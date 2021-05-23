С 17 по 23 мая под эгидой ООН проходит ежегодная Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Акцент недели в этом году — ограничение скорости до 30 км/ч на небольших улицах и улицах, где много пешеходов, особенно детей. «Газета.uz» поговорила на эту тему с главой представительства Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане доктором Лианн Куппенс.

«Травматизм и смертность в ДТП предотвратимы. Нужны действия»

Глобальная неделя безопасности дорожного движения, проводимая уже в шестой раз, призвана привлечь внимание к проблеме высокой смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. Согласно данным ВОЗ, каждый год в мире в ДТП погибают 1,3 миллиона человек — это в среднем 3700 человек в день, или 1 человек каждые 24 секунды.

«Мы с вами только начали говорить, а за это время в дорожных происшествиях в мире уже погибло несколько человек», — отметила Лианн Куппенс.

В Узбекистане за первые четыре месяца текущего года зарегистрировано 2242 ДТП, в них погибло 557 человек (в среднем почти 5 человек в день) и пострадало 1684. «Это огромные цифры, и мы должны и можем сделать намного больше, чтобы исправить эту ситуацию», — сказала она.

«ДТП — ведущий убийца молодых людей во всём мире, они уносят жизни большого количества детей, — говорит представитель ВОЗ. — Но это лишь верхушка айсберга. Ещё большее число людей получает тяжелые травмы в результате ДТП, приобретая инвалидность».

Помимо страданий, которые аварии приносят семьям, они создают нагрузку на систему здравоохранения и негативно сказываются на экономике, которая теряет ценные трудовые ресурсы. «Как видите, есть целый ряд причин, почему и на мировом уровне, и на региональном, и на уровне страны нужно больше действий. Пока мы делаем недостаточно», — повторила Лианн Куппенс.

Инфографика: ВОЗ.

«Травматизм и смертность в результате ДТП предотвратимы. Есть множество примеров в мире и достоверных данных о том, что это возможно», — подчеркнула она.

Главной причиной смертельных исходов ДТП является превышение установленной скорости. ВОЗ рекомендует странам ограничить скорость на всех улицах, где пешеходы и велосипедисты пересекаются с транспортом, до 30 км/ч.

В ВОЗ подсчитали, что 40−50% всех водителей нарушают скоростной режим. При этом установлено, что увеличение скорости на каждый 1 км/ч приводит к увеличению случаев ДТП со смертельным исходом на 4−5%. Чем ниже скорость транспорта, тем ниже риск получения травмы и смерти пешеходов в случае наезда на них.

Вероятность выживания пешехода при наезде транспорта со скоростью 30 км/ч составляет 99%, но если скорость составляет 50 км/ч, показатель выживаемости снижается до 80%.

«Разрешённые 70 км/ч в Узбекистане — это очень высокая скорость. В Ташкенте есть очень широкие улицы с 5−6 полосами только в одну сторону, что также способствует высоким скоростям», — отметила Лианн Куппенс.

«Снижение скорости до 30 км/ч может казаться ужасным и невозможным для некоторых людей. Но это настоятельно рекомендуется для улиц, где транспорт пересекается с пешеходами, на маленьких улицах, на улицах возле школ, на улицах, где много детей. В таких местах скорость должна быть снижена безоговорочно. Потому что это на самом деле спасает жизни», — подчеркнула она.

«Нужен межсекторальный подход»

Снижение разрешённой скорости движения — один из главных, но не единственный способ сокращения смертности и травматизма на дорогах. «На проблему нужно смотреть в перспективе», — говорит Лианн Куппенс.





Инфографика: ВОЗ.

Снижение скорости должно сопровождаться пересмотром дизайна улиц с целью успокоения трафика. Конкретно в Узбекистане проблемой также является состояние дорожного покрытия, нехватка дорожных знаков и некачественная разметка.

«Даже в Ташкенте на улицах огромное количество ухабов. Я сама вожу машину, и знаю, что нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в выбоину. Иногда приходится совершать резкие движения. Всё это создаёт постоянную стрессовую ситуацию», — сказала представитель ВОЗ.

Важный вопрос, на который правительство должно обратить внимание, — это безопасность самих автомобилей. В стране немало старых автомобилей, у которых иногда не работает одна или обе фары. Нужно больше контроля и мониторинга за техническим состоянием автомобилей, считает она.

Особое внимание должно быть уделено использованию ремней безопасности. «Неважно, быстро или медленно едет машина. Ремни защищают вас. Это доказывают исследования. Использование ремня может снизить риск смертельных травм на 45%. Представьте, сколько трагических случаев можно было бы предотвратить, если бы люди всего лишь использовали ремни безопасности — как на передних, так и на задних сиденьях», — отметила Лианн Куппенс.

Недостаточно наличия требований в законодательстве. Использование ремней безопасности должно лучше контролироваться, в том числе посредством видеокамер. Штраф за неиспользование ремня должен быть неотвратимым, подчеркнула она.

Другой вопрос — использование детских кресел. «В большинстве стран детские кресла обязательны, поскольку они защищают детей от травм при возможных авариях». В Узбекистане же этот вопрос до сих пор не отрегулирован.

«К сожалению, должна сказать и о поведении некоторых участников движения. Некоторые водители ездят по-настоящему ужасно. Бывает страшно ездить за рулём. Я была в городах с намного большим населением, но такого поведения на улицах я не видела… Нельзя ездить, как хочется — превышать скорость, лихачить — с этим надо что-то делать», — считает глава офиса ВОЗ в стране.

Она отметила позитивный эффект камер видеофиксации нарушений, установленных в последние годы, и приветствовала намерение расширять дальше эту систему.

Лианн Куппенс также похвалила власти за продвижение использования велосипедов и здорового образа жизни. Однако, по её словам, этот вопрос нельзя продвигать без обеспечения достаточной защиты велосипедистов.

Фото: «Газета.uz».

Если появятся специальные полосы, где велосипедистам не мешают и не угрожают машины, где люди смогут беспрепятственно и безопасно добираться на работу и на учёбу, то число велосипедистов вырастет. Она также подчеркнула, что обязательным должно стать использование шлемов велосипедистами.

Естественно, необходимо улучшение статистики о ДТП, её сбора и использования разными ведомствами. Нужны качественные и открытые данные о количестве ДТП, травмированных и погибших, госпитализированных, получивших инвалидность в результате ДТП.

«Все эти аспекты должны быть систематизированы», — сказала Лианн Куппенс. Добиться этого можно только за счёт совместной работы разных ведомств — МВД, ГУБДД, Минздрава, Минюста, Минтранса, хокимиятов и других, подчеркнула она. Пока нет комплексного пакета мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Если говорить конкретно о снижении скорости, то «нужно садиться за стол переговоров с чиновниками и обсуждать этот вопрос» — где, в каких зонах, на каких улицах должна быть пересмотрена скорость движения. Но снижать её нужно обязательно.

«Дорожная безопасность должна стать коллективной ответственностью»

«В конечном итоге вопрос безопасности дорожного движения должен стать приоритетным на уровне всего правительства и далее — всего общества. Конечно, важны политика и законодательство, а также его исполнение, но также важен и вопрос поведения людей», — отметила Лианн Куппенс.

«Люди также должны принять на себя обязательства. Использовать ремни безопасности. Понимать важность снижения скорости и соблюдать это. Использовать детские кресла. Использовать шлемы при езде на велосипедах. Это важные обязательства, которые люди должны выполнять сами», — сказала она.

«Это вопрос масштабной информационно-разъяснительной работы. Вопрос дорожной инфраструктуры, знаков возле школ и других объектов. Это должно стать коллективной ответственностью», — добавила представитель международной организации.

ВОЗ разработала пакет технической документации «Спасти ЖИЗНЬ», напомнила она. Пакет включает в себя шесть компонентов: регулирование скорости, проектирование и совершенствование инфраструктуры, руководство работой по обеспечению безопасности дорожного движения, стандарты безопасности транспортных средств, обеспечение соблюдения законодательства и выживание после аварий.

«Мы должны работать с разными сторонами и уделять внимание этому вопросу не одну неделю в году, а на протяжении всего года. Можно посвящать одну неделю каждого месяца той или иной проблеме. И постоянно, постоянно напоминать об этом людям», — отметила Лианн Купперс.

«Люди упрямы, это надо признать. В моей стране (Нидерландах — ред.), когда ввели обязательное требование использования ремней безопасности, ушло много времени, пока люди привыкли к этому. Сейчас это уже кажется абсолютно нормальным и не вызывает ни у кого вопросов. То же самое со скоростным режимом. Люди упрямы — и так во всем мире, речь не идёт только об Узбекистане», — сказала она.

В некоторых вопросах нужны высокие штрафы, считает Лианн Куппенс, «хотя говорить об этом и неприятно». «Мелкие штрафы не помогут. Штрафы должны быть шокирующими, чтобы люди задумывались: я не могу себе позволить нарушать. Так будет меняться поведение людей».

«Изменить ситуацию нелегко, но возможно. Если что-то удалось сделать в таком большом количестве стран, то это можно сделать и в Узбекистане», — отметила глава представительства ВОЗ.

Ранее мы публиковали интервью о Глобальной неделе безопасности дорожного движенияс постоянным координатором ООН в Узбекистане Хеленой Фрейзер.

Беседовал Азамат Атаджанов