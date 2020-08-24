Антимонопольный комитет Узбекистана не одобрил предоставление льгот и преференций для инвесторов проекта Tashkent Central Park, сообщила пресс-служба ведомства.

Комплекс Tashkent Central Park строится на пересечении столичных улиц Шахрисабз, Истиклол и проспекта Амира Темура на месте бывшей крупной автостоянки. Он включит в себя три 15-этажных здания: гостиницу и два бизнес-центра с двухэтажной подземной парковкой, а также прогулочную зеленую зону на общей площади 2,5 га.

Проект, оцениваемый в 400 млн долларов, реализует турецкая Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim Anonim Şirketi («дочка» Çalık Enerji) и учрежденное ею ООО UzTur Investment and Development. Руководителем последней компании указан заместитель генерального директора Çalık Enerji по проектированию, снабжению и строительству Озгур Сарикая (Ozgur Sarikaya).

Источник: Единый государственный регистр предприятий и организаций.

Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) внесло в Антимонопольный комитет через единую систему разработки проектов нормативных правовых актов (project.gov.uz) проект постановления президента «О дополнительных мерах по реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального комплекса Tashkent Central Park».

Как следует из документа, Taskent Merkez Park и UzTur Investment and Development подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта Tashkent Central Park 27 мая.

В нем предлагается до 1 января 2024 года освободить инвесторов, подрядные и субподрядные организации от всех видов налогов и сборов (за исключением единого социального платежа), единого социального платежа в фонд оплаты труда иностранным специалистам, от таможенных пошлин в режиме «временный ввоз» на ввозимую строительную технику, машины и оборудование, временные здания и сооружения, транспортные средства, налога на добавленную стоимость на работы, выполняемые инвесторами, подрядными и субподрядными организациями — нерезидентами Узбекистана и налога на доходы физических лиц уплачиваемого иностранными специалистами.

Проект также предусматривает освобождение от уплаты таможенных пошлин на ввоз технологических документов, материалов, сырья, оборудования, запасных частей, комплектующих и металлопроката (за исключением сборов за таможенное оформление) до 1 января 2022 года, а также таможенных пошлин (кроме сборов за таможенное оформление и НДС) при ввозе вышеуказанных товаров на основании утвержденного списков — с 1 января 2022 года по 2024 год.

Кроме того, проектом предлагается разрешить инвесторам, подрядчикам и субподрядчикам размещать товары, импортируемые в рамках инвестиционного проекта, на своих складах.

Антимонопольный комитета указывает, что по статье 12 закона «О конкуренции» органам государственного управления и органам государственной власти на местах запрещается необоснованно предоставлять отдельным хозяйствующим субъектам льготы, преференции и привилегии, ставящие их в преимущественное положение по отношению к другим хозсубъектам, осуществляющим деятельность на товарном или финансовом рынке.

Кроме того, в указе президента от 8 сентября 2017 года (УП-5185) предусмотрены меры по установлению ограничительных мер на создание коммерческих организаций с участием государства и реорганизацию действующих предприятий в сферах, в которых эффективно функционирует частный сектор, а также отказ от практики предоставления отдельным хозсубъектам эксклюзивных прав, индивидуальных льгот и преференций, ограничивающих развитие здоровой конкурентной среды.

Согласно постановлению президента от 31 мая 2018 года (ПП-3756), налоговые и таможенные льготы и преференции предоставляются законами и актами президента в целом для отраслей, сфер деятельности и территорий. Временные льготы предоставляются актами президента на срок не более трех лет. Индивидуальные льготы предоставляются актами президента в исключительных случаях для реализации социально значимых проектов в отраслях, где отсутствует заинтересованность частного сектора в инвестировании, при наличии конкретных социальных или экономических оснований, либо в соответствии с международными договорами Узбекистана.

С учетом того, что проект противоречит вышеуказанным законодательным актам АМК считает его принятие нецелесообразным.

О планах строительства Tashkent Central Park стало известно в декабре 2018 года. Согласно постановлению Кабинета Министров, проект, рассчитанный на 2019−2020 годы, предусматривал строительство пятизвездочной гостиницы, торгово-развлекательного центра, административных зданий для коммерческого банка и других строений.

Инвесторы и подрядная организация до конца 2021 года уже освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, ЕСП и таможенных пошлин (за исключением сборов), от уплаты НДС работ и услуг, выполняемых и оказываемых нерезидентами Узбекистана (несмотря на противоречие требованиям ПП-3756).