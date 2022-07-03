Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана, упрекнул депутатов в том, что они сами предложили и одобрили поправки в Конституцию, касающиеся статуса Каракалпакстана, и что не сообщили ему о недовольстве людей. Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба главы государства.

«У меня небольшая претензия. Вы сами стояли во главе этого, вы сами выступили с инициативой, вы сами подписали, сами выступили и сами одобрили», — сказал он.

«Я же всегда открыт. Почему не позвонил мне и не сказал, что люди недовольны и так далее? Я же тоже человек. Мне тоже нужен завтрашний день Каракалпакстана, мир Каракалпакстана. Мы проделали такой труд, кому нужно его позорить?» — спросил президент.

«Какая у нас вообще цель? — продолжил он. — Цель — жить свободно. Каждый человек должен чувствовать себя и жить свободно в нашей стране вне зависимости от национальности, происхождения, религии, языка».

«Цель конституционной реформы только в том, чтобы улучшить завтрашнюю жизнь людей. Но если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена», — заявил Шавкат Мирзиёев.





«Поэтому пусть каждый депутат снова выскажет свои предложения. В статьи 70, 71, 72, 74, 75 [Конституции] ни одно изменение вноситься не будет», — повторил он.

Начавшись с отдельных выступлений и флешмобов, недовольство жителей республики переросло в массовую демонстрацию в центре Нукуса 1 июля. Сообщается о погибших и раненых.

2 июля президент своим указом ввёл чрезвычайное положение в Каракалпакстане на месяц в целях «обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка». На этот период вводятся комендантский час и другие ограничения.