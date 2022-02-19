В Узбекистане начато внедрение элементов стратегии Vision Zero («Ноль смертей» или «Нулевая терпимость к смертности на дорогах»), предполагающей сведение смертности на дорогах к нулю. Об этом на совещании парламентской комиссии, прошедшем 18 февраля в Сенате, заявил заместитель министра внутренних дел, начальник Департамента общественной безопасности МВД Бекмурод Абдуллаев, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Он отметил, что специалисты Узбекистана изучили опыт более 10 стран в сфере предупреждения ДТП, а также смертности и травматизма в них, в том числе Швеции, Германии, Норвегии, США, Южной Кореи, Канады, Турции, России и ОАЭ.

«Самым эффективным в предупреждении ДТП со смертельным исходом оказался опыт Швеции, который применяется во многих из перечисленных стран. Концепция Vision Zero, внедрённая [в Швеции] в 1997 году, ставит главной целью недопущение совершения ДТП со смертельным исходом, т. е. сведение их количества к нулю», — сообщил замминистра.

«Используя этот опыт и с учётом национального законодательства и условий на примере Ферганской области была разработана концепция „Ровная дорога“», — сообщил Бекмурод Абдуллаев.

МВД и хокимият Ферганской области 11 ноября 2021 года подписали меморандум по реализации этой концепции. Для контроля за ходом её реализации был сформирован областной штаб и рабочие группы, а также обозначены основные задачи по пяти направлениям. «Результаты были получены за короткий срок».

Бекмурод Абдуллаев. Фото: Абдулло Ëдгоров / «Газета.uz».

«Мы выбрали Ферганскую область именно потому, что там высокое количество ДТП. В результате за последние три месяца общее количество ДТП снизилось на 30%, число умерших в них — на 21%, получивших травмы — на 32%. Количество ДТП с участием пешеходов уменьшилось на 37%, умерших в них — на 28%, раненых — на 38%», — сообщил заместитель министра.

Количество ДТП с участием детей сократилось на 33%, умерших в этих ДТП — на 75%, получивших травмы — на 18%, добавил он.

Такие же меморандумы подписаны с хокимиятами Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Навоийской, Бухарской и Кашкадарьинской областями и начаты работы, сообщил глава Департамента общественной безопасности, куда входит Служба безопасности дорожного движения.

По его словам, после совещания по вопросам реформирования сферы безопасности дорожного движения под председательством президента Узбекистана была образована межведомственная рабочая группа во главе с руководителем Администрации президента и принята дорожная карта. Рабочая группа сформирована и в Службе безопасности дорожного движения.

«В первую очередь внедряется опыт Швеции по улучшению дорожной инфраструктуры, её изменению в связке с государственными стандартами», — подчеркнул Бекмурод Абдуллаев.

Отметим, в основе стратегии Vision Zero лежат принципы нетерпимости к гибели или тяжёлому травмированию людей, а также недопустимости отношения к ДТП как к неизбежному злу автомобилизации. Концепция возлагает ответственность за дорожную безопасность в первую очередь на проектировщиков и строителей, которые обязаны учитывать человеческий фактор (в том числе возможность совершения ошибок) на этапе строительства, минимизируя вероятность ДТП. Одними из главных принципов Vision Zero являются снижение скорости и внедрение элементов по успокоению трафика.

Бекмурод Абдуллаев также отметил, что ведётся работа в направлении повышения культуры и ответственности граждан. На основе опыта Южной Кореи предлагается внедрить в «мигалки» автомобилей СБДД камеры, которые фотографируют пешеходов, пересекающих улицу в неположенном месте, и, распознав личность, автоматически формируют штрафной протокол.

В сфере профилактики нарушений ПДД сотрудников СБДД планируется закрепить за каждой махаллёй. Они будут обсуждать каждое ДТП в махалле и вести разъяснительную работу в этой сфере. Кроме того, информация о нарушениях будет направляться на планшет инспектору профилактики махалли, что позволит «воспитывать» граждан «через махаллю», отметил замминистра.

Бекмурод Абдуллаев добавил, что в 380 школах и 170 детсадах созданы комнаты и площадки для изучения Правил дорожного движения.

Танзила Нарбаева. Фото: Абдулло Ëдгоров / «Газета.uz».

Председатель Сената Танзила Нарбаева подчеркнула, что детей нужно с детства обучать ПДД. «Сотрудники органов внутренних дел не могут охватить все учреждения. Поэтому должна быть налажена система обучения воспитателей и преподавателей, которые будут обучать детей, а вы должны разработать учебные пособия», — обратилась она к представителю МВД.

Бекмурод Абдуллаев ответил, что министерство наладило сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), который имеет более чем 100-летний опыт работы с детьми. Обучать детей можно через игры, видеоролики, мультфильмы, книги, игрушки и детские площадки.

«Газета.uz» писала, что в отношении безопасности детей на дорогах основной акцент должен делаться на принятии во внимание ограничений, связанных с физическим, умственным и социальным развитием детей.