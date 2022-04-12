Кабинет министров Узбекистана утвердил новые Правила дорожного движения, сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента. Сам документ пока нигде не опубликован.

Проект новых ПДД не был размещён для общественного обсуждения на портале СОВАЗ, как этого требует закон. Изменения вступают в силу уже с 1 мая.

В феврале на совещании по вопросам безопасности дорожного движения президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости разработки на основе международных стандартов новых ПДД, поскольку нынешние «значительно устарели». Он поручил, чтобы все изменения разрабатывались «в обсуждении с депутатами, экспертами и общественностью». «Газете.uz» неизвестно о таких обсуждениях.

Несмотря на рекомендации международных организаций и экспертного сообщества, правительство снова не стало снижать максимальную разрешённую по умолчанию скорость движения транспорта в населённых пунктах, оставив её на уровне 70 км/ч.

При этом по решению Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, образованной недавним постановлением президента (ПП-190) в Ташкенте, Нукусе и областных центрах максимальная скорость может быть снижена до 60 км/ч «в местах с высокой интенсивностью дорожного движения и в людных местах».

В действующей редакции ПДД право повышать или понижать скоростной режим на отдельных участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств имеют Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента по согласованию с СБДД.

На упомянутом совещании президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в центре столицы скорость транспорта не должна превышать 50−60 км/ч. Цифра 50 км/ч в новом постановлении, если судить по сообщению «Нигох», не фигурирует.

В 2018 году ГУВД Ташкента сообщало об изучении возможности снижения скорости в городе, однако в последующие годы эта тема не поднималась. В Узбекистане разрешённая скорость остаётся самой высокой даже среди стран бывшего СССР. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В новой редакции ПДД нашло отражение поручение президента (оно соответствует рекомендациям международных организаций) ограничить движение транспорта в населённых пунктах у школ и детсадов 30 км/ч. Это ограничение будет действовать на расстоянии 300 м. Как оно будет внедрено (с помощью знаков, горизонтальной разметки или другого) и как будет контролироваться (искусственные неровности, другие способы успокоения трафика, камеры или другое), не уточняется.

В жилых зонах и прилегающих территориях (участок земли между домовыми постройками) разрешённая скорость снижена с 30 до 20 км/ч. Как это будет внедрено и контролироваться, также пока неясно. Сейчас, несмотря на наличие ограничения, оно повсеместно не соблюдается, а после асфальтирования улиц в жилых массивах и махаллях они становятся только опаснее.

В 2018 году в Узбекистане уже предлагалось снизить максимальную разрешенную скорость в населённых пунктах с 70 до 60 км/ч. Однако в окончательной версии Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы, принятой правительством, этот пункт был исключён.

После заявления президента о необходимости снизить скорость заместитель министра внутренних дел, начальник Департамента общественной безопасности МВД Бекмурод Абдуллаев сообщал, что в Узбекистане начато внедрение элементов стратегии Vision Zero, предполагающей сведение смертности на дорогах к нулю. Решительных действий в этом направлении пока не предпринималось.

Почему важно снижать скорость и почему только этого недостаточно

По подсчётам экспертов, увеличение скорости на каждый 1 км/ч приводит к увеличению случаев ДТП со смертельным исходом на 4−5%. Чем ниже скорость транспорта, тем ниже риск получения травмы и смерти пешеходов в случае наезда на них.

Вероятность выживания пешехода при наезде транспорта со скоростью 30 км/ч составляет 99%, но если скорость составляет 50 км/ч, показатель выживаемости снижается до 80%.

В марте на встрече в хокимияте Ташкента руководитель Проектного офиса при Министерстве транспорта Мурад Абидов сообщил, что скорость в 50 км/ч для города — самая оптимальная. «Это научно доказанный факт», — отметил он Мурад Абидов.

Пешеходный переход перед школой №64 в Ташкенте.

Ограничение скорости в 30 км/ч и ниже возле учебных заведений и в жилых зонах является стандартом по умолчанию в большинстве развитых стран. Однако это не единственное условие. Необходима перестройка улиц с добавлением компонентов, успокаивающих движение (приподнятые пешеходные переходы, обязательные островки безопасности, сужения и изгибы проезжей части, круговое движение на перекрёстках и другие), механизмы обеспечения соблюдения скоростного ограничения и другие.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, дети являются крайне уязвимыми участниками дорожного движения потому, что имеют ограничения, связанные с физическим, умственным и социальным развитием. Из-за низкого роста детям трудно видеть окружающее дорожное движение, а водителям и другим людям трудно их заметить. В случае ДТП более мягкий костный покров головы делает детей более уязвимыми для травмы головы.