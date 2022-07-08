Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, открывая 28-е пленарное заседание верхней палаты парламента в пятницу, остановилась на недавних трагических событиях в Каракалпакстане.

Отметив, что волнения в Нукусе, приведшие к жертвам, произошли на фоне обсуждения поправок в Конституцию (среди них были поправки о статусе Каракалпакстана, после вмешательства президента они были отменены), глава Сената сказала: «Все мы должны сделать правильный вывод из произошедшего и должны будем пересмотреть нашу работу».

«Проблемы и вопросы, которые поднимает население, не могут быть большими или маленькими. Важно решать каждую из них. Любая проблема, которая кажется мелкой, если её не решить, однажды превратится в большую проблему», — подчеркнула Танзила Нарбаева.

«Как представители народа в первую очередь мы ответственны за недопущение таких ситуаций», — отметила она и повторила: «Мы должны критически пересмотреть нашу работу».

Танзила Нарбаева добавила, что «прошедшие события показали, что все проблемы должны решаться вместе с народом и своевременно, с привлечением сил и ресурсов всех государственных органов и ведомств».

Она от имени всех сенаторов выразила соболезнования семьям и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.