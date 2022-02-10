Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 февраля в рамках визита в Самаркандскую область ознакомился с презентацией новых проектов, планируемых к реализации в регионе.

Глава государства сообщил, что в Ташкент планируется вернуть трамвай.

«Мы хотим вернуть трамвай в Ташкент. По этому поводу очень много писем и обращений от граждан», — цитирует его слова Daryo.

Как мы сообщали ранее, известный тележурналист Хайрулла Нуриддинов в эфире передачи «Менимча» («По-моему») на телеканале «Узбекистан 24» 22 января высказался за возвращение в Ташкент трамвайного движения. Он заявил, что для оказания качественных услуг населению необходимо вернуть этот вид общественного транспорта.

В последние месяцы работы ташкентского трамвая «Газета.uz» не раз обращала внимание на поспешность и ошибочность решения о закрытии трамвайного движения в Ташкенте. Власти назвали трамвай неэффективным, а решить транспортные проблемы (загруженность дорог и образование заторов) планировали путём расширения дорог, строительства новых развязок и линий метрополитена. Однако в развитых странах эти проблемы решаются, напротив, сужением дорог, снижением максимальной скорости автомобилей и развитой сетью общественного транспорта.