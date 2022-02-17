В прошлом году в Узбекистане резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий, свидетельствуют данные СБДД ДОБ МВД. Показатели превысили не только цифры 2020 года, когда в стране действовали карантинные ограничения, в том числе запрет на передвижение частных автомобилей. Они также превышают цифры 2019 года.

Количество официально зарегистрированных ДТП в 2021 году составило 10001, что на 43,24% больше, чем в 2020 году — 6982. Жертвами аварий в прошлом году стало 2426 человек (из них 263 ребёнка), или на 23,65% больше показателя предыдущего года — 1962. Травмы получило 9230 человек — на 40% больше, чем годом ранее — 6591.



2019 2020 2021 Рост к 2020, % ДТП 8588 6982 10001 43,24% Погибших 1915 1962 2426 23,65% Раненых 6673 6591 9230 40,04%

Главными причинами ДТП в прошлом году стали превышение установленной скорости и проблемы в организации дорожного движения — по 2010 (20,1%). В 1380 случаях (13,8%) аварии произошли по причине пересечения проезжей части пешеходами в неположенных местах. Немного меньше ДТП — 1150 (11,5%) — это наезды на пешеходов на пешеходных переходах.

В 912 (9,1%) причиной ДТП была неопытность водителя, в 792 (7,9%) случаях — выезд на встречное направление движения, в 501 (5%) — оставление детей без присмотра, в 402(4%) — несоблюдение сигналов светофора, в 135 (1,4%) — управление автомобилем в состоянии опьянения и в 100 (1%) случаях — пользование телефоном во время вождения. В 610 (6,1%) случаях был совершён наезд на велосипедистов в местах отсутствия велодорожек.

Источник: СБДД.

Подавляющее большинство ДТП произошло с участием пешеходов — почти 4700. В 1621 аварий их участниками были дети, в 1075 — велосипедисты и 84 — мотоциклы.

Больше всего ДТП зафиксировано в Ферганской области — 1469, Ташкентской — 1336 и Самаркандской области — 1129. В Наманганской области зарегистрировано 1082 ДТП, в Ташкенте — 1073.

В большинстве ДТП водителями были мужчины — 9733 (97,3%), на долю женщин-водителей пришлось 268 аварий.

11 февраля президент Шавкат Мирзиёев впервые провёл расширенное совещание по вопросам реформирования системы обеспечения безопасности движения в стране. Он заявил, что ситуация в этой сфере в последние годы вышла из-под контроля и обвинил парламент, МВД, СБДД, руководителей сферы транспорта и хокимов в молчании по поводу сложившейся «чрезвычайной ситуации».

На совещании президент сказал, что в центре Ташкента скорость транспорта не должна превышать 50−60 км/ч, а в целом для улиц в населённых пунктах она должна быть снижена с 70 до 60 км/ч. При этом у школ и детсадов скорость не должна превышать 30 км/ч.

Создана республиканская комиссия по безопасности дорожного движения во главе с премьер-министром. Во всех регионах будет реализована программа «Безопасная дорога и безопасность пешеходов».