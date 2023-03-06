Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 марта встретился с депутатами Законодательной палаты и членами Сената Олий Мажлиса, а также руководством Верховного суда, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На встрече состоялись консультации по итогам рассмотрения поступивших от населения предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

«Депутаты внимательно изучили каждое из более чем 200 тысяч предложений, направленных общественностью, при этом был учтён международный опыт, привлечены ведущие специалисты и эксперты из различных сфер», — отметил пресс-секретарь президента.

По итогам продолжавшегося несколько месяцев изучения была подготовлена итоговая редакция проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, «в связи с тем, что проект закона содержит важнейшие изменения социально-экономической, политической сфер и государственного управления, перед вынесением законопроекта на референдум депутаты проводят консультации с субъектами законодательной инициативы, определёнными в статье 83 Конституции Узбекистана».

В этом процессе парламент, правительство и представители общественности высказывают предложения и мнения по проекту закона, отметил Шерзод Асадов.

Данный законопроект будет отдельно рассмотрен Конституционным судом, который даст своё заключение, сообщил он, добавив, что консультации будут продолжены.