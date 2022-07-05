Как только был опубликован проект поправок к Конституции, на первый план вышла главная проблема нашей политической системы: отсутствие грамотной коммуникации с обществом в процессе принятия решений.

Руководство Узбекистана за последние годы, безусловно, совершило прогресс в сферах информирования людей о принимаемых решениях и их пиаре. Однако всё это должно быть лишь частью коммуникационной стратегии, но не заменять её. Невозможно построить эффективную коммуникацию исключительно на информировании и пиаре. Необходимо тонко чувствовать общественные настроения, постоянно работать с общественным мнением и принимать решения, основываясь на его глубоком анализе.

Задача власти в процессе выстраивания коммуникации — убедить общество или любую другую целевую аудиторию в правильности решения, продемонстрировать краткосрочные недостатки, с которыми придётся столкнуться, и показать долгосрочные преимущества. Грубо говоря, нужно «продать» идею широкой общественности, заручившись её поддержкой.

Этим обычно занимаются в политических системах, в которых есть конкурентные выборы и борьба за власть. В таких системах политические партии предлагают различные программы и стараются убедить общество, что именно их программа наиболее подходящая. Соответственно, ближе к завершению срока полномочий шансы на успех на выборах зависят от того, насколько эффективно программа реализована. А там, где конкурентных выборов нет, и вся государственная машина — от госструктур и политических партий до ГОНГО и СМИ — занимаются продвижением исключительной одной, спущенной сверху, программы, коммуникация не является приоритетом в процессе принятия решений.

На прошлой неделе в Каракалпакстане наши власти столкнулись с последствиями того, что случается, когда важность коммуникации с обществом игнорируется, а стратегически важные решения принимаются за кулисами. Особенно по крайне чувствительным вопросам. Особенно когда дело касается этнических территориальных образований в составе государства. Будем надеяться, что осознание пришло: невозможно всегда полагаться на то, что любые решения будут сопровождаться молчаливым одобрением или таким же молчаливым неодобрением.

Попытка убрать статьи о статусе республики и её праве на выход из состава Узбекистана, которым за 30 лет никто ни разу не собирался пользоваться, создала серьёзную проблему на пустом месте. И дело даже не столько в самом решении изменить статус Каракалпакстана, а в том, как оно принималось, как о нём сообщили (никак) и какова была первоначальная реакция на возмущение каракалпакского общества (никакой).

Сразу обозначу одну важную деталь. В любом этническом территориальном формировании, входящим в состав какого-либо государства, всегда в какой-то степени будут присутствовать сепаратистские идеи. Это неизбежно. Вопрос только в том: а) насколько эти идеи популярны в обществе; б) насколько они структурированы в какое-либо движение или партию; и в) насколько грамотно государство ведёт политику в отношении статуса, культуры, идентичности и прочих прав народов, проживающих на этих территориях.

В случае с Каракалпакстаном подобные настроения, если и были, то таились где-то очень глубоко и на широкое общественное мнение влияния не имели. А если мы и слышали о каракалпакских сепаратистских движениях, то это были сообщения об активистах, давно в самом Каракалпакстане не проживавших и не способных подтолкнуть население к активным действиям. В случае, подобном нашему, всё, что требуется от власти — это не принимать решения, которые могут задеть население региона, спровоцировав серьёзное недовольство, и не толкать самим же в руки сепаратистов в целом лояльное общество.

Авиакасса в Нукусе в воскресенье. В республике до сих пор ограничен доступ в интернет. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В этой связи возникает ряд вопросов.

В чём была цель предложенных поправок по Каракалпакстану? Предположим, что в учёт брали негативные азербайджанский, грузинский, украинский и молдавские примеры, где годами или десятилетиями продолжаются конфликты, связанные с попытками сепаратистов отделиться. Масла в огонь подливает политика Кремля на постсоветском пространстве, характеризующаяся созданием и поддержкой недееспособных квази-государств с целью периодической заморозки и разморозки локальных конфликтов. Подобные угрозы действительно актуальны. Особенно в последние годы, когда легитимность существования стран постсоветского пространства, их границы и государственность подвергаются регулярным сомнениям со стороны официальных лиц Москвы.

Но предотвращать эту угрозу, ставя общество целой республики в составе нашего государства перед фактом удаления из Конституции статьи об их праве на выход, которым, повторюсь, они за 30 лет ни разу не пытались воспользоваться, это неэффективный метод решения проблемы. Боялись потенциального сепаратизма и вмешательства внешних сил, а получили призывы к сепаратизму прямо сейчас. Так что если задачей было предпринять превентивные меры по предотвращению сепаратистских настроений, то она была провалена.

Более того, о целях плана изменения статуса Каракалпакстана мы можем только догадываться, потому что власти официально никак их не комментировали. Было только промелькнувшее в СМИ заявление экспертов конституционной комиссии о том, что принять поправки просило само каракалпакское общество и что парламент республики их одобрил единогласно. Но к подобным заявлениям в большинстве постсоветских государств следует относиться скептически. Измерение общественного мнения в странах с ограниченной свободой слова и несформированным гражданским обществом — явление относительное. А как показала реальность, желания изменять статус республики у жителей Каракалпакстана и не было. К тому же сепаратистов и внешние силы, которые потенциально могут играть на этой теме, совершенно не интересуют законы страны. Их влияние лучше пресекать за счёт эффективного диалога с населением территории с особым статусом, предотвращения формирования у них чувства покинутости, обеспечения равных с остальными возможностей и достойного уровня жизни.

Есть ещё один вопрос. Как происходила процедура принятия решения? Понятно, что решение проходило несколько разных уровней рассмотрения. Так вот, почему ни на одном из уровней никто не сказал (а может, сказал, но был недостаточно убедительным), что в таком виде и в таком стиле поправки конкретно по Каракалпакстану публиковать нельзя? Что нужно очень аккуратно, кропотливо и долго работать с обществом, найдя устраивающие все стороны формулировки, которые одновременно подтверждали бы особый статус республики и закрепляли нерушимость границ Узбекистана. А ещё лучше вообще не трогать эту сложную тему, если к последствиям не готовы ни те, кто принимает решения, ни само общество.

Следует обратить внимание ещё на один аспект. Переход от недоумения общества в Каракалпакстане до открытых призывов к выходу из состава Узбекистана был довольно быстрым. Можно сколько угодно обвинять в этом внешние силы, которые, безусловно, вмешались в процесс. Но следует помнить, что, во-первых, кризис стал возможен и дошёл до эскалации исключительно из-за ошибок внутри нашей государственной системы. Ведь до публикации поправок никаких несанкционированных митингов в Нукусе не было, никто не собирал людей с призывами выходить из состава Узбекистана и не требовал провести референдум. Наверное, потому что этой темы вообще на повестке дня не было.

А, во-вторых, когда в обществе начинаются нездоровые процессы, любая власть — от самой демократической до самой тоталитарной — не должна отмалчиваться в надежде на то, что оно как-то само решится. Не решится. Не будет заниматься сама — ситуация будет накаляться, и проблемой займётся кто-то другой, причём как изнутри, так и извне. В нашем случае внешнее влияние, хоть и было, но достаточно ограниченным, а серьёзные игроки, к счастью, в процесс не вмешались. Но если проблема не будет оперативно решена, роль внешнего фактора будет нарастать. Поэтому власть должна как можно быстрее найти выход из сложившейся ситуации, не доводя её до того, когда в ней будет принимать участие слишком много акторов извне, лоббирующих каждый свои интересы.

На улицах Нукуса в воскресенье, когда начал действовать режим ЧП, было спокойно. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В сложившейся ситуации у руководства страны не оставалось иного выбора, как спешно начать решать созданную проблему. В субботу и воскресенье президент Шавкат Мирзиёев прилетал в Нукус. Он заявил о том, что статьи относительно Каракалпакстана изменены не будут, раскритиковал чиновников за то, что ему не сообщили о несогласии каракалпакского общества, демонстрируя свою готовность защищать интересы каракалпакского народа. Одновременно на территории республики был на месяц введён режим ЧП, за соблюдением которого будет следить Национальная гвардия.

Решение отменить изменения по конституционному статусу Каракалпакстана является на данный момент единственным верным. При этом этот шаг руководства страны не должен расцениваться как показатель слабости. И хорошо бы, если умение отказаться от ошибочных решений на фоне недовольства общества стало нормальным для нашей страны явлением. Демонстрация того, что фидбек от общества — по любому вопросу — принят во внимание и решение скорректировано — это именно то, что может предотвратить окончательный разрыв между властью и населением. В ситуации, когда власть не осознаёт реалий и не справляется с общественными настроениями, а общество настолько устало, что перестаёт признавать власть — что происходит при этом, в подробностях описывают главы из учебников по истории, посвящённые революциям и гражданским противостояниям.

Сейчас становится очевидным, что в решении каракалпакского кризиса правительство Узбекистана применяет метод кнута и пряника. С одной стороны, спешно исправляются допущенные ошибки, каракалпакскому обществу демонстрируется готовность пойти на компромисс и услышать требование о неприкосновенности статуса республики. С другой стороны, жёсткие заявления относительно «организаторов беспорядков и лиц, пытавшихся захватить административные здания», показывают, что дальнейшие призывы к отделению от Узбекистана столкнутся с очень жёстким ответом и пора расходиться по домам. В целом эта готовность уже была продемонстрирована во время разгона вышедших на улицу 1 и 2 июля.

Согласно официальным данным на 4 июля, в ходе столкновений погибли 18 человек. Факт пролитой крови уже является барьером, который обществам Каракалпакстана и Узбекистана придётся преодолевать. Говорить о долгосрочных последствиях разразившегося на прошлой неделе кризиса пока рано. Они будет зависеть от того, как будет происходить процесс стабилизации обстановки.

Важно, чтобы и власть, и общество как можно быстрее отказались от радикальных мер друг против друга. Для власти важно провести чёткую границу между провокаторами, которые пытаются воспользоваться ситуацией для своих политических амбиций, и самим обществом, которое справедливо выразило недовольство тем, что его поставили перед фактом принятого решения. Размахивание репрессивной дубинкой для решения проблем, преследование мирных жителей и дальнейшие возможные жертвы и пострадавшие только накалят обстановку. Такую же стратегию следует избрать и каракалпакской общественности, которая безусловно имеет основания чувствовать обиду на то, как было принято решение о статусе, но не должна скатываться в сторону оголтелого сепаратизма, угрожающего территориальной целостности Узбекистана. Отсутствие рационального и прагматичного решения может привести к затяжному конфликту, в котором разрыв между сторонами будет углубляться. Это будет провоцировать периодические эскалации, а может даже сделать состояние эскалации и вражды перманентным.

Сейчас события в Каракалпакстане преподносятся как очередной эпизод вечного противостояния принципов территориальной целостности и прав наций на самоопределение. Однако рассматривать его исключительно в таком ключе не стоит, потому что это уводит нас от главной причины происходящего. И заключается она в неэффективном исполнении каких бы то ни было решений и отсутствии реального учёта разных мнений общественности в процессе их принятия.

Вспомним, как пару лет назад решение навести порядок на улицах Самарканда перед каким-то важным мероприятием закончилось массовым убийством бездомных и даже домашних животных. Как решение об обновлении городской инфраструктуры закончилось принудительным выселением граждан и сносом их собственности. Как решение обеспечить безопасность персональных данных закончилось, пусть и кратковременной, но блокировкой всех соцсетей и мессенджеров. Эти и многие другие случаи вместе с каракалпакским кейсом являются звеньями одной цепи и имеют одну и ту же проблему в качестве первопричины.

Трагических событий в Каракалпакстане можно было избежать, если бы изначально в процессе принятия решений ответственные исполнители мыслили стратегически, продумывая все возможные последствия и аккуратно выстраивая все шаги, а не второпях, за закрытыми дверями пытались выполнить задание. Или если бы власти и партии отреагировали на вопросы, возникшие у каракалпакского общества, в первые же дни после публикации проекта поправок о статусе республики. Лишь после заявления президента об отказе от этих поправок депутаты и сенаторы начали делать выступления о Каракалпакстане, а в понедельник приняли решение продлить срок обсуждения остальных поправок ещё на 10 дней.

И ведь практика показывает: когда наша власть хочет что-то грамотно сделать, она это делает. Получается, когда нам рассказывают про то, что кто-то не готов, нет кадров, нет ресурсов и т. д. — это не неумение, а простое нежелание. В этом кроется главная беда системы государственного управления Узбекистана. Опыта можно набраться, знания и технологии — получить, а навыки — совершенствовать. А вот с нежеланием делать что-то правильно и работать справиться очень сложно.

В 2016 году, когда была объявлена амбициозная программа реформ, уставший от застоя народ встретил её с большим энтузиазмом. Это обеспечило руководству лояльность общества, в котором нуждается любое правительство, запускающее процесс трансформации. И этот процесс трансформации, при всей его противоречивости, принёс ряд позитивных результатов. Однако, когда пришла пора делать следующий шаг, мы почему-то стали топтаться на месте, а у власти сложилось впечатление, что ей по умолчанию обеспечено одобрение по любым принимаемым решениям.

Необходимо отказываться от односторонней коммуникации с обществом, которая заключается исключительно в информировании его об уже принятых за закрытыми дверями решениях. Такой стиль осуществления политики будет время от времени провоцировать кризисы. И никто не застрахован от того, что рано или поздно оперативно решить проблему не получится, что она не выльется в нечто по-настоящему страшное, и вот тогда на самом деле безопасность государства будет под серьёзной угрозой. А территориальная целостность Узбекистана — особенно в нынешние времена — действительно должна быть безоговорочной. И именно поэтому не надо самим же на ровном месте создавать для неё угрозы.

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