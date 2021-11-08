Дорогие наши хозяева-узбекистанцы, может быть, хватит?

Была ли непроглядная пыльно-песчаная мгла, застлавшая города и кишлаки, достаточно убедительной, чтобы вы наконец перестали убивать нас?

Может быть, теперь хватит делать вид, что вам безразлично видеть убийства деревьев на своей улице, во дворе, в городе?

Мы обращаемся не к конкретным людям или организациям, мы обращаемся к каждому из вас.

Почему вы не любите себя, почему вы не любите свою страну, своих детей и города, вырубая спасителей своих — деревья, оставляя после себя ландшафт смерти: пыльные пустыри и котлованы вместо цветущих полей, речных долин, зелёных парков, безжизненный бетон вместо озёр, садов и лесов? Почему вы забыли о кровной связи всего живого на Земле? Почему же вам безразлично ваше настоящее и будущее?

На флаге нашего государства искрится зелёный свет. А на гербе столицы — Ташкента — нас встречает раскидистое дерево, символизирующее жизнь и изобилие. Почему же на деле вы губите на корню ростки жизни?

Мы — представители того зелёного цвета. Мы — олицетворение благодатной природы. Мы — деревья, сады и поля, природные и городские парки — жили в этой стране дольше многих из вас, мы старше многих из вас и видели больше, чем вы. Мы были свидетелями многих поколений, эпох и изменений. Это и наша земля тоже, и у нас есть право на жизнь.

Нас не слышно, потому что у нас нет лоббистов. Нет зелёного лобби, достаточно могущественного, чтобы защитить нас от убийства. Нас убивают не только острые лезвия пил, самое главное орудие убийства — молчание большинства людей.

Наша судьба была нелёгкой

Ровно 12 лет назад, в ноябре 2009 года многие из наших старших были убиты в результате «геноцида» — среди бела дня, на главной площади вашей столицы. Осознали ли вы весь ужас сделанного тогда? Это произошло через дорогу от здания Министерства юстиции, которое следит за выполнением законов. И жители города, и прохожие — все стали свидетелями этого противоправного действия и получили свой «урок» на всю жизнь.

Сквер Амира Темура в июле 2008 года и ноябре 2009 года. Источник: Google Earth.

Несколько лет назад вы передали исторический Национальный парк в центре своей столицы в частные руки, которые пришли, вырубили нас и возложили бетон вместо озера. И территория второго озера, которое находится совсем неподалёку от здания главнейшего законодательного института — Законодательной палаты Олий Мажлиса — тоже иссушена сейчас.





Национальный парк в августе 2017 года и апреле 2021 года. Источник: Google Earth.

На территории второго озера, оказывается, планируется построить новое здание национального академического театра.

Но озеро — это экосистема, это жизнь во всех её красках. А бетонированный бассейн с фонтаном на месте некогда живого озера — это безжизненный муляж на его могиле.

Мы, деревья, парки и озёра Узбекистана, предлагаем, чтобы первый спектакль в этом новом театре был «О геноциде парков, деревьев и озер в Узбекистане».

Чего вы хотите?

В погоне за коммерциализацией и ярким внешним видом вы хотите сделать Ташкент похожим на Дубай? Да, Дубай был построен в пустыне. Но вы ведь не хотите превратить зелёный Ташкент сначала в безжизненную пустыню, а уже после — в Дубай? Пустыня взяла и вас, и нас в свои объятия и больше уже не отпустит.

Нас всё меньше, и мы не справляемся. Воздух в нашей стране становится всё опаснее для здоровья людей. Эпидемия аллергии, астмы, туберкулёза лёгких — этого ли вы хотели?

Мы, деревья, бесценны:

мы удаляем из воздуха вредные вещества, которые представляют реальную опасность для здоровья, делая его более чистым и полезным;

мы — лучшее средство борьбы с тепловыми «островами», возникающими из-за множественных бетонных покрытий;

мы успокаиваем водителей и пешеходов, даруем им тень и прохладу;

мы, деревья, увеличиваем стоимость недвижимости. Если вы хотите, чтобы ваш дом стоил больше, сажайте и ухаживайте за деревьями;

своей тенью мы дарим прохладу, тем самым экономя ваши деньги на счетах за электроэнергию, особенно летом;

мы улучшаем успехи учеников в школах, потому что, когда они созерцают дерево в окне класса, их глаза отдыхают и мозг создаёт приятные эмоции;

мы дарим силы и желание жить пациентам больниц, когда они видят нас в окне больничной палаты.

Что мы хотим?

Мы не просим о льготах и преференциях. Вы уже дали их мебельщикам, производителям цемента, автопроизводителям, туризму, текстильщикам, производителям бытовой техники, инвесторам и даже образованию.

И тем более нам не нужны ваши обещания. Просим вас просто обеспечить верховенство закона, просим защиты — по праву жизни и по праву закона.

Соблюдайте статью 55 Основного закона страны, которая гласит:

«Земля, её недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством».

Мы просим граждан соблюдать Конституцию своей страны, статья 50 которой также гласит:

«Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде».

Мы просим одного: не убивать нас. Ночью, чтобы скрыть преступление, или днём, гордо размахивая разрешительной бумажкой.

Не делите нас на «ценные породы» и «не ценные». Мы все одинаково стараемся сохранить вам жизнь.

Если вам не безразлично собственное здоровье и благополучие — не проходите мимо, как будто это не ваше дело, когда кто-то у вас во дворе, махалле или сквере рубит дерево. Когда зелёный парк, где вы гуляли, вдруг закрыл ворота и годами остаётся закрытым, не проходите мимо, спросите, что происходит. Возможно, вас забыли спросить, нужен ли он вам. Скажите, что он вам нужен. Остановите убийство.

Ваши деревья, парки и озёра