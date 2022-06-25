На портале «Это моя Конституция» для всенародного обсуждения 25 июня на узбекском и русском языках опубликован проект конституционного закона о поправках в Конституцию. Он был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса накануне.

Как мы уже писали, конституционная комиссия по реформе Основного закона в составе 46 человек разработала проект документа за месяц. Через портал было получено более 60 тысяч предложений граждан и организаций.

На заседании нижней палаты парламента в пятницу говорилось, что комиссия продолжит собирать предложения и, обобщая их, вносить на рассмотрение депутатов.

Портал «Это моя Конституция» встречает пользователей надписью «Спасибо! Благодарим за проявленную инициативу и предложения к Основному закону!»

Документ на данный момент доступен только в формате PDF. Возможности оставлять комментарии к отдельным статьям нет. Но можно отправлять комментарии через портал, колл-центр 1341 либо направить их в Законодательную палату по почте или путём личной явки (Ташкент, просп. Бунёдкор, 1).

Обсуждение продлится в течение 10 дней — до 4 июля включительно. Окончательный проект конституционного закона будет вынесен на референдум.

Как отмечается в обращении Законодательной палаты, проектом предусматривается внесение более 200 изменений в 64 статьи Конституции. Кроме того, вносятся 6 новых статей, которыми вводятся 16 новых норм.

Нижняя палата парламента призвала соотечественников активно участвовать в обсуждении: «Важно, чтобы каждый называл этот документ своим, своей Конституцией, и видел в нём решение проблем, которые годами беспокоили его, его семью, его махаллю, общество и государство. Будущее страны и судьба нашей Родины зависят от вашего и нашего активного участия в этом процессе».

Проект закона также опубликован в газетах «Народное слово» и «Халк сузи». PDF-версии газет доступны на их сайте.