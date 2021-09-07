В первом полугодии 2021 года компании UzAuto Motors предоставили таможенные льготы и преференции на 1,9 трлн сумов ($177,6 млн по курсу ЦБ на 7 сентября). Эта информация отражена в данных Государственного таможенного комитета (есть у «Газеты.uz»).

Речь идёт о таможенных льготах и преференциях, предоставляемых документами президента и Кабинета министров Узбекистана.

Среди полученных автопроизводителем льгот: по таможенному сбору — на 1,64 трлн сумов, налогу на добавленную стоимость (НДС) — 255,6 млрд сумов, акцизному налогу — 356,7 млн сумов.

В первом квартале UzAuto Motors предоставили льготы на 747,9 млрд сумов: по таможенному сбору — 650,3 млрд сумов, НДС — 97,2 млрд сумов, акцизному налогу — на 356,6 млн сумов.

Во втором квартале компания сэкономила 1,1 трлн сумов: на таможенном сборе — 993,8 млрд сумов, НДС — 158,4 млрд сумов, акцизном налоге — 127,1 тысяч сумов.

«Конфиденциальная информация»

В ноябре 2020 года «Газета.uz» сообщала, что UzAuto Motors заключила контракт на поставку 8750 автомобилей Chevrolet Equinox в 2020—2021 годы. Сумма контракта составила почти 200 млн долларов, или около 22845 долларов за одну машину этой модели. В Узбекистане Equinox тогда продавались по 33664 доллара.

Тогда же депутаты направили запрос в Государственный таможенный комитет и Министерство финансов для получения подробной информации о льготах UzAuto Motors и Джизакского автомобильного завода при импорте автомобилей и утилизационном сборе. Предоставленные ГТК данные оказались конфиденциальными, то есть только для ознакомления и без возможности ее раскрытия для общественности.

После Счётная палата сообщила, что автопроизводители в системе «Узавтосаноат» не уплачивали сбор за покупку новых авто отечественного производства и рекомендовала пересмотреть льготы. Сумма невыплаченных за 9 месяцев платежей составила 582,6 млрд сумов (по итогам года — около 780 млрд сумов). Пока неизвестно, этот сбор входит в список вышеуказанных льгот или нет.

За январь-июль 2021 года компанией UzAuto Motors было произведено 124,9 тысячи легковых автомобилей, что на 25,9%, или на 43,8 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение объёма производства и задержки в поставках автомобилей происходят на фоне глобального дефицита микросхем.

Несмотря на снижение производства, по итогам шести месяцев этого года UzAuto Motors увеличила чистую прибыль почти на 70% — до 902,6 млрд сумов ($84,6 млн).

В конце августа в ходе открытого диалога с предпринимателями президент Шавкат Мирзиёев признал, что автомобильный завод в Асаке раньше продавал автомобили на экспорт на 30−40% дешевле, чем на внутреннем рынке. По его словам, теперь, с появлением новых заводов в Ташкентской, Наманганской и Джизакской областях, автопроизводителю придётся кардинально пересмотреть свою деятельность.