На минувшей неделе были объявлены результаты вступительных тестов в вузы Узбекистана. Эти результаты с нетерпением ожидали почти 1,5 миллиона абитуриентов и их близкие. Итоги тестов, непростых в условиях пандемии, их анализ с точки зрения соответствия требованиям науки тестологии нам еще предстоит провести (редакция ждет ответа на свой запрос от Государственного центра тестирования), а в данном материале хотелось бы обратить внимание на вопрос о льготах.

В день объявления итогов тестирования одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях стали листы ответов абитуриентов, которые показали максимально возможный результат (в этом году из-за проведения тестов по двум предметам и изменения порядка подсчёта результатов максимальный балл составлял 189), но рекомендованные к обучению на платно-контрактной основе. Как заметили коллеги из других изданий, сезон тестовых испытаний 2020 года доказал, что «даже прорешав тесты на все 100 процентов, можно не стать студентом».

ГЦТ объяснил это тем, что согласно постановлению Кабинета Министров №226 от 13 октября 2008 года, победители республиканских и международных конкурсов и соревнований зачисляются в вузы без тестирования на грантовой основе, и что в некоторых направлениях грантовые места были заполнены такими абитуриентами. Действительно, «Положение о порядке поощрения учащихся академических лицеев, профессиональных колледжей и общеобразовательных школ — победителей международных и республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований», утвержденное вышеупомянутым постановлением, предусматривает зачисление в высшие образовательные учреждения без тестирования и дополнительного экзамена выпускников академических лицеев, профессиональных колледжей и общеобразовательных школ, занявших 1-е место в республиканских и 1−3-е места в международных конкурсах и соревнованиях (Олимпийских играх, Азиатских играх, чемпионате мира и чемпионате Азии).

Однако юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев напомнил, что таким абитуриентам должны быть выделены дополнительные места. Согласно указу президента №УП-5924 от 24 января 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан», с 1 февраля вводится порядок, по которому победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, чемпионатов мира, Азии, республики по олимпийским и паралимпийским видам спорта принимаются в государственные вузы без вступительных экзаменов на основе дополнительного государственного гранта. Как объясняет юрист, при принятии спортсменов по государственному гранту необходимо было руководствоваться указом президента, который имеет более высокую юридическую силу, чем постановление Кабмина, и выделять дополнительные места. Значит, считает он, результаты тестов должны быть пересмотрены.

Спорт — это, конечно, хорошо, и никто не спорит с тем, что спортсменов, достойно представляющих страну на международной арене, необходимо поощрять. Однако почему такое поощрение должно быть в виде зачисления в направления высшего образования, не имеющие никакого отношения к спорту?

Ведь вступительные тесты, по идее, проводятся, чтобы определить, кто готов к освоению тех или иных дисциплин, необходимых для будущей специализации. А чем спортсмен, завоевавший призовое место в международном соревновании, скажем, по плаванию, доказал, что он готов к изучению юриспруденции или экономики?

Такой же резонный вопрос можно задать в отношении других льготников. Согласно информации, представленной ГЦТ, количество категорий абитуриентов, имеющих право на льготы, насчитывает аж 19 позиций! Если присуждение максимального балла по соответствующему предмету абитуриентам, победившим в республиканских и международных предметных олимпиадах, а также тем, кто имеет языковые сертификаты, ещё можно считать оправданным (по сути, это не льготы, а признание уровня знаний, продемонстрированного альтернативным способом), то другие категории льгот непонятны ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, ни с точки зрения научной обоснованности.

С точки зрения логики. Чем, например, выпускники школы-интерната имени Ибрата отличаются от выпускников других образовательных учреждений? Если в этой школе так качественно обучают, почему бы ее выпускникам не побороться в честном конкурсе наряду со всеми? Или почему выпускникам «школ Темурбеков» нужно давать льготы в виде дополнительных баллов? То есть, могут быть абитуриенты, набирающие баллы… (внимание!) выше максимального. Но ведь это же не логично? Нельзя же выполнить тест на 115 процентов? Предоставляя льготу выпускникам отдельных образовательных учреждений, мы провоцируем нездоровый ажиотаж на поступление в эти школы, что чревато в том числе и коррупцией, а также расхолаживаем учащихся этих учреждений («У меня льгота, я и так поступлю, зачем мне хорошо учиться?»).

С точки зрения закона. Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев напомнил, что согласно Конституции «льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости» (статья 18), а также «дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей» (статья 65). Если, например, предоставление дополнительных мест для детей-сирот и лиц с ограниченной ответственностью можно еще объяснить принципом социальной справедливости, то как объяснить предоставление льгот детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел? (К слову: на обсуждение вынесен законопроект, предполагающий аналогичные льготы для детей таможенников.)

Получается, что все дети равны, но дети некоторых родителей равнее других? Чем, например, педагоги или врачи или журналисты не заслужили льготы для своих детей? Ведь труд представителя любой профессии важен для благополучия и процветания страны? Предоставляя льготы детям представителей отдельных профессий просто на основании профессии их родителей, мы детям даем знать, что не все равны, и в неокрепших умах напрочь убиваем веру в «равенство перед законом», декларируемое со всех трибун.

С точки зрения научной обоснованности. Согласно требованиям науки о тестах, нужно сделать все возможное, чтобы факторы, не связанные с проверяемыми тестом навыки и умения, не влияли на результаты теста. Тест проводится для принятия каких-то решений, и эти решения должны быть основаны только на навыках и умениях, проверяемых тестом. А здесь, получается, поступит абитуриент или нет, поступит на основе гранта или на платно-контрактной основе — зависит от множества других факторов: пола, профессии родителей, прохождения срочной военной службы, образовательного учреждения, которое абитуриент закончил, региона проживания, никак не связанных с навыками и умениями, проверяемыми в тесте и никак не связанных с будущей специализацией.

Обширная, нелогичная, идущая вразрез с положениями Основного закона страны и науки о тестах система льгот разрушает веру в справедливость в глазах молодого поколения и мешает отбору в вузы действительно достойных кандидатов, способных стать квалифицированными специалистами в будущем. Можно возразить, что большинство льготников принимаются по дополнительной квоте и как бы «не мешают» абитуриентам со знаниями. Но бюджет не бездонный — дополнительные квоты в любом случае влияют на шансы других стать студентами: без этих дополнительных квот, отделенных от общего «казана», мест в общем списке могло бы стать чуть больше. Если мы стремимся к правовому государству, где все равны перед законом и каждый качественно выполняет свою работу, тем самим обеспечивая свое благополучие и благополучие общества в целом, от такой системы нам необходимо отказаться.

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