Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 ноября провёл совещание по вопросам обеспечения населения жильём.

На встрече отмечалось, что сегодня в стране средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 4,5 млн сумов. Президент поставил задачу удержать цены в новых массивах на этом же уровне. Для этого ежегодно из бюджета будет выделяться 1 трлн сумов на обеспечение новых массивов внутренней и внешней инфраструктурой.

Кроме того, со следующего года ставка налога на прибыль производителей цемента снижается с 20% до 15%, а налога на пользование недрами — в 2 раза.

Вместе с тем действие льгот на импорт цемента будет продлено еще на год. Всё это должно привести к заметному снижению стоимости жилья, отмечалось на совещании.

С 1 апреля по 1 октября действовала нулевая ставка таможенной пошлины при ввозе в Узбекистан цементной продукции. До этого ставка составляла 30%.

В ходе открытого диалога президента с предпринимателями 20 августа директор компании Karakalpak sement Шавкат Азизов просил Шавката Мирзиёева снизить ставку налога на прибыль для производителей цемента до 15%, поскольку местные предприятия не могут конкурировать с импортной продукцией.