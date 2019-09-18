Налоговые льготы предоставлены предприятиям текстильной, швейной, кожевенной и меховой отраслей постановлением президента по развитию легкой промышленности и стимулированию производства готовой продукции, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Льготы начнут применяться с 1 января 2020 года. Так, предприятия, имеющие долю экспорта готовой швейно-трикотажной продукции в общем объеме выручки в размере не менее 60%, освобождаются от уплаты налога на имущество сроком до 1 января 2023 года.

Организации, вводящие в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы по убою скота, и предприятия по переработке кожи освобождаются от уплаты земельного налога также до 1 января 2023 года.

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль предприятий текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей уменьшается в течение семи лет равными долями на сумму расходов на строительство современных очистительных и канализационных сооружений.

Иностранные консультанты ассоциаций «Узтекстильпром» и «Узчармсаноат» будут уплачивать налог на доходы физических лиц в размере 50% от установленной ставки по доходам из источников в Узбекистане.

Вместе с тем, за вывоз за границу кожевенного полуфабриката и хлопчатобумажной пряжи с 1 января 2021 года устанавливаются сборы — в размере 10% от стоимости экспортируемой продукции и в размере 0,01 доллара за каждый килограмм экспортируемой пряжи соответственно.

Эти меры, как ожидается, будут стимулировать развитие легкой промышленности, увеличение производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью путем глубокой переработки местного сырья.

Постановлением утверждены целевые параметры производства и экспорта текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой продукции с высокой добавленной стоимостью на 2020−2025 годы.

Как отмечается в приложении к документу, по итогам 2019 года объем производства и экспорта текстильной и швейно-трикотажной продукции оценочно составит 4,3 млрд долларов, а кожевенно-обувной и пушно-меховой продукции — почти 350 млн долларов. К 2025 году планируется увеличить объем производства в 3,5 раза и 6,4 раза соответственно, доведя до 15 млрд и 2,2 млрд долларов.