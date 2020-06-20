Президент Шавкат Мирзиёев 19 июня подписал постановление «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Выяснилось, что в условиях пандемии 33 отечественных отеля потеряли свои «категории»: 2 отеля лишились «5 звезд», 11 — «4 звезд», 18 — «3 звезд», 2 — «2 звезд», еще 4 гостиницы снизили свои категории.

Отмечается, что в случае сохранения категории с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года гостиницам будет возвращено 50% от суммы взысканной за данные категории. За счет этого у 29 отелей в распоряжении появятся дополнительные средства в размере 3 млрд сумов, говорится в репортаже телеканала.

Там же сообщили, что 90 отечественных отелей предоставили системе бронирования Trivago.ru недостоверную информацию о своей категории.

«В результате представляю реакцию иностранного туриста, который вместе 4 звезд получил услуги не самого лучшего качества. От этого естественно страдает имидж страны в целом. Потому такая псевдодеятельность может закончиться для отельера потерей лицензии до момента устранения всех недостатков», — заявили в сюжете «Узбекистан 24».

Как сообщается, в Узбекистане функционируют 7 канатных дорог. Для увеличения их количества документом также определен механизм субсидирования инвесторов в случае введения в строй канатной дороги до 31 декабря 2023 года длиной не менее 500 м. За каждые полкилометра за счет Фонда развития туризма будет осуществлено покрытие в размере 1 трлн сумов. Таким образом по первым 50 проектам инвесторы могут рассчитывать на «солидную компенсацию», отмечается в сообщении.

Компенсацию также можно будет получить при возведении гостевых домов в сельской местности. Режим подобного субсидирования будет длится до достижения 50 тысяч мест или до 31 декабря 2023 года. Сумма покрытия составит 5 млн сумов за одно место.

Более того, с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года частные музеи, галереи, центры ремесленничества будут платить 50% от ставки подоходного и земельного налога, а также налога с оборота.

Ранее также был подписан указ «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» для «реанимации» туризма в Узбекистане. Среди льгот и субсидий — снижение ставки налога на прибыль на 50%, право переноса убытков, приостановление туристского сбора, премиальные субсидии за привезенных туристов, субсидирование расходов туроператоров на авиа- и железнодорожные билеты и другие.

Кроме того, с 1 августа во всех региональных аэропортах Узбекистана вводится режим «Открытое небо» сроком на два года с возможностью продления.