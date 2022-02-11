Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу затронул вопрос снижения максимальной разрешённой скорости в городах, особенно в местах, где передвигается много детей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
Скоростной лимит на центральных улицах Ташкента и крупных городов должен устанавливаться на основе научного подхода, заявил глава государства.
При этом перед школами и детскими садами скорость транспорта не должна превышать 30 км/ч. На отдельных улицах с интенсивным движением транспорта снизить нужно скорость с нынешних 70 км/ч до 60 км/ч, сказал президент.
Отметим, что рекомендуемый и используемый во всём мире стандарт для улиц — не 60, а 50 км/ч. В некоторых столицах разрешённая скорость уменьшена ещё ниже.
Снизить скорость транспорта в городах и населенных пунктах с 70 до 60 км/ч предлагалось ещё в 2018 году в проекте Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы. Однако правительство, утверждая концепцию, исключило это предложение.
Действующие ПДД ограничивают скорость в жилых зонах и прилегающих к ним территориях 30 км/ч, однако из-за отсутствия знаков, средств успокоения трафика и контроля это требование повсеместно нарушается.
Президент сообщил, что предотвратить ДТП помогает установка светофоров и другие меры по повышению безопасности. Он привёл пример: на улице Юнус-ота в Юнусабадском районе столицы в 2020 году произошло 4 аварии, но после установки единственного светофора в 2021 году аварий не было.
Предотвращению ДТП, по словам Шавката Мирзиёева, также способствовала установка разделителя разделения встречных направлений на Малой кольцевой автодороге напротив бывшего Лакокрасочного завода.
«Вот вам решение с научным подходом и простым анализом», — сказал глава государства.
Почему важно снижать скорость и почему только этого недостаточно
По подсчётам экспертов, увеличение скорости на каждый 1 км/ч приводит к увеличению случаев ДТП со смертельным исходом на 4−5%. Чем ниже скорость транспорта, тем ниже риск получения травмы и смерти пешеходов в случае наезда на них.
Вероятность выживания пешехода при наезде транспорта со скоростью 30 км/ч составляет 99%, но если скорость составляет 50 км/ч, показатель выживаемости снижается до 80%.
Пешеходный переход перед школой №64 в Ташкенте.
Ограничение скорости в 30 км/ч и ниже возле учебных заведений и в жилых зонах является стандартом по умолчанию в большинстве развитых стран. Однако это не единственное условие. Необходима перестройка улиц с добавлением компонентов, успокаивающих движение (приподнятые пешеходные переходы, обязательные островки безопасности, сужения и изгибы проезжей части, круговое движение на перекрёстках и другие), механизмы обеспечения соблюдения скоростного ограничения и другие.
Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, дети являются крайне уязвимыми участниками дорожного движения потому, что имеют ограничения, связанные с физическим, умственным и социальным развитием. Из-за низкого роста детям трудно видеть окружающее дорожное движение, а водителям и другим людям трудно их заметить. В случае ДТП более мягкий костный покров головы делает детей более уязвимыми для травмы головы.
Пример приподнятого пешеходного перехода в Лондоне. Фото: Аркадий Гершман.
Дети более раннего возраста также могут иметь трудности с интерпретацией различных признаков и звуков, которые могут повлиять на их суждение относительно близости, скорости и направления движения транспортного средства. Дети могут быть импульсивными, им также присуща короткая продолжительность концентрации внимания. По мере взросления дети подросткового возраста становятся особенно склонными к риску, что также создает угрозу их безопасности на дорогах.
В Узбекистане власти и Служба безопасности дорожного движения делают большой акцент на просвещении детей, что очень важно. Однако созданию безопасной среды вокруг школ и детсадов внимание практически не уделяется.
Timur Kim
Делайте на дороге нормальные лежачие полицейские как во всех развитых странах перед опасными участками дорог.
А у нас их нет, а почему никто об этом не сказал?
Кому нужны эти знаки которые напичкают везде и никто их не будет соблюдать
Превысокомногорассмотрительствующій
Крайне позитивная новость.
Было бы так же отлично похожую тактику применить и на более широких улицах (+ ещё расширение тротуара в таких местах и островки безопасности сообща создадут отличную видимость пешеходу, ввиду чего и обилие фактически недейственных знаков уменьшится. Это мировая практика), но уже комбинируя всё это с общественным транспортом (Тот же скоростной трамвай, который хотят у нас восстановить), что в значительной мере снизит количество ДТП, пробок и в целом обеспечит безопасность всем участникам дорожного движения. Разве что автомобилюги будут на мифическое ущемление жаловаться)
Алина Доминова
о каких 30 км возле школы может идти речь! лежачие полицейские !!! посмотрите ситуацию возле бывшей 171 школы за Саехатом! носятся как бешеные, сами родители тоже хороши, и паркуются на пешеходе, и детей не все пропускают, а во время обеденной молитвы- так там яблоку негде упасть(
R. Lewine
Нужна установка ловушек скорости (лежачие полицейские, виброразметка) перед пешеходными переходами, а сами переходы надо оборудовать светофорами с кнопкой.