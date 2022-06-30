РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Глава V. Общие положения

Глава V. Общие положения



Статья 18



Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.



Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости.

Статья 18



В Республике Узбекистан признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.



Достоинство человека, его основные права и свободы неприкосновенны, неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.



Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.



Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости.



Статья 20



Осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать законных интересов, прав и свобод других лиц, государства и общества.

Статья 20



Осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать прав, свобод и законных интересов других лиц, общества и государства.



Права и свободы человека могут быть ограничены только законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты прав и свобод других лиц, а также охраны общественной безопасности и порядка.



Глава VI. Гражданство

Глава VI. Гражданство



Статья 22



Республика Узбекистан гарантирует правовую защиту и покровительство своим гражданам как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами.

Статья 22



Республика Узбекистан гарантирует защиту и покровительство своим гражданам как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами.



Гражданин Республики Узбекистан не может быть выслан за пределы Узбекистана или выдан другому государству.



Государство заботится о сохранении и развитии связей с гражданами и соотечественниками, проживающими за рубежом.



Глава VII. Личные права и свободы

Глава VII. Личные права и свободы



Статья 24



Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Посягательство на нее является тягчайшим преступлением.

Статья 24



Право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом. Посягательство на жизнь человека является тягчайшим преступлением.



В Республике Узбекистан смертная казнь запрещена.



Статья 25



Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.



Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на основании закона.

Статья 25



Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.



Никто не может быть подвергнут задержанию или содержанию под стражей иначе как на основании закона.



Задержание, заключение под стражу и содержание под стражей или иной вид ограничения свободы допускаются только по решению суда.



До решения суда лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более сорока восьми часов. Если в установленный срок судом не будет принято решение о задержании или ином ограничении свободы, лицо должно быть освобождено незамедлительно.



Лицу при задержании должны быть разъяснены на понятном ему языке его права и основания задержания.



Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности лишь на основании неисполнения договорных обязательств.



Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство человека обращению либо наказанию.



Никто не может подвергаться медицинским, научным и иным опытам без его согласия.



Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, совершать все то, что не запрещено законом и не нарушает права и свободы других лиц. Ни на кого без его согласия не может быть возложена обязанность, не установленная законом.



Статья 26



Каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.



Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению.



Никто не может подвергаться медицинским или научным опытам без его согласия.

Статья 26



Каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.



Все сомнения в виновности, если исчерпаны возможности их устранить, должны разрешаться в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны разрешаться сомнения, возникающие при применении закона.



Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не обязан доказывать свою невиновность и в любое время может воспользоваться правом хранить молчание.



Ни одно лицо не обязано свидетельствовать против себя самого и близких родственников.



В отношении всех лиц, лишенных свободы, должно быть оказано гуманное обращение и уважение достоинства, присущее человеческой личности.



Судимость лица и вытекающие из этого правовые последствия не должны быть основанием для ограничения прав его родственников.





Статья 26−1



Каждое лицо имеет право пользоваться помощью адвоката по своему выбору и на любой стадии уголовного процесса, а при задержании лица — с момента фактического ограничения его права на свободу передвижения.



Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на информирование о сущности и основаниях обвинения, на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, на вызов свидетелей, показывающих в его пользу.



При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.



Права потерпевших от правонарушений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.



Каждое лицо имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов или их должностных лиц.





Статья 26−2



Никто не может дважды нести ответственность за одно и то же правонарушение.



Ни одно лицо не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.



Закон, исключающий ответственность за деяние или смягчающий наказание, имеет обратную силу.



Закон, определяющий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.



Ни один человек не может быть осужден, подвергнут наказанию, лишен имущества или каких-либо прав на основании закона, который официально не опубликован.



Статья 27



Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища.



Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну переписки и телефонных разговоров иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом.

Статья 27



Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства.



Каждый имеет право на защиту его персональных данных.



Каждое лицо имеет право на свободу и тайну переписки, переговоров по телефону и другим телекоммуникационным устройствам, почтово-телеграфной корреспонденции и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только в случаях и в порядке, установленных законом на основании решения суда.



Каждый имеет право на неприкосновенность жилища.



Не допускается лишение жилища иначе как по решению суда.



Никто не вправе входить в жилище или другие владения лица, производить обыск или осмотр иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом.



Статья 28



Гражданин Республики Узбекистан имеет право на свободное передвижение по территории республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключением ограничений, установленных законом.

Статья 28



Каждое лицо, которое на законных основаниях находится на территории Республики Узбекистан, имеет право на свободное передвижение по территории республики, выбирать место пребывания и жительства, за исключением ограничений, установленных законом.



Каждый имеет право выезжать за пределы республики. Граждане Республики Узбекистан имеют право беспрепятственного возвращения в Узбекистан.



Статья 29



Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом.



Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны.

Статья 29



Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию.



Каждый имеет право на доступ к всемирной информационной сети Интернет и свободное пользование ею.



Ограничение указанных прав допускается только законом и только в случаях, связанных с защитой существующего конституционного строя, прав и свобод других лиц, общественной безопасности и порядка, а также предотвращением разглашения информации, признанной государственной или иной тайной.



Статья 30



Все государственные органы, общественные объединения и должностные лица Республики Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам возможность ознакомления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права и интересы.





Статья 30



Государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, организации и должностные лица обязаны обеспечивать каждому возможность ознакомления с актами законодательства, а также документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его права и законные интересы.



Каждый имеет право на ознакомление с данными, собранными о нем в государственных органах, органах самоуправления граждан, общественных объединениях, организациях, и на требование исправления недостоверных данных, а также на уничтожение данных, собранных незаконным путем или более не имеющих правовых оснований.



Глава VIII. Политические права

Глава VIII. Политические права



Статья 32



Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов.



Порядок осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов определяется законом.

Статья 32



Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также путем общественного контроля над деятельностью государственных органов.



Порядок осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов определяется законом.



Самоуправлением граждан признается право и действительная способность граждан самостоятельно и в рамках закона решать вопросы местного значения исходя из своих интересов, исторических особенностей развития, а также национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций.



Статья 35



Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, учреждения или к народным представителям.



Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.

Статья 35



Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, учреждения, органы самоуправления граждан или к народным представителям.



Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.



Глава IХ. Экономические и социальные права

Глава IХ. Экономические, социальные, культурные и экологические права



Статья 36



Каждый имеет право на собственность.



Тайна банковских вкладов и право наследования гарантируются законом.

Статья 36



Каждый имеет право на собственность, в том числе интеллектуальную, которая охраняется законом.



Тайна банковских вкладов и право наследования гарантируются законом.



Статья 37



Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом.



Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом.

Статья 37



Каждый имеет право на достойный труд, на свободный выбор работы, на благоприятные условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на справедливое вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы в порядке, установленном законом.



Минимальный размер оплаты труда должен быть достаточным для существования самого человека и его семьи.



Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу, увольнять с работы и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.



Каждая работающая женщина в случае беременности и родов имеет право на оплачиваемый отпуск и отпуск по уходу за новорожденным ребенком или отпуск для усыновления ребенка.



Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору суда либо в других случаях, предусмотренных законом.



Использование принудительного труда и других наихудших форм детского труда запрещается и влечет ответственность по закону.



Статья 38



Работающие по найму имеют право на оплачиваемый отдых. Продолжительность рабочего времени, оплачиваемого трудового отпуска определяются законом.

Статья 38



Каждое лицо имеет право на отдых.



Работающие по найму граждане имеют право на отдых, выходные и праздничные дни и оплачиваемый ежегодный отпуск.



Статья 39



Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в других предусмотренных законом случаях.



Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже официально установленного прожиточного минимума.

Статья 39



Каждое лицо имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, безработицы, инвалидности, а также потери кормильца и в других предусмотренных законом случаях.



Государство создает необходимые условия для развития системы социальных служб, устанавливает государственные пенсии, пособия и другие виды социальной помощи.



Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже официально установленных минимальных потребительских расходов.



Государство в установленном законом порядке обеспечивает жильем социально уязвимых и малообеспеченных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Государство создает необходимые равные условия для реализации прав и законных интересов лиц с инвалидностью.



Запрещается любое обособление, исключение, отстранение, ограничение или предпочтение в отношении лиц с инвалидностью, а также уклонение от создания условий для доступа лиц с инвалидностью к объектам и услугам.



Статья 40



Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание.

Статья 40



Каждый имеет право на охрану здоровья и квалифицированное медицинское обслуживание.



Граждане Республики Узбекистан вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом и включающий также скорую и неотложную медицинскую помощь.



Государство принимает необходимые меры по развитию государственной, частной и других систем здравоохранения, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, созданию условий для развития различных форм медицинского страхования.



Государство в соответствии с принципом устойчивого развития осуществляет меры по улучшению, восстановлению и защите окружающей среды, сохранению экологического баланса.



Государство принимает необходимые меры по защите и восстановлению экологической системы, устойчивому социальному, экономическому развитию региона Приаралья.





Статья 40−1



Каждый имеет право на здоровую и благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.



Статья 41



Каждый имеет право на образование.



Государство гарантирует получение бесплатно общего образования.



Школьное дело находится под надзором государства.

Статья 41



Каждый имеет право на образование.



Государство способствует развитию дошкольного образования и воспитания.



Государство гарантирует право каждого ребенка на получение обязательной годичной подготовки для поступления в организации общего среднего образования.



Государство гарантирует получение бесплатно общего среднего образования.



Общее среднее образование обязательно.



Школьное дело, дошкольное образование и воспитание находятся под надзором государства.



Для детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями в образовательных организациях организуется инклюзивное образование и воспитание.



Государство гарантирует талантливой молодежи продолжение образования независимо от их материального положения.



Государство создает равные условия для развития государственных, частных и других форм образовательных учреждений и организаций.



Всемерное укрепление статуса педагогических работников — цель и ответственная задача общества и государства.Не допускается вмешательство в профессиональную деятельность педагогических работников, а также воспрепятствование выполнению ими служебных обязанностей.





Статья 41−1



Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственных образовательных организациях.



Высшие образовательные и научно-исследовательские организации в установленных законом пределах имеют право на самоуправление, академическую свободу, а также свободу исследований и преподавания.



Государство способствует развитию науки, установлению научных связей с мировым научным сообществом.



Статья 42



Каждому гарантируется свобода научного и технического творчества, право на пользование достижениями культуры.



Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества.

Статья 42



Каждому гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, право на пользование достижениями культуры.



Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества.

