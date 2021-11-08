Дорогие наши хозяева-узбекистанцы, может быть, хватит?
Была ли непроглядная пыльно-песчаная мгла, застлавшая города и кишлаки, достаточно убедительной, чтобы вы наконец перестали убивать нас?
Может быть, теперь хватит делать вид, что вам безразлично видеть убийства деревьев на своей улице, во дворе, в городе?
Мы обращаемся не к конкретным людям или организациям, мы обращаемся к каждому из вас.
Почему вы не любите себя, почему вы не любите свою страну, своих детей и города, вырубая спасителей своих — деревья, оставляя после себя ландшафт смерти: пыльные пустыри и котлованы вместо цветущих полей, речных долин, зелёных парков, безжизненный бетон вместо озёр, садов и лесов? Почему вы забыли о кровной связи всего живого на Земле? Почему же вам безразлично ваше настоящее и будущее?
На флаге нашего государства искрится зелёный свет. А на гербе столицы — Ташкента — нас встречает раскидистое дерево, символизирующее жизнь и изобилие. Почему же на деле вы губите на корню ростки жизни?
Мы — представители того зелёного цвета. Мы — олицетворение благодатной природы. Мы — деревья, сады и поля, природные и городские парки — жили в этой стране дольше многих из вас, мы старше многих из вас и видели больше, чем вы. Мы были свидетелями многих поколений, эпох и изменений. Это и наша земля тоже, и у нас есть право на жизнь.
Нас не слышно, потому что у нас нет лоббистов. Нет зелёного лобби, достаточно могущественного, чтобы защитить нас от убийства. Нас убивают не только острые лезвия пил, самое главное орудие убийства — молчание большинства людей.
Наша судьба была нелёгкой
Ровно 12 лет назад, в ноябре 2009 года многие из наших старших были убиты в результате «геноцида» — среди бела дня, на главной площади вашей столицы. Осознали ли вы весь ужас сделанного тогда? Это произошло через дорогу от здания Министерства юстиции, которое следит за выполнением законов. И жители города, и прохожие — все стали свидетелями этого противоправного действия и получили свой «урок» на всю жизнь.
Сквер Амира Темура в июле 2008 года и ноябре 2009 года. Источник: Google Earth.
Несколько лет назад вы передали исторический Национальный парк в центре своей столицы в частные руки, которые пришли, вырубили нас и возложили бетон вместо озера. И территория второго озера, которое находится совсем неподалёку от здания главнейшего законодательного института — Законодательной палаты Олий Мажлиса — тоже иссушена сейчас.
Национальный парк в августе 2017 года и апреле 2021 года. Источник: Google Earth.
На территории второго озера, оказывается, планируется построить новое здание национального академического театра.
Но озеро — это экосистема, это жизнь во всех её красках. А бетонированный бассейн с фонтаном на месте некогда живого озера — это безжизненный муляж на его могиле.
Мы, деревья, парки и озёра Узбекистана, предлагаем, чтобы первый спектакль в этом новом театре был «О геноциде парков, деревьев и озер в Узбекистане».
Чего вы хотите?
В погоне за коммерциализацией и ярким внешним видом вы хотите сделать Ташкент похожим на Дубай? Да, Дубай был построен в пустыне. Но вы ведь не хотите превратить зелёный Ташкент сначала в безжизненную пустыню, а уже после — в Дубай? Пустыня взяла и вас, и нас в свои объятия и больше уже не отпустит.
Нас всё меньше, и мы не справляемся. Воздух в нашей стране становится всё опаснее для здоровья людей. Эпидемия аллергии, астмы, туберкулёза лёгких — этого ли вы хотели?
Мы, деревья, бесценны:
мы удаляем из воздуха вредные вещества, которые представляют реальную опасность для здоровья, делая его более чистым и полезным;
мы — лучшее средство борьбы с тепловыми «островами», возникающими из-за множественных бетонных покрытий;
мы успокаиваем водителей и пешеходов, даруем им тень и прохладу;
мы, деревья, увеличиваем стоимость недвижимости. Если вы хотите, чтобы ваш дом стоил больше, сажайте и ухаживайте за деревьями;
своей тенью мы дарим прохладу, тем самым экономя ваши деньги на счетах за электроэнергию, особенно летом;
мы улучшаем успехи учеников в школах, потому что, когда они созерцают дерево в окне класса, их глаза отдыхают и мозг создаёт приятные эмоции;
мы дарим силы и желание жить пациентам больниц, когда они видят нас в окне больничной палаты.
Что мы хотим?
Мы не просим о льготах и преференциях. Вы уже дали их мебельщикам, производителям цемента, автопроизводителям, туризму, текстильщикам, производителям бытовой техники, инвесторам и даже образованию.
И тем более нам не нужны ваши обещания. Просим вас просто обеспечить верховенство закона, просим защиты — по праву жизни и по праву закона.
Соблюдайте статью 55 Основного закона страны, которая гласит:
«Земля, её недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством».
Мы просим граждан соблюдать Конституцию своей страны, статья 50 которой также гласит:
«Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде».
Мы просим одного: не убивать нас. Ночью, чтобы скрыть преступление, или днём, гордо размахивая разрешительной бумажкой.
Не делите нас на «ценные породы» и «не ценные». Мы все одинаково стараемся сохранить вам жизнь.
Если вам не безразлично собственное здоровье и благополучие — не проходите мимо, как будто это не ваше дело, когда кто-то у вас во дворе, махалле или сквере рубит дерево. Когда зелёный парк, где вы гуляли, вдруг закрыл ворота и годами остаётся закрытым, не проходите мимо, спросите, что происходит. Возможно, вас забыли спросить, нужен ли он вам. Скажите, что он вам нужен. Остановите убийство.
Ваши деревья, парки и озёра
Александр Македонский
Обращаться надо именно к КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ, потому что, именно действия этих людей привели к сегодняшней ситуации.
Ну и безнаказанность, конечно тоже играет большую роль.
Biuro Waleński
@Александр Македонский, бездействие и безразличие населения тоже играет губительную роль, ибо если придавать общественный резонанс каждому подобному беззаконию и варварству, можно было бы спасти не мало деревьев и озёр. Пример — голубые купола, отвоевали ведь.
Трунов Александр
Господин Президент, господин премьер-министр, господа министры, многоуважаемый Хоким г. Ташкента, это статья адресована ВАМ, в первую очередь!
Алишер Адылбаев
Эти ваши стоны ни к чему не приведут
Вот я знаю минимум 5 мест где жители встали грудью и непустили строителей или вырубщиков к участкам. Это улица Пушкина от Сквера до м. Буюк Ипак Йули, Сквер Голубые купола, ул.Ю, Раджаби, — парк около Анхора, Ул. Сайрам и одна не знаю её названия
около Ц5. Хватит стонать -защищайте свой город! А то многие хотят на чужом горбу в рай въехать.
Ванек Яценко
Добрый день да в Ташкенте летом находиться не возможно жара в тени 60 градусов лет 15 назад все было по-другому Народ рвался в столицу были парки множество деревьев а сейчас каменные джунгли в которых не возможно находиться и большинство людей вынуждены летом покидать столицу выезжая за её приделы да и песчаные бури начали появляться и множество других болезней мы сами всё это создаём и потом страдаем просто задумайтесь возможно столица привратиться скоро в пустыню
Maxim Krupnov
Я родился и жил в Ташкенте, я помню как на каждом шагу, за каждым окном и в каждом свободном участке земли, расцветали сады, за которыми нежно ухаживали я и мои соседи, рос виноград, шиповник, гранат, а весна приносила вкуснейший запах сирени в мой Ташкент, всюду вырастали весенние цветы, бушевала растительность.
Весенний Ташкент моего детства баловал меня невообразимым сейчас букетом запахом, а осень отдавала невероятным запахом влажных от дождя листьев и деревьев.
Что случилось с моим городом? Когда приказали снести все заборы — сады вымерли в считанные месяцы, всё вокруг закутали в бесконечный бетон раскаляющейся под беспощадным солнцем.
Сейчас я испытываю хронические проблемы с дыханием, воздух в городе тяжелый, он душит, дышать им чертовски сложно!
Каждый сантиметр заставлен машинами, и огород за моим окном, в котором я со своими друзьями обедал на природе, в окружении цветущей зелени и векового дерева(которое мне казалось волшебным) стал бездушной парковкой.
В моем районе закрылся Парк, все вокруг застроено и это душит меня.
Пожалуйста, не убивайте наш цветущий Ташкент, элитных построек и торговых центров у нас достаточно и в центре, верните в спальные районы парки и скверы, сады!
Трунов Александр
И не пора ли назвать конкретных инициаторов этого безобразия поименно — страна должна знать своих героев!
Что-то не слышно подобных инициатив от руководителей партий, не случайно, видимо, называемых карманными, от руководства Олий Мажлиса, стоящего на расстоянии вытянутой руки от творимого беспредела, других ведомств. Уважаемый Шавкат Мирамонович, это же в Вашу бытность премьер-министра, а затем — в Ваш первый президентский срок творилось это. Как и с чьего разрешения вандалы, а по другому их не назовешь, так опустошили некогда зеленые зоны Ташкента?
Nikolay Sergeev
увы, ошибочное предположение в самом начале статьи — “. хватит делать вид, что вам безразлично видеть убийства деревьев.“.
Так ОНИ и не “делают вид“! — ИМ действительно безразлично!
ИХ охватила какая то иррациональная внеземная ненависть к старым паркам, к старым деревьям, ну и к людям заодно..
Анжела
К сожалению, уже ничего не исправить. Рука, руку моет.
Мария Ирматова
власть за это в ответе. это не частные лица вырубкой занимаются
Vika .
Стройте свои торговые и др центры не в городе вместо парков и деревьев, а на открытой местности. И сажайте ТАМ деревья и озеленяйте. Люди и экосистема гибнет от ' прогресса' и обогащения малой части населения.
Туркмения вон устроила масштабную акцию по посадке деревьев. А у нас стоят пни, да столбы вместо деревьев.
О каком здоровье нации вообще можно говорить здесь? Только личные интересы кучки отжимателей денег.
Страшно становится жить уже.