Президент Шавкат Мирзиёев 21 июня подписал постановление «О мерах, направленных на развитие мебельной промышленности в регионах Узбекистана».

Согласно документу, в регионах создаются малые промышленные зоны (МПЗ), специализированные на производстве мебельной продукции кластерным методом. Производственные площади для этих объектов будут реализованы посредством электронного онлайн-аукциона на основе права собственности.

В свою очередь, компенсационные выплаты на возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанные с выделением земельных площадей под создание МПЗ, в порядке исключения не будут взиматься.

Обязательным условием владения этими площадями установлено размещение объектов производства и реализации мебели и комплектующих на основе генерального плана МПЗ. Здесь же отмечается, что часть средств, полученных за использование земли в МПЗ, будет направлена в местные бюджеты в качестве дополнительных ресурсов (30% из них — на финансирование работ по введению в оборот новых земель).

В течение месяца Минэкономразвития совместно с МИВТ, Минфином и хокимиятами областей должны будут утвердить Адресную программу по обеспечению создаваемых малых промышленных зон необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Начиная с 15 июня 2021 года нижеследующие расходы будут возмещаться Агентством продвижения экспорта:

транспортные расходы, затраченные на импорт сырья (коды по ТН ВЭД 4410 и 4411) отечественных предприятий, у которых на протяжении 2021−2024 годов годовая выручка от экспорта готовой мебельной продукции составляет не менее 30%, — в размере 50% ;

; на срок до 1 января 2024 года предприятиям при экспорте мебельной продукции во все страны, в том числе сопредельные государства, — в размере 50% расходов на транспортировку автомобильным и железнодорожным транспортом, но не более 5% от стоимости экспорта продукции — автомобильным транспортом (без транспортных расходов), 7% — железнодорожным транспортом.

Кроме того, документом до 1 января 2023 года устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины при импорте сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых в производстве мебели.

В двухмесячный срок будет разработан проект Программы развития мебельной и деревообрабатывающей промышленности в Узбекистане на 2021−2024 годы, который предусмотрит:

внедрение новых видов потребительских кредитов для оснащения новых многоквартирных домов, строящихся в регионах страны, в первую очередь, отечественной мебелью, исходя из пожеланий населения;

утверждение Графика обновления мебельного инвентаря государственных организаций в регионах, в том числе дошкольных организаций, школ и учреждений здравоохранения на 2021−2024 годы;

выращивание видов деревьев, используемых в качестве сырья в мебельной промышленности, с учетом климатических условий, а также сооружение плантаций видов деревьев, используемых в качестве сырья в мебельной промышленности;

запуск производственных мощностей крупными компаниями-производителями мебели зарубежных государств (Китай, Турция и страны Европы);

реализацию в регионах совместно с Мининноваций и АО «Узкимёсаноат» проектов по производству плит МДФ, панелей HPL, а также сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров.

Постановлением установлено, что начиная с 2022 года в Узбекистане ежегодно будет проводиться Международная мебельная торговая выставка (Uzbek International Furniture Fair) с привлечением представителей отечественных и зарубежных предприятий, потенциальных инвесторов, экспертов и других профессиональных специалистов отрасли.