три массовых обследования: по замеру транспортных потоков на 300 точках города и входящих точках агломерации, обследование пассажиропотока „на борту“ и пассажирооборота на 40 остановках. И третье — это масштабное обследование — социологический опрос о подвижности населения. После этих мероприятий мы сформируем макромодель транспортного спроса», — сказал Мурад Абидов.

Если замеры укажут на необходимость возвращения трамвая, сеть будет создаваться «не традиционной, как было раньше, а [на определённых участках] комбинированной с контактными рельсами для того, чтобы в будущем транспорт особо большой вместимости мог пройти определённые площади, не загружая [город] видом контактной сети на столбах».

Минимальные требования к вместимости одного трамвая, по словам Мурада Абидова, составят 280 человек. Сначала по направлениям с самым высоким транспортным спросом по выделенным линиям будут курсировать электробусы особо большой вместимости — 16- и 18-метровые машины.

«Если транспортный спрос превысит объём предоставляемых услуг [электробусами], дальше будем переходить на другой вид транспорта особо большой вместимости», — сказал Мурад Абидов.

При этом о расположении трамвайных линий — по осевой или вдоль обочины — пока говорить рано, добавил специалист. По его словам, это решение будет принято с учётом геометрических параметров улично-дорожной сети и движения личного автотранспорта.

«Строительство трамвая занимает немало времени и ресурсов, а также требует определённого подхода. Это экономическая составляющая и необходимость. Вот эти два фактора играют немалую роль. Это такой серьёзный проект. К нему подход нужен очень серьезный», — сказал он.

По информации СБДД МВД, по состоянию на 30 сентября количество машин, постоянно зарегистрированных в Ташкенте, составило 711 тысяч единиц (прирост за месяц — 14 тысяч автомобилей). Число ежедневно заезжающих и выезжающих из города автомобилей составляет 260 тысяч. Исходя из этого, ежедневно по улицам Ташкента перемещаются более 900 тысяч автомобилей, тогда как пропускная способность улиц, чтобы перемещение было комфортным и не было пробок, составляет всего 312 тысяч машин. То есть уже сейчас реальное количество транспорта в 3 раза превышает допустимые значения.

«Мы проанализировали улицы, по которым постоянно двигаются машины, от однополосных до семиполосных. Сложили их протяжённость по полосам и получили число 4688 км. Это число разделили на 15 метров, необходимые для движения каждого автомобиля в потоке, и получили число в 312 тысяч машин», — отметил Мурад Абидов.

«Мы обязательно должны обеспечить растущий спрос на перемещение горожан. Это одна из основных необходимостей жителей Ташкента, такая же, как продовольствие, образование и медицина. Мы должны предоставить общественный транспорт, который будет перемещаться с гарантированной скоростью и временем, и будет конкурировать с личным транспортом», — подчеркнул специалист.

На вопрос, готов ли он сам пересесть на общественный транспорт, Мурад Абидов сказал: «Конечно, если я смогу перемещаться общественным транспортом в конкурентное время, то я с удовольствием пересяду на общественный транспорт, потому что он даст мне гарантию за конкретное время доехать до нужного мне пункта назначения».

«Сейчас, когда я выезжаю на личном транспорте, будь то моя машина или служебная, я не могу заранее точно спланировать время в пути и как я доеду, и мне приходится выбирать различные маршруты, чтобы не попасть в пробку. Но даже когда я беру время с запасом, я часто опаздываю. Поэтому мы хотим обеспечить общественный транспорт расчётным временем так, чтоб оно не менялось и было константой», — отметил он.

Предыстория

Тема восстановления трамвайной системы, старейшей и крупнейшей в регионе, которая была закрыта в мае 2016 года, просуществовав 115 лет, все последующие годы не поднималась. Трамвай не рассматривался как вид общественного транспорта ни в одной из всевозможных концепций и планов, а чиновники на вопросы о нём предпочитали не отвечать.

Впервые о необходимости возвращения трамвая в столицу 22 января высказался тележурналист Хайрулла Нуриддинов в эфире передачи «Менимча», посвящённой обзору деятельности президента Шавката Мирзиёева за неделю. Уже 10 февраля президент, будучи в Самарканде, заявил: «Мы хотим вернуть трамвай в Ташкент. По этому поводу очень много писем и обращений от граждан». Однако с тех пор какие-либо конкретные планы или проекты не объявлялись.

В недавно представленном проекте генерального плана Ташкента предпочтение также отдано не трамваю, а скоростному автобусу. Разработчики посчитали, что строительство трамвайной сети слишком дорого, хотя в долгосрочной перспективе трамвай обходится дешевле и намного эффективнее.