На совещании по реформированию системы безопасности дорожного движения в пятницу президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости ограничения скорости транспорта в центре Ташкента. Часть его выступления была показана в передаче «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

«Водители, въезжающие в центр Ташкента, не должны повышать скорость выше 50−60 км/ч. Пусть ездят быстро не в центре, а в других местах. У нас есть кольцевые, обводные дороги», — заявил он.

На этом же совещании, как мы уже писали, президент заявил, что скорость транспорта перед школами и детсадами в стране должна быть ограничена 30 км/ч. «На некоторых оживленных улицах необходимо снизить скорость с нынешних 70 км/ч до 60 км/ч», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Скоростной лимит на центральных улицах Ташкента и крупных городов должен устанавливаться грамотно, на основе научного подхода. Движение на улицах должно быть удобным и для водителей, и для пешеходов, отметил глава государства.

Почему скорость движения в городах должна быть снижена, особенно в местах, где передвигается много детей, и почему только этого недостаточно, мы писали в нашей предыдущей новости.