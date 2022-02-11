Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пятничном совещании заявил о необходимости разработки новых Правил дорожного движения, которые «значительно устарели», на основе международных стандартов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Все изменения в законодательство будут разрабатываться в обсуждении с депутатами, экспертами и общественностью», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев привёл статистику по нарушениям ПДД и подчеркнул, что должна быть обеспечена неотвратимость наказания.

Согласно озвученным данным, 45% аварий совершено из-за несоблюдения водителями ПДД, 10% — неопытности водителей, 25% — несоответствия состояния дорожной инфраструктуры требованиям и 20% — нарушения правил пешеходами.

«Все эти проблемы тесно связаны и с социальными, и с экономическими вопросами, и с вопросами безопасности. Поэтому в 2022 году мы реализуем во всех регионах общенациональную программу „Безопасная дорога и безопасный пешеход“», — сказал президент.





Почти половина — 46% — из 7,7 миллиона нарушений ПДД в прошлом году были грубыми нарушениями, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения (Самаркандская область — 12 тысяч случаев, Ташкентская — 8500, Ферганская — 7500, Ташкент — 7000) и проезд на красный свет светофора (Ташкентская область — 62 тысячи, Самаркандская — 51 тысяча, Ташкент — 47 тысяч).

95 тысяч водителей совершили за год более 5 нарушений ПДД, 9000 — до 20, 700 — до 50, 18 — до 100 нарушений, сообщил президент.

Один водитель из Юнусабадского района Ташкента в течение года совершил 133 нарушения (выписаны штрафы на 230 млн сумов). Житель Юкоричирчикского района Ташкентской области за 11 месяцев совершил 37 нарушений, закончившихся аварией.

Президент заявил, что для всех нарушений ПДД будет введена система начисления баллов. Например, за превышение скорости — 1 балл, проезд на красный свет — 3 балла. Если за год водитель накопит более 12 баллов, он будет лишён права управления автомобилем.

Кроме того, будет введён отдельный вид ответственности за беспорядочное вождение и создание аварийных ситуаций.

Шаакат Мирзиёев поручил внедрить порядок определения стоимости страхового полоса на основе штрафных баллов, полученных водителем.

Он также затронул вопрос коренного пересмотра системы подготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов водителями.

Кроме того, должна быть усилена ответственность за оказание сопротивления сотрудникам службы безопасности дорожного движения и их дискредитацию.

Изменения в ПДД вносились в марте 2016 года и апреле 2019 года.