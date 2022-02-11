Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу затронул вопрос снижения максимальной разрешённой скорости в городах, особенно в местах, где передвигается много детей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Скоростной лимит на центральных улицах Ташкента и крупных городов должен устанавливаться на основе научного подхода, заявил глава государства.

При этом перед школами и детскими садами скорость транспорта не должна превышать 30 км/ч. На отдельных улицах с интенсивным движением транспорта снизить нужно скорость с нынешних 70 км/ч до 60 км/ч, сказал президент.

Отметим, что рекомендуемый и используемый во всём мире стандарт для улиц — не 60, а 50 км/ч. В некоторых столицах разрешённая скорость уменьшена ещё ниже.

Снизить скорость транспорта в городах и населенных пунктах с 70 до 60 км/ч предлагалось ещё в 2018 году в проекте Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы. Однако правительство, утверждая концепцию, исключило это предложение.

Действующие ПДД ограничивают скорость в жилых зонах и прилегающих к ним территориях 30 км/ч, однако из-за отсутствия знаков, средств успокоения трафика и контроля это требование повсеместно нарушается.

Президент сообщил, что предотвратить ДТП помогает установка светофоров и другие меры по повышению безопасности. Он привёл пример: на улице Юнус-ота в Юнусабадском районе столицы в 2020 году произошло 4 аварии, но после установки единственного светофора в 2021 году аварий не было.

Предотвращению ДТП, по словам Шавката Мирзиёева, также способствовала установка разделителя разделения встречных направлений на Малой кольцевой автодороге напротив бывшего Лакокрасочного завода.

«Вот вам решение с научным подходом и простым анализом», — сказал глава государства.

Почему важно снижать скорость и почему только этого недостаточно

По подсчётам экспертов, увеличение скорости на каждый 1 км/ч приводит к увеличению случаев ДТП со смертельным исходом на 4−5%. Чем ниже скорость транспорта, тем ниже риск получения травмы и смерти пешеходов в случае наезда на них.

Вероятность выживания пешехода при наезде транспорта со скоростью 30 км/ч составляет 99%, но если скорость составляет 50 км/ч, показатель выживаемости снижается до 80%.

Пешеходный переход перед школой №64 в Ташкенте.

Ограничение скорости в 30 км/ч и ниже возле учебных заведений и в жилых зонах является стандартом по умолчанию в большинстве развитых стран. Однако это не единственное условие. Необходима перестройка улиц с добавлением компонентов, успокаивающих движение (приподнятые пешеходные переходы, обязательные островки безопасности, сужения и изгибы проезжей части, круговое движение на перекрёстках и другие), механизмы обеспечения соблюдения скоростного ограничения и другие.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, дети являются крайне уязвимыми участниками дорожного движения потому, что имеют ограничения, связанные с физическим, умственным и социальным развитием. Из-за низкого роста детям трудно видеть окружающее дорожное движение, а водителям и другим людям трудно их заметить. В случае ДТП более мягкий костный покров головы делает детей более уязвимыми для травмы головы.

Пример приподнятого пешеходного перехода в Лондоне. Фото: Аркадий Гершман.

Дети более раннего возраста также могут иметь трудности с интерпретацией различных признаков и звуков, которые могут повлиять на их суждение относительно близости, скорости и направления движения транспортного средства. Дети могут быть импульсивными, им также присуща короткая продолжительность концентрации внимания. По мере взросления дети подросткового возраста становятся особенно склонными к риску, что также создает угрозу их безопасности на дорогах.

В Узбекистане власти и Служба безопасности дорожного движения делают большой акцент на просвещении детей, что очень важно. Однако созданию безопасной среды вокруг школ и детсадов внимание практически не уделяется.