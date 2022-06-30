|Действующая Конституция
|Предлагаемая редакция
|ПРЕАМБУЛА
|ПРЕАМБУЛА
Народ Узбекистана,
торжественно провозглашая свою приверженность правам человека и принципам государственного суверенитета,
осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями,
опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности,
подтверждая свою верность идеалам демократии и социальной справедливости,
признавая приоритет общепризнанных норм международного права,
стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам республики,
ставя задачей создание гуманного демократического правового государства,
в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия
принимает в лице своих полномочных представителей настоящую Конституцию Республики Узбекистан.
Мы, единый народ Узбекистана,
торжественно провозглашая свою приверженность правам и свободам человека, национальным и общечеловеческим ценностям, принципам государственного суверенитета,
признавая приоритет общепризнанных норм международного права,
осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за построение и укрепление гуманного, демократического, правового, социального и светского государства, заботящегося о чести и достоинстве, благополучии и интересах каждого человека,
стремясь к открытому, справедливому и гармоничному гражданскому обществу,
опираясь на исторический, более чем трехтысячелетний опыт развития узбекской государственности, а также культурное наследие своих великих предков, внесших бесценный вклад в развитие мировой и исламской цивилизации,
подтверждая свою верность идеалам демократии, таким ценностям, как социальная справедливость, свобода и равенство,
стремясь обеспечить устойчивое развитие страны, достойную жизнь молодежи, развитие в этих целях образования, науки, культуры и духовности,
преисполненный решимости приумножать и охранять дошедшие до нас природные, культурные, материальные и духовные ценности и богатства, здоровую окружающую среду,
стремясь к укреплению и приумножению гармоничных, дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, и прежде всего с соседними странами, на основе взаимной поддержки, сотрудничества и уважения, мира и согласия,
в целях обеспечения гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия и толерантности
принимаем и провозглашаем настоящую Конституцию Республики Узбекистан.
|РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
|РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
|Глава I. Государственный суверенитет
|Глава I. Государственный суверенитет
|Узбекистан — суверенная демократическая республика. Названия государства «Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны.
|Узбекистан — суверенная республика, правовое, социальное, светское, демократическое государство. Названия государства «Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны.
|Статья 13
Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.
Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами.
|Статья 13
Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, в соответствии с которыми высшей ценностью являются человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.
Уважение, соблюдение, защита чести и достоинства человека, его прав и свобод являются обязанностью государства.
Права и свободы человека действуют непосредственно, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельности государственных органов, органов самоуправления граждан и их должностных лиц.
Меры правового воздействия на человека должны быть достаточными для достижения законной цели, преследуемой государственным органом, и наименее обременительными для заинтересованных лиц.
Все неустранимые противоречия и неясности в законодательстве, возникающие во взаимоотношениях человека с государственными органами, толкуются в пользу человека.
Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами.
|Статья 14
Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосостояния человека и общества.
|Статья 14
Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосостояния человека и устойчивого развития общества.
|Глава III. Верховенство Конституции и закона
|Глава III. Верховенство Конституции и закона
|Статья 15
В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан.
Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами.
|Статья 15
В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан.
Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Республики Узбекистан.
Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами.
|Статья 16
Ни одно из положений настоящей Конституции не может толковаться в ущерб правам и интересам Республики Узбекистан.
Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции.
|Статья 16
Ни одно из положений настоящей Конституции не может толковаться в ущерб правам и свободам человека и гражданина, правами интересам Республики Узбекистан, основным принципам и положениям, предусмотренным в первом разделе настоящей Конституции.
Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции.
|Глава IV. Внешняя политика
|Глава IV. Внешняя политика
|Статья 17
Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных общепризнанных принципов и норм международного права.
Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности.
|Статья 17
Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов уважения прав и свобод человека, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, территориальной целостности государств, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных общепризнанных принципов и норм международного права.
Узбекистан проводит дружественную и миролюбивую внешнюю политику со всеми государствами.
Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности.
|РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
|РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
|Глава V. Общие положения
|Глава V. Общие положения
|Статья 18
Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.
Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости.
|Статья 18
В Республике Узбекистан признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Достоинство человека, его основные права и свободы неприкосновенны, неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.
Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости.
|Статья 20
Осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать законных интересов, прав и свобод других лиц, государства и общества.
|Статья 20
Осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать прав, свобод и законных интересов других лиц, общества и государства.
Права и свободы человека могут быть ограничены только законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты прав и свобод других лиц, а также охраны общественной безопасности и порядка.
|Глава VI. Гражданство
|Глава VI. Гражданство
|Статья 22
Республика Узбекистан гарантирует правовую защиту и покровительство своим гражданам как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами.
|Статья 22
Республика Узбекистан гарантирует защиту и покровительство своим гражданам как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами.
Гражданин Республики Узбекистан не может быть выслан за пределы Узбекистана или выдан другому государству.
Государство заботится о сохранении и развитии связей с гражданами и соотечественниками, проживающими за рубежом.
|Глава VII. Личные права и свободы
|Глава VII. Личные права и свободы
|Статья 24
Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Посягательство на нее является тягчайшим преступлением.
|Статья 24
Право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом. Посягательство на жизнь человека является тягчайшим преступлением.
В Республике Узбекистан смертная казнь запрещена.
|Статья 25
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на основании закона.
|Статья 25
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Никто не может быть подвергнут задержанию или содержанию под стражей иначе как на основании закона.
Задержание, заключение под стражу и содержание под стражей или иной вид ограничения свободы допускаются только по решению суда.
До решения суда лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более сорока восьми часов. Если в установленный срок судом не будет принято решение о задержании или ином ограничении свободы, лицо должно быть освобождено незамедлительно.
Лицу при задержании должны быть разъяснены на понятном ему языке его права и основания задержания.
Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности лишь на основании неисполнения договорных обязательств.
Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство человека обращению либо наказанию.
Никто не может подвергаться медицинским, научным и иным опытам без его согласия.
Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, совершать все то, что не запрещено законом и не нарушает права и свободы других лиц. Ни на кого без его согласия не может быть возложена обязанность, не установленная законом.
|Статья 26
Каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению.
Никто не может подвергаться медицинским или научным опытам без его согласия.
|Статья 26
Каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
Все сомнения в виновности, если исчерпаны возможности их устранить, должны разрешаться в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны разрешаться сомнения, возникающие при применении закона.
Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не обязан доказывать свою невиновность и в любое время может воспользоваться правом хранить молчание.
Ни одно лицо не обязано свидетельствовать против себя самого и близких родственников.
В отношении всех лиц, лишенных свободы, должно быть оказано гуманное обращение и уважение достоинства, присущее человеческой личности.
Судимость лица и вытекающие из этого правовые последствия не должны быть основанием для ограничения прав его родственников.
|Статья 26−1
Каждое лицо имеет право пользоваться помощью адвоката по своему выбору и на любой стадии уголовного процесса, а при задержании лица — с момента фактического ограничения его права на свободу передвижения.
Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на информирование о сущности и основаниях обвинения, на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, на вызов свидетелей, показывающих в его пользу.
При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.
Права потерпевших от правонарушений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Каждое лицо имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов или их должностных лиц.
|Статья 26−2
Никто не может дважды нести ответственность за одно и то же правонарушение.
Ни одно лицо не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.
Закон, исключающий ответственность за деяние или смягчающий наказание, имеет обратную силу.
Закон, определяющий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
Ни один человек не может быть осужден, подвергнут наказанию, лишен имущества или каких-либо прав на основании закона, который официально не опубликован.
|Статья 27
Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища.
Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну переписки и телефонных разговоров иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом.
|Статья 27
Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства.
Каждый имеет право на защиту его персональных данных.
Каждое лицо имеет право на свободу и тайну переписки, переговоров по телефону и другим телекоммуникационным устройствам, почтово-телеграфной корреспонденции и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только в случаях и в порядке, установленных законом на основании решения суда.
Каждый имеет право на неприкосновенность жилища.
Не допускается лишение жилища иначе как по решению суда.
Никто не вправе входить в жилище или другие владения лица, производить обыск или осмотр иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом.
|Статья 28
Гражданин Республики Узбекистан имеет право на свободное передвижение по территории республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключением ограничений, установленных законом.
|Статья 28
Каждое лицо, которое на законных основаниях находится на территории Республики Узбекистан, имеет право на свободное передвижение по территории республики, выбирать место пребывания и жительства, за исключением ограничений, установленных законом.
Каждый имеет право выезжать за пределы республики. Граждане Республики Узбекистан имеют право беспрепятственного возвращения в Узбекистан.
|Статья 29
Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом.
Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны.
|Статья 29
Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию.
Каждый имеет право на доступ к всемирной информационной сети Интернет и свободное пользование ею.
Ограничение указанных прав допускается только законом и только в случаях, связанных с защитой существующего конституционного строя, прав и свобод других лиц, общественной безопасности и порядка, а также предотвращением разглашения информации, признанной государственной или иной тайной.
|Статья 30
Все государственные органы, общественные объединения и должностные лица Республики Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам возможность ознакомления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права и интересы.
|Статья 30
Государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, организации и должностные лица обязаны обеспечивать каждому возможность ознакомления с актами законодательства, а также документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его права и законные интересы.
Каждый имеет право на ознакомление с данными, собранными о нем в государственных органах, органах самоуправления граждан, общественных объединениях, организациях, и на требование исправления недостоверных данных, а также на уничтожение данных, собранных незаконным путем или более не имеющих правовых оснований.
|Глава VIII. Политические права
|Глава VIII. Политические права
|Статья 32
Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов.
Порядок осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов определяется законом.
|Статья 32
Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также путем общественного контроля над деятельностью государственных органов.
Порядок осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов определяется законом.
Самоуправлением граждан признается право и действительная способность граждан самостоятельно и в рамках закона решать вопросы местного значения исходя из своих интересов, исторических особенностей развития, а также национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций.
|Статья 35
Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, учреждения или к народным представителям.
Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.
|Статья 35
Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, учреждения, органы самоуправления граждан или к народным представителям.
Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.
|Глава IХ. Экономические и социальные права
|Глава IХ. Экономические, социальные, культурные и экологические права
|Статья 36
Каждый имеет право на собственность.
Тайна банковских вкладов и право наследования гарантируются законом.
|Статья 36
Каждый имеет право на собственность, в том числе интеллектуальную, которая охраняется законом.
Тайна банковских вкладов и право наследования гарантируются законом.
|Статья 37
Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом.
Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом.
|Статья 37
Каждый имеет право на достойный труд, на свободный выбор работы, на благоприятные условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на справедливое вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы в порядке, установленном законом.
Минимальный размер оплаты труда должен быть достаточным для существования самого человека и его семьи.
Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу, увольнять с работы и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Каждая работающая женщина в случае беременности и родов имеет право на оплачиваемый отпуск и отпуск по уходу за новорожденным ребенком или отпуск для усыновления ребенка.
Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору суда либо в других случаях, предусмотренных законом.
Использование принудительного труда и других наихудших форм детского труда запрещается и влечет ответственность по закону.
|Статья 38
Работающие по найму имеют право на оплачиваемый отдых. Продолжительность рабочего времени, оплачиваемого трудового отпуска определяются законом.
|Статья 38
Каждое лицо имеет право на отдых.
Работающие по найму граждане имеют право на отдых, выходные и праздничные дни и оплачиваемый ежегодный отпуск.
|Статья 39
Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в других предусмотренных законом случаях.
Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже официально установленного прожиточного минимума.
|Статья 39
Каждое лицо имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, безработицы, инвалидности, а также потери кормильца и в других предусмотренных законом случаях.
Государство создает необходимые условия для развития системы социальных служб, устанавливает государственные пенсии, пособия и другие виды социальной помощи.
Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже официально установленных минимальных потребительских расходов.
Государство в установленном законом порядке обеспечивает жильем социально уязвимых и малообеспеченных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Государство создает необходимые равные условия для реализации прав и законных интересов лиц с инвалидностью.
Запрещается любое обособление, исключение, отстранение, ограничение или предпочтение в отношении лиц с инвалидностью, а также уклонение от создания условий для доступа лиц с инвалидностью к объектам и услугам.
|Статья 40
Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание.
|Статья 40
Каждый имеет право на охрану здоровья и квалифицированное медицинское обслуживание.
Граждане Республики Узбекистан вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом и включающий также скорую и неотложную медицинскую помощь.
Государство принимает необходимые меры по развитию государственной, частной и других систем здравоохранения, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, созданию условий для развития различных форм медицинского страхования.
Государство в соответствии с принципом устойчивого развития осуществляет меры по улучшению, восстановлению и защите окружающей среды, сохранению экологического баланса.
Государство принимает необходимые меры по защите и восстановлению экологической системы, устойчивому социальному, экономическому развитию региона Приаралья.
|Статья 40−1
Каждый имеет право на здоровую и благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
|Статья 41
Каждый имеет право на образование.
Государство гарантирует получение бесплатно общего образования.
Школьное дело находится под надзором государства.
|Статья 41
Каждый имеет право на образование.
Государство способствует развитию дошкольного образования и воспитания.
Государство гарантирует право каждого ребенка на получение обязательной годичной подготовки для поступления в организации общего среднего образования.
Государство гарантирует получение бесплатно общего среднего образования.
Общее среднее образование обязательно.
Школьное дело, дошкольное образование и воспитание находятся под надзором государства.
Для детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями в образовательных организациях организуется инклюзивное образование и воспитание.
Государство гарантирует талантливой молодежи продолжение образования независимо от их материального положения.
Государство создает равные условия для развития государственных, частных и других форм образовательных учреждений и организаций.
Всемерное укрепление статуса педагогических работников — цель и ответственная задача общества и государства.Не допускается вмешательство в профессиональную деятельность педагогических работников, а также воспрепятствование выполнению ими служебных обязанностей.
|Статья 41−1
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственных образовательных организациях.
Высшие образовательные и научно-исследовательские организации в установленных законом пределах имеют право на самоуправление, академическую свободу, а также свободу исследований и преподавания.
Государство способствует развитию науки, установлению научных связей с мировым научным сообществом.
|Статья 42
Каждому гарантируется свобода научного и технического творчества, право на пользование достижениями культуры.
Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества.
|Статья 42
Каждому гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, право на пользование достижениями культуры.
Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества.
|Статья 42−1
Государство создает необходимые условия для развития физической культуры и спорта, духовного и нравственного воспитания детей и молодежи.
|Глава Х. Гарантии прав и свобод человека
|Глава Х. Гарантии прав и свобод человека
|Статья 43
Государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законами.
|Статья 43
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина — высшая цель государства.
Государство обеспечивает права, свободы и законные интересы человека и гражданина, закрепленные Конституцией и законами.
Каждое лицо вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
|Статья 44
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений.
|Статья 44
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных решений, действий и бездействия государственных органов и иных организаций, их должностных лиц.
Каждое лицо для восстановления своих нарушенных прав и свобод имеет право на рассмотрение своего дела в разумные сроки компетентным, независимым и беспристрастным судом на основе принципов равенства, состязательности и справедливости.
Каждый вправе в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан обращаться за защитой своих прав, свобод и законных интересов в национальные и международные институты по правам человека.
|Статья 45
Права несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых находятся под защитой государства.
|Статья 45
Права несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых находятся под защитой государства.
Государство принимает меры, направленные на повышение качества жизни социально уязвимых категорий населения, создание им условий для равного с другими гражданами участия в общественной и государственной жизни и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности.
|Глава ХI. Обязанности граждан
|Глава ХI. Обязанности граждан
|Статья 49
Граждане обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистана.
Памятники культуры охраняются государством.
|Статья 49
Граждане обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистана.
Историческое, духовное, культурное и природное наследие охраняется государством.
Государство и общество заботятся о защите национальных ценностей, об обеспечении преемственности духовного и культурного наследия народа Узбекистана.
|Статья 52
Защита Республики Узбекистан — долг каждого гражданина Республики Узбекистан. Граждане обязаны нести военную или альтернативную службу в порядке, установленном законом.
|Статья 52
Верность Родине священна.
Защита Республики Узбекистан — долг каждого гражданина Республики Узбекистан. Граждане обязаны нести военную или альтернативную службу в порядке, установленном законом.
|РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ
|РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава ХII. Экономические основы общества
Глава ХII. Экономические основы общества
Статья 53
Основу экономики Узбекистана, направленной на развитие рыночных отношений, составляет собственность в ее различных формах.
Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности.
Частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством. Собственник может быть лишен ее только в случаях и в порядке, предусмотренных законом.
Статья 53
Основу экономики Узбекистана, направленной на развитие рыночных отношений, составляет собственность в ее различных формах.
Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, свободную честную конкуренцию, равную правовую защиту всех форм собственности.
Частная собственность неприкосновенна и защищается государством.
Государство создает условия для сбалансированного развития отраслей экономики и территорий, а также обеспечивает справедливое распределение экономических ресурсов.
Государство обеспечивает благоприятный деловой и инвестиционный климат, условия для развития предпринимательства.
Предприниматели вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством, самостоятельно выбирать направления своей деятельности, получать доход от предпринимательства в неограниченном размере.
В Республике Узбекистан гарантируются свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и финансовых средств.
Меры, направленные на ограничение перемещения товаров, услуг, рабочей силы и финансовых средств, могут вводиться в соответствии с законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и объектов культурного наследия.
Не допускается недобросовестная конкуренция, монополизация экономической деятельности.
Результаты разгосударствления и приватизации пересмотру и отмене не подлежат.
Статья 53−1
Ни одно лицо не может быть лишено своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для общественных нужд может быть произведено в исключительных случаях и порядке, предусмотренных законом, при условии предварительного и равноценного его возмещения.
Статья 54
Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом. Использование имущества не должно причинять ущерб экологической среде, нарушать права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства.
Изменение не предлагается.
Статья 55
Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством.
Статья 55
Земля, ее недра, воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на условиях и в порядке, предусмотренных законом.
Земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда принадлежат государству и выделяются субъектам предпринимательства на основе договоров аренды.
Природные ресурсы подлежат рациональному использованию и охраняются государством.
|Глава ХIII. Общественные объединения
|Глава ХIII. Общественные объединения
|Статья 56
Общественными объединениями в Республике Узбекистан признаются профессиональные союзы, политические партии, общества ученых, женские организации, организации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые движения и иные объединения граждан, зарегистрированные в установленном законом порядке.
|Статья 56
Институты гражданского общества, в том числе махалли, политические партии, движения, средства массовой информации, профессиональные союзы, общественные фонды и другие общественные объединения лиц образуют основу гражданского общества, определяют его содержание. Они призваны защищать права, свободы и законные интересы граждан, демократические ценности, содействовать достижению социальных и культурных целей, удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей общества
|Статья 61
Религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений.
|Статья 61
Религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений.
В Республике Узбекистан гарантируется свобода деятельности религиозных организаций, действующих в установленном законом порядке.
Государство выступает гарантом мирного сосуществования конфессий.
|Глава ХIV. Семья
|Глава ХIV. Семья
|Статья 63
Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и государства.
Брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон.
|Статья 63
Семья как естественная и основная ячейка общества, основа сохранения и воспроизводства населения находится под особой защитой общества и государства.
Брак основывается на свободном согласии и равноправии женщины и мужчины.
Государство создает социальные и экономические условия, необходимые для полноценного развития семьи.
Государство обеспечивает предоставление многодетным семьям льгот и социальных гарантий в соответствии с законом.
|Статья 64
Родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия.
Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание и образование детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную деятельность по отношению к ним.
|Статья 64
Родители и заменяющие их лица имеют право и обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия, заботиться об их воспитании, образовании, здоровом, полноценном и гармоничном развитии.
Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание, здоровое, гармоничное развитие и образование детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную деятельность в этом направлении.
|Статья 65
Дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей.
Материнство и детство охраняются государством.
|Статья 65
Дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей.
Интересы ребенка, создание всех условий для полноценного физического, умственного и культурного развития детей являются важнейшим приоритетом государственной политики.
Материнство, отцовство и детство охраняются государством.
Государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за богатое духовное наследие великих предков.
|Глава ХVII. Республика Каракалпакстан
|Глава ХVII. Республика Каракалпакстан
|Статья 70
Суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан.
Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан.
|Статья 70
Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан.
На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан
|Статья 71
Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию.
Конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить Конституции Республики Узбекистан.
|Статья 71
Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию.
Конституция и законы Республики Каракалпакстан не могут противоречить Конституции и законам Республики Узбекистан.
|Статья 72
Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории Республики Каракалпакстан.
|Статья 72
Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории Республики Каракалпакстан.
Законодательство Республики Каракалпакстан входит в единую правовую систему Республики Узбекистан и является составной частью законодательства Республики Узбекистан.
|Статья 73
Территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее согласия.
Республика Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального устройства.
|Изменение не предлагается.
|Статья 74
Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.
|Статья 74
Республика Каракалпакстан на своей территории осуществляет законодательную, исполнительную и судебную власть в соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан, Конституцией и законами Республики Каракалпакстан.
Высшим должностным лицом Республики Каракалпакстан является Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.
|Статья 75
Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан.
Споры между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан решаются путем согласительных процедур.
|Статья 75
Республика Узбекистан создает необходимые финансовые, материальные, организационно-технические и иные условия для всестороннего социального, экономического, культурного, инновационного развития Республики Каракалпакстан.
Республика Каракалпакстан имеет своих представителей в высших органах законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти Республики Узбекистан.
|РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
|РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
|Глава XVIII. Олий Мажлис Республики Узбекистан
|Глава XVIII. Олий Мажлис Республики Узбекистан
|Статья 77
Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоит из ста пятидесяти депутатов, избираемых в соответствии с законом.
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан является палатой территориального представительства и состоит из членов Сената (сенаторов).
Члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан избираются в равном количестве — по шесть человек — от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента путем тайного голосования на соответствующих совместных заседаниях депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти областей, районов и городов из числа этих депутатов. Шестнадцать членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан назначаются Президентом Республики Узбекистан из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.
Депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан может быть гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню выборов двадцати пяти лет и постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан не менее пяти лет. Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты, определяются законом.
Одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом Законодательной палаты и членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
|Статья 77
Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоит из ста пятидесяти депутатов, избираемых в соответствии с законом.
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан является палатой территориального представительства и состоит из членов Сената (сенаторов).
Члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан избираются в равном количестве — по шесть человек — от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента путем тайного голосования на соответствующих совместных заседаниях депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти областей, районов и городов из числа этих депутатов. Шестнадцать членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан назначаются Президентом Республики Узбекистан из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.
Депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан может быть гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню выборов двадцати пяти лет и постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан не менее пяти лет. Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты, определяются законом.
Одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом Законодательной палаты и членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан не может быть одновременно депутатом Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, местных представительных органов власти.
|Статья 78
К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан относятся:
4) определение основных направлений внутренней и внешней политики Республики Узбекистан и принятие стратегических государственных программ;
15) рассмотрение и утверждение по представлению президента Республики Узбекистан кандидатуры премьер-министра Республики Узбекистан, а также заслушивание и обсуждение отчетов премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны;
16) избрание Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека и его заместителя;
17) рассмотрение отчета Счетной палаты Республики Узбекистан;
|Статья 78
К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан относятся:
4) рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики Республики Узбекистан, принятие стратегических государственных программ;
15) рассмотрение и утверждение по представлению президента Республики Узбекистан кандидатуры премьер-министра Республики Узбекистан, заслушивание и обсуждение отчетов премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, а также рассмотрение ежегодного доклада Кабинета Министров Республики Узбекистан по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны;
16) избрание Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана), Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка;
17) рассмотрение отчета Счетной палаты Республики Узбекистан, ежегодного Национального доклада о противодействии коррупции в Республике Узбекистан;
|Статья 80
К исключительным полномочиям Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан относятся:
…
6) утверждение указов президента Республики Узбекистан о назначении и освобождении от должности генерального прокурора Республики Узбекистан и председателя Счетной палаты;
8) назначение и освобождение по представлению президента Республики Узбекистан дипломатических и иных представителей Республики Узбекистан в иностранных государствах;
|Статья 80
К исключительным полномочиям Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан относятся:
5) назначение и освобождение от должности по представлению Президента Республики Узбекистан председателя Счетной палаты Республики Узбекистан;
6) утверждение указов президента Республики Узбекистан о назначении и освобождении от должности генерального прокурора Республики Узбекистан и директора Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан;
8) назначение и освобождение по представлению президента Республики Узбекистан дипломатических представителей Республики Узбекистан в иностранных государствах и при международных организациях, а также заслушивание отчетов по вопросам, связанным с их деятельностью;
|Статья 83
Право законодательной инициативы принадлежит президенту Республики Узбекистан, Республике Каракалпакстан в лице ее высшего представительного органа государственной власти, депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинету Министров Республики Узбекистан, Конституционному суду, Верховному суду, генеральному прокурору Республики Узбекистан и реализуется посредством внесения законопроекта субъектами права законодательной инициативы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
|Статья 83
Право законодательной инициативы принадлежит президенту Республики Узбекистан, Республике Каракалпакстан в лице ее высшего представительного органа государственной власти, депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинету Министров Республики Узбекистан. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному суду, Верховному суду, Высшему судейскому совету и Генеральному прокурору Республики Узбекистан по вопросам их ведения.
Право законодательной инициативы реализуется посредством внесения законопроекта субъектами права законодательной инициативы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Граждане Республики Узбекистан, обладающие избирательным правом, в количестве не менее ста тысяч человек, Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман), Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан вправе в порядке законодательной инициативы вносить в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан законодательные предложения.
Порядок внесения и рассмотрения законопроектов, законодательных предложений определяется законом.
|Статья 84
Закон приобретает юридическую силу, когда он принимается Законодательной палатой, одобряется Сенатом, подписывается Президентом Республики Узбекистан и публикуется в официальных изданиях в установленном законом порядке.
Закон, принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан, не позднее десяти дней со дня принятия направляется в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Закон, одобренный Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в течение десяти дней направляется Президенту Республики Узбекистан для подписания и обнародования.
Президент Республики Узбекистан в течение тридцати дней подписывает закон и обнародует его.
…
|Статья 84
Закон приобретает юридическую силу, когда он принимается Законодательной палатой, одобряется Сенатом, подписывается Президентом Республики Узбекистан и публикуется в официальных изданиях в установленном законом порядке.
Закон, принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан, не позднее двадцати дней со дня принятия направляется в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Закон, одобренный Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, не позднее двадцати дней направляется Президенту Республики Узбекистан для подписания и обнародования.
Президент Республики Узбекистан не позднее двух месяцев подписывает закон и обнародует его.
…
|Глава ХIХ. Президент Республики Узбекистан
|Глава ХIХ. Президент Республики Узбекистан
|Статья 90
…
Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Порядок выборов Президента определяется законом Республики Узбекистан.
|Статья 90
…
Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Порядок выборов Президента определяется законом Республики Узбекистан.
|Статья 93
Президент Республики Узбекистан:
…
6) представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры для назначения дипломатических и иных представителей Республики Узбекистан в иностранных государствах;
7) имеет право обращаться в Олий Мажлис Республики Узбекистан по важнейшим вопросам реализации внутренней и внешней политики страны;
12) назначает и освобождает от должности генерального прокурора Республики Узбекистан и председателя Счетной палаты с последующим утверждением их Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
13) представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры в составы Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, а также на должности председателя Высшего судейского совета Республики Узбекистан, председателя Правления Центрального банка Республики Узбекистан;
25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами Республики Узбекистан.
|Статья 93
Президент Республики Узбекистан:
…
6) представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры для назначения дипломатических представителей Республики Узбекистан в иностранных государствах и при международных организациях;
7) определяет важнейшие стратегические приоритеты внутренней и внешней политики и обращается в Олий Мажлис Республики Узбекистан с посланиями по вопросам их реализации;
12) назначает и освобождает от должности генерального прокурора Республики Узбекистан и директора Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан с последующим утверждением их Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
13) представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры в составы Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, а также на должности председателя Высшего судейского совета Республики Узбекистан, председателя Правления Центрального банка Республики Узбекистан, председателя Счетной палаты Республики Узбекистан;
25) формирует и возглавляет Совет безопасности при Президенте Республики Узбекистан;
26) формирует Администрацию Президента Республики Узбекистан, а также консультативно-совещательные и иные органы при Президенте Республики Узбекистан;
27) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами Республики Узбекистан.
|Глава ХХ. Кабинет Министров
|Глава ХХ. Кабинет Министров
|Статья 98
Кабинет Министров:
1) несет ответственность за проведение эффективной экономической, социальной, финансовой, денежно-кредитной политики, разработку и реализацию программ по развитию науки, культуры, образования, здравоохранения и других отраслей экономики и социальной сферы;
2) осуществляет меры по защите экономических, социальных и других прав и законных интересов граждан;
3) координирует и направляет работу органов государственного и хозяйственного управления, обеспечивает контроль за их деятельностью в установленном законом порядке;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами Республики Узбекистан.
|Статья 98
Кабинет Министров:
1) несет ответственность за проведение эффективной экономической, социальной, экологической, финансовой, денежно-кредитной политики, разработку и реализацию программ по развитию науки, культуры, образования, здравоохранения и других отраслей экономики и социальной сферы;
2) осуществляет меры по защите экономических, социальных, экологических и других прав и законных интересов граждан;
3) координирует и направляет работу органов государственного управления, обеспечивает контроль за их деятельностью в установленном законом порядке;
6) обеспечивает реализацию государственной молодежной политики, принимает меры по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей;
7) обеспечивает функционирование системы социальной защиты, в том числе лиц с инвалидностью;
8) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе общественных объединений, обеспечивает их участие в выработке и реализации программ социально-экономического развития, обеспечивает реализацию программ социального партнерства;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами Республики Узбекистан"
|Глава ХХI. Основы государственной власти на местах
|Глава ХХI. Основы государственной власти на местах
|Статья 99
Представительными органами власти в областях, районах и городах (кроме городов районного подчинения) являются Кенгаши народных депутатов, возглавляемые хокимами, которые, исходя из интересов государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их компетенции.
|Статья 99
Представительными органами власти в областях, районах и городах (кроме городов районного подчинения) являются Кенгаши народных депутатов.
Исполнительную власть на соответствующей территории возглавляет хоким области, района и города.
Кенгаш народных депутатов возглавляет председатель, избираемый из числа его депутатов в соответствии с законом.
Порядок выборов депутатов Кенгашей народных депутатов определяется законом.
Организация деятельности Кенгашей народных депутатов и хокимов регулируется законом.
Срок полномочий Кенгашей народных депутатов и хокимов — пять лет. Выборы в Кенгаши народных депутатов во вновь образованных административно-территориальных единицах проводятся на срок, не превышающий период, остающийся до очередных всеобщих выборов в Кенгаши народных депутатов.
|Статья 100
К ведению местных органов власти относятся:
обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан;
вопросы экономического, социального и культурного развития территорий;
формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов, сборов, формирование внебюджетных фондов;
руководство местным коммунальным хозяйством;
охрана окружающей среды;
обеспечение регистрации актов гражданского состояния;
принятие нормативных актов и иные полномочия, не противоречащие Конституции и законодательству Республики Узбекистан.
|Статья 100
К ведению Кенгашей народных депутатов относятся:
утверждение по представлению хокима перспективных программ развития территории, генерального плана и правил застройки района, города;
рассмотрение и принятие соответствующих местных бюджетов по представлению хокимов, утверждение отчетов об их исполнении;
установление ставок местных налогов и других обязательных платежей в пределах размеров, установленных законодательством;
формирование внебюджетных фондов;
утверждение хокима и его заместителей в должности, заслушивание отчетов об их деятельности;
признание и досрочное прекращение полномочий народных депутатов, дача согласия на привлечение их к ответственности в случаях и порядке, установленных законодательством;
утверждение решений хокима в случаях, предусмотренных законом;
заслушивание отчетов соответствующих прокуроров, руководителей органов внутренних дел, юстиции и других подразделений органов государственного управления;
отмена не соответствующих законодательству Республики Узбекистан решений хокима и нижестоящего Кенгаша народных депутатов;
осуществление иных полномочий, предусмотренных законом.
|Статья 101
Местные органы власти проводят в жизнь законы Республики Узбекистан, указы Президента Республики Узбекистан, решения вышестоящих органов государственной власти, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и местного значений.
Решения вышестоящих органов, принятые в пределах предоставленной им компетенции, обязательны для исполнения нижестоящими органами.
Срок полномочий Кенгашей народных депутатов и хокимов — пять лет.
|Статья 101
К ведению хокимов областей, районов, городов относятся:
исполнения законов и решений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров, решений вышестоящих органов и соответствующего Кенгаша народных депутатов;
обеспечение эффективного функционирования системы здравоохранения, образования, общественного транспорта;
реализация мер, направленных на обеспечение экономического, социального и культурного развития территорий; осуществление мер по защите экономических, социальных и других прав и законных интересов граждан, обеспечению их безопасности и общественного порядка;
управление муниципальной собственностью и местным коммунальным хозяйством; обеспечение охраны окружающей среды;
создание условий для организации досуга и обеспечения граждан услугами сферы культуры;
формирование и исполнение местного бюджета;
представление Кенгашам народных депутатов основных направлений экономического и социального развития области, района, города, соответствующих проектов местного бюджета области и города Ташкента, бюджета района и города, а также отчетов об их исполнении;
отмена решений нижестоящих хокимов и внесение представления в Кенгаш народных депутатов об отмене актов нижестоящих Кенгашей народных депутатов в случаях, установленных законом;
официальное представление области, района и города в республике и за рубежом; осуществление иных полномочий, предусмотренных законом.
|Статья 102
…
Представительную и исполнительную власть на соответствующей территории возглавляет хоким области, района и города.
|Статья 102
…
Предлагается исключить.
|Статья 103
…
Организация деятельности, объем полномочий хокимов и местных Кенгашей народных депутатов и порядок выборов местных Кенгашей народных депутатов регулируются законом.
|Статья 103
…
Предлагается исключить.
|Статья 105
Органами самоуправления в поселках, кишлаках и аулах, а также в махаллях городов, поселков, кишлаков и аулов являются сходы граждан, избирающие председателя (аксакала).
Порядок выборов, организация деятельности и объем полномочий органов самоуправления регулируются законом.
|Статья 105
Органами самоуправления граждан в городах, поселках, кишлаках и аулах являются махалли, избирающие председателя и свои органы управления.
Махалли не входят в систему органов государственной власти и самостоятельны в пределах своих полномочий.
Государство создает необходимые условия для осуществления деятельности махаллей, оказывают им содействие в реализации полномочий, предоставленных законодательством.
Правовые основы деятельности махалли, а также порядок выборов, объем полномочий председателя и органов управления махалли регулируются законом.
|Глава ХХII. Судебная власть Республики Узбекистан
|Глава ХХII. Судебная власть Республики Узбекистан
|Статья 109
Конституционный суд Республики Узбекистан:
…
6) по результатам обобщения практики конституционного судопроизводства ежегодно представляет палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Президенту Республики Узбекистан информацию о состоянии конституционной законности в стране;
7) рассматривает другие дела, отнесенные к его компетенции Конституцией и законами Республики Узбекистан.
|Статья 109
Конституционный суд Республики Узбекистан:
…
6) ежегодно представляет палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Президенту Республики Узбекистан информацию о состоянии конституционной законности в стране;
7) рассматривает жалобы граждан и юридических лиц о проверке соответствия Конституции закона, примененного в отношении них судом в конкретном деле;
8) рассматривает другие дела, отнесенные к его компетенции Конституцией и законами Республики Узбекистан.
|Статья 111
Высший судейский совет Республики Узбекистан является органом судейского сообщества и оказывает содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Республике Узбекистан.
|Статья 111
Высший судейский совет Республики Узбекистан является независимым органом судейского сообщества, обеспечивающим формирование судебного корпуса, соблюдение конституционного принципа независимости судебной власти.
|Статья 112
Судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону.
…
До истечения срока полномочий судья может быть освобожден от должности лишь по основаниям, указанным в законе.
|Статья 112
Судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей недопустимо и влечет ответственность по закону.
Судьи несменяемы. Их полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным законом.
…
Предлагается исключить.
|Статья 116
Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Право на профессиональную юридическую помощь гарантируется на любой стадии следствия и судопроизводства. Для оказания юридической помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям действует адвокатура. Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом.
|Статья 116
Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Право на профессиональную юридическую помощь гарантируется на любой стадии следствия и судопроизводства. Для оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам действует адвокатура, основанная на принципах независимости и самоуправления. Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом.
Вмешательство в деятельность адвоката при осуществлении им профессиональных обязанностей по защите прав и законных интересов лиц не допускается.
|Глава ХХIII. Избирательная система
|Глава ХХIII. Избирательная система
|Статья 117
…
Для организации и проведения выборов президента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбекистан Олий Мажлисом Республики Узбекистан образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан, основными принципами деятельности которой являются независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.
…
|Статья 117
…
Для организации и проведения выборов президента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан, выборов областных, районных и городских кенгашей народных депутатов, а также референдума Республики Узбекистан Олий Мажлисом Республики Узбекистан образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан, основными принципами деятельности которой являются независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.
…
|Глава ХХV. Финансы и кредит
|Глава ХХV. Финансы и кредит
|Статья 122
…
|Статья 122
…
В Республике Узбекистан порядок формирования и исполнения Государственного бюджета и государственного долга осуществляется на основе принципов открытости и гласности.
Граждане и институты гражданского общества осуществляют общественный контроль за формированием и исполнением государственного бюджета Республики Узбекистан. Порядок и формы участия граждан в бюджетном процессе устанавливаются законом.
|РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
|РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
|Статья 127
Изменения в Конституцию Республики Узбекистан вносятся законом, принятым большинством, не менее чем двумя третями от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или референдумом Республики Узбекистан.
|Статья 127
Изменения в Конституцию Республики Узбекистан вносятся законом, принятым большинством, не менее чем двумя третями от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или референдумом Республики Узбекистан.
Положения статьи 1 настоящей Конституции и части 2 настоящей статьи не могут быть пересмотрены.
Предложения и замечания по проекту поправок в Конституцию принимаются до 4 июля включительно через сайт «Это моя Конституция», по телефону 1341 и в Законодательную палате по почте или при личной явке (Ташкент, просп. Бунёдкор, 1).