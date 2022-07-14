15 июля завершается народное обсуждение проекта закона о поправках в Конституцию. «Газета.uz» публиковала таблицу со сравнением предлагаемых изменений с действующими статьями. Принимая решение о продлении обсуждения с 10 до 20 дней и признавая, что отведённый срок был слишком коротким, депутаты говорили о небывалой активности граждан в этом процессе. Они подчёркивали, что документ решает судьбу всего народа Узбекистана и именно народ должен быть автором и источником поправок. Пользуясь своим правом гражданина, колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов делится мыслями о представленном проекте закона.

Президент Шавкат Мирзиёев, выступая в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана во время произошедших там трагических событий на фоне конституционной реформы, обратился к депутатам республики с вопросом: «Вы сами стояли во главе этого, вы сами выступили с инициативой, вы сами подписали, сами выступили и сами одобрили. Почему не позвонил мне и не сказал, что люди недовольны?»

События в Каракалпакстане, к сожалению, ещё раз доказали важность конституционных реформ именно в плане обеспечения реальной независимости трёх ветвей власти и эффективных инструментов сдержек и противовесов, действенного диалога с населением, гарантий прав на мирное выражение мнения и невмешательства в деятельность СМИ, не нарушающих закон.

Интересно, что всего за месяц конституционная комиссия успела проанализировать более 60 тысяч предложений (по состоянию на 25 июня, это более 1600 за день!), подготовить текст законопроекта и внести в нижнюю палату парламента для рассмотрения.

Примечательно, что нижняя палата с пятью фракциями, представляющими пять различных партий с (по идее) разной идеологией и разными целями проголосовала единогласно за проект. Примечательно, что изначально отвели всего 10 дней на обсуждение более 200 изменений в 64 статьи Основного закона и 6 новых статей, которыми вводятся 16 новых норм, — а потом признали, что этих 10 дней было очень мало.

Ещё более примечательно, что ни конституционная комиссия, ни депутаты, среди которых наверняка есть юристы, не увидели в предлагаемых изменениях статей 70−75, касающихся статуса Каракалпакстана, противоречий со статьями 1 и 9 действующей Конституции Каракалпакстана.

Противоречия

Думается, что при работающих механизмах сдержек и противовесов парламентарии во время бурных обсуждений могли бы заметить эти и другие противоречия, заложенные в тексте законопроекта.

Например:

в преамбуле: «наследие своих великих предков, внесших бесценный вклад в развитие мировой и исламской цивилизации». Исламская цивилизация является частью мировой, а не существует отдельно от нее;

«наследие своих великих предков, внесших бесценный вклад в развитие мировой и исламской цивилизации». Исламская цивилизация является частью мировой, а не существует отдельно от нее; также в преамбуле: «стремясь обеспечить… достойную жизнь молодёжи». В действующей редакции указаны все граждане, предлагаемая же формулировка звучит дискриминирующе в отношении других групп населения;

«стремясь обеспечить… достойную жизнь молодёжи». В действующей редакции указаны все граждане, предлагаемая же формулировка звучит дискриминирующе в отношении других групп населения; между статьями 27 (неприкосновенность жилища), 53 (неприкосновенность частной собственности и её защита государством) и 53−1 (возможность лишения имущества через суд). Судя по предлагаемой формулировке статьи 53−1, «лишение имущества через суд» и «принудительное отчуждение имущества для общественных нужд в исключительных случаях» — это разные понятия и процессы. Эти нестыкующиеся нормы могут дать «инвесторам» прекрасную возможность обращаться в суд или проводить принудительное отчуждение имущества в порядке, который может быть прописан в законе, для выселения граждан с полюбившихся им территорий;

(неприкосновенность жилища), (неприкосновенность частной собственности и её защита государством) (возможность лишения имущества через суд). Судя по предлагаемой формулировке статьи 53−1, «лишение имущества через суд» и «принудительное отчуждение имущества для общественных нужд в исключительных случаях» — это разные понятия и процессы. Эти нестыкующиеся нормы могут дать «инвесторам» прекрасную возможность обращаться в суд или проводить принудительное отчуждение имущества в порядке, который может быть прописан в законе, для выселения граждан с полюбившихся им территорий; в статье 55: «природные ресурсы являются общенациональным богатством» и «находятся в государственной собственности». Думается, что «общенациональное богатство» и «государственная собственность» — разные понятия: общенациональным богатством государство управляет от имени общества ради его сохранения и приумножения, а собственностью может распоряжаться по своему усмотрению;

«природные ресурсы являются общенациональным богатством» и «находятся в государственной собственности». Думается, что «общенациональное богатство» и «государственная собственность» — разные понятия: общенациональным богатством государство управляет от имени общества ради его сохранения и приумножения, а собственностью может распоряжаться по своему усмотрению; между статьёй 76 (Олий Мажлис как высший представительный орган) и предлагаемыми редакциями пункта 4 части 1 статьи 78 (рассмотрение Олий Мажлисом вопросов внутренней и внешней политики страны, вместо их определения) и пункта 7 части 1 статьи 93 (определение важнейших стратегических приоритетов внутренней и внешней политики президентом и обращение в Олий Мажлис с посланиями по их реализации, вместо права обращаться в Олий Мажлис Республики Узбекистан по важнейшим вопросам реализации внутренней и внешней политики страны). Именно Олий Мажлис как высший законодательный орган, представляющий интересы различных слоёв населения, должен определять приоритеты политики страны, а не превратиться в орган, реализующий политику, определённую одним человеком.

Повторы и перефразы

Кроме подобных противоречий, в предлагаемых изменениях немало и ненужных повторов (перефразов) уже имеющихся в Конституции положений, которые делают основной закон громоздким.

Например:

Статья 1. Статья 14 (построение деятельности государства на принципах социальной справедливости) указывает на социальный характер государства, статья 15 (верховенство Конституции и законов) — на его правовой характер, а статья 61 (отделение религии от государства) — на его светский характер, и нет необходимости в нагромождении понятной и лаконичной статьи 1 излишними формулировками.

Статья 14 (построение деятельности государства на принципах социальной справедливости) указывает на социальный характер государства, статья 15 (верховенство Конституции и законов) — на его правовой характер, а статья 61 (отделение религии от государства) — на его светский характер, и нет необходимости в нагромождении понятной и лаконичной излишними формулировками. Статья 15. Безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан, зафиксированное в статье 15 действующей редакции и невозможность противоречия законов и нормативно-правовых актов нормам и принципам Конституции, закреплённые в статье 16, уже означают предлагаемую «высшую юридическую силу, прямое действие и применение Конституции Узбекистана на всей территории страны».

Безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан, зафиксированное в статье 15 действующей редакции и невозможность противоречия законов и нормативно-правовых актов нормам и принципам Конституции, закреплённые в статье 16, уже означают предлагаемую «высшую юридическую силу, прямое действие и применение Конституции Узбекистана на всей территории страны». Статья 18. Признание приоритета общепризнанных норм международного права в преамбуле действующей редакции Конституции уже означает, что «в Республике Узбекистан признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным нормам международного права».

Признание приоритета общепризнанных норм международного права в преамбуле действующей редакции Конституции уже означает, что «в Республике Узбекистан признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным нормам международного права». Статья 28. Действующая редакция гарантирует право на свободное передвижение по территории республики, въезд в страну и выезд из неё, что уже означает «право выезжать за пределы республики» и «право беспрепятственного возвращения в Узбекистан».

Действующая редакция гарантирует право на свободное передвижение по территории республики, въезд в страну и выезд из неё, что уже означает «право выезжать за пределы республики» и «право беспрепятственного возвращения в Узбекистан». Статья 29. Право искать, получать и распространять информацию означает, в том числе, и право пользоваться интернетом для этих целей.

Право искать, получать и распространять информацию означает, в том числе, и право пользоваться интернетом для этих целей. Статья 36. Собственность может быть и интеллектуальной, в том числе. Такие тавтологии напоминают пример с «правом на жизнь для всех, в том числе и для лысых», приведённый экономистом Бехзодом Хошимовым в своих рассуждениях про «модель Шаки» в изменениях в Конституцию.

Кроме этих и других подобных нагромождений статей Конституции уже имеющимися в ней положениями, можно заметить и включение в Конституцию норм, которые должны регулироваться другими законодательными актами. Например, Уголовным или Уголовно-процессуальным кодексом (предлагаемые дополнения в статью 26 и новые статьи 26−1, 26−2), Трудовым кодексом (предлагаемые дополнения в статью 31), законом об образовании (предлагаемые дополнения в статью 41), Семейным кодексом (предлагаемые дополнения в статью 63).

Конституция — закон, на основе которого принимаются все другие законы, но она не может подменить собой все другие кодексы и законы.

Чего не хватает в поправках

На мой взгляд, в вынесенном на обсуждение законопроекте не хватает изменений, связанных с реальным разделением властей и укреплением репрезентативной демократии.

Возвратимся к классической модели трёх ветвей власти, описываемой Шарлем Луи Монтескьё. Наличие ветви власти, которая «обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти» (статья 89) противоречит этой модели, а также статье 11 Конституции (разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную) и создаёт предпосылки для нивелирования независимости этих ветвей. Думается, необходимо вернуть статус президента как главы государства и исполнительной власти, как это было в первоначальной версии Конституции 1992 года.

Сменяемость власти. Для закрепления принципа сменяемости власти и во избежание различных толкований вводимых норм предлагаю исключить слово «подряд» в первой части статьи 90, а также оставить пятилетний срок полномочий главы государства.

Для закрепления принципа сменяемости власти и во избежание различных толкований вводимых норм предлагаю исключить слово «подряд» в первой части статьи 90, а также оставить пятилетний срок полномочий главы государства. Конкуренция на выборах. Предлагаю снять ограничение для претендента на пост главы государства в виде постоянного проживания в стране перед выборами, а также предоставить гражданам право на выдвижение (а также самовыдвижение) кандидата на пост главы государства. Это позволит обеспечить истинную состязательность в выборах, об отсутствии которой говорится в отчёте БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов 2021 года, а также даст возможность соотечественникам с опытом работы в развитых странах и свежими взглядами попробовать себя на госслужбе. До 2009 года в Узбекистане существовала возможность выдвижения кандидатов в президенты инициативными группами граждан.

Предлагаю снять ограничение для претендента на пост главы государства в виде постоянного проживания в стране перед выборами, а также предоставить гражданам право на выдвижение (а также самовыдвижение) кандидата на пост главы государства. Это позволит обеспечить истинную состязательность в выборах, об отсутствии которой говорится в отчёте БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов 2021 года, а также даст возможность соотечественникам с опытом работы в развитых странах и свежими взглядами попробовать себя на госслужбе. До 2009 года в Узбекистане существовала возможность выдвижения кандидатов в президенты инициативными группами граждан. Сдержки и противовесы. Учитывая, что глава государства имеет право распускать парламент при определённых условиях (статья 95) и в целях обеспечения принципа сдержек и противовесов, думаю, необходимо ввести норму о праве парламента в определенных случаях объявлять импичмент главе государства.

Учитывая, что глава государства имеет право распускать парламент при определённых условиях (статья 95) и в целях обеспечения принципа сдержек и противовесов, думаю, необходимо ввести норму о праве парламента в определенных случаях объявлять импичмент главе государства. Закрепление принципа разделения властей на региональном уровне и предотвращение конфликта интересов. Для этого необходимо исключить возможность глав местной исполнительной власти избираться в верхнюю палату законодательной власти — Сенат, быть депутатом парламента или местного кенгаша, занимать пост в органах государственного и хозяйственного управления, а также заниматься предпринимательской деятельностью или быть конечным бенефициаром коммерческих предприятий.

Для этого необходимо исключить возможность глав местной исполнительной власти избираться в верхнюю палату законодательной власти — Сенат, быть депутатом парламента или местного кенгаша, занимать пост в органах государственного и хозяйственного управления, а также заниматься предпринимательской деятельностью или быть конечным бенефициаром коммерческих предприятий. Выборы глав регионов. Предлагаю ввести избрание хокимов местным населением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием на не более чем два срока. О необходимости перейти на выборы глав местной исполнительной власти неоднократно говорил и президент.

Предлагаю ввести избрание хокимов местным населением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием на не более чем два срока. О необходимости перейти на выборы глав местной исполнительной власти неоднократно говорил и президент. Подотчетность исполнительной власти представительной на региональном уровне. Глава местной исполнительной власти должен быть подотчётным местному кенгашу и реализовывать политику развития региона, выработанную и утвержденную кенгашем, а не наоборот — кенгаш утверждает представленные хокимом перспективные программы развития территории, генерального плана и правил застройки района, города (предлагаемая редакция статьи 100). Кенгаш также должен иметь право объявить ему вотум недоверия при определённых условиях.

Глава местной исполнительной власти должен быть подотчётным местному кенгашу и реализовывать политику развития региона, выработанную и утвержденную кенгашем, а не наоборот — кенгаш утверждает представленные хокимом перспективные программы развития территории, генерального плана и правил застройки района, города (предлагаемая редакция статьи 100). Кенгаш также должен иметь право объявить ему вотум недоверия при определённых условиях. Народовластие. Для полноценной реализации положений статей 2 и 7 (народовластие) предлагаю ввести прямые выборы сенаторов (избираются населением тех регионов, которых они должны представлять в Сенате) и отказаться от практики назначения сенаторов указом главы государства, а также закрепить институт выдвижения (самовыдвижения) независимых кандидатов в депутаты и сенаторы.

Для полноценной реализации положений статей 2 и 7 (народовластие) предлагаю ввести прямые выборы сенаторов (избираются населением тех регионов, которых они должны представлять в Сенате) и отказаться от практики назначения сенаторов указом главы государства, а также закрепить институт выдвижения (самовыдвижения) независимых кандидатов в депутаты и сенаторы. Ответственность государственных органов и должностных лиц перед обществом и гражданами. Для реализации этого принципа предлагаю внедрить институт отзыва мандата депутата или сенатора избирателями.

Именно независимость каждой ветви власти, с механизмами, позволяющими противостоять возможным давлениям и сдерживать возможные злоупотребления со стороны других ветвей, представление разных мнений, объективно существующих в обществе, в органах власти и через СМИ (об отсутствии диалога и коммуникации после событий в Каракалпакстане говорили многие — от журналистов и экспертов до главы Сената), а также уважение и соблюдение принятых нами же законов и норм сделают страну более устойчивой и если не полностью устранят, то хотя бы минимизируют риск подобных кризисов. Это и должно быть приоритетной целью реформ.

Об уважении и соблюдении принятых нами же законов. Конституция запрещает цензуру, так как именно СМИ помогают в выстраивании коммуникации и диалога. Они позволяют направить «страсти» в русло дискуссий и дают возможность каждой стороне донести свою позицию до другой, «выпустить пар» не на улицах и площадях, а на бумаге.

И всякий раз, когда у кого-то «наверху» возникает желание набрать номер редактора того или иного издания, позволившего себе «выйти за рамки», необходимо помнить, что обширный и произвольный контроль над информацией обходится дорого, раскручивая негативную спираль. Отсутствующую в местных СМИ информацию и аналитику быстро заполнят зарубежные, возможно, со своей повесткой, или же левые Telegram-каналы, не несущие ответственности за свои материалы, и тогда уже призывы не верить фейкам мало помогут.

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