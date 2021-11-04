Озеро рядом с Законодательной палатой Олий Мажлиса в Национальном парке Узбекистана оказалось высушенным в связи со строительством новых объектов. На это обратил внимание экономист Ботир Кобилов, опубликовавший спутниковые снимки бывшего водоёма. «Газета.uz» выяснила, что на месте озера планируется построить новое здание Национального академического драматического театра.

Высушенное бывшее Комсомольское озеро и «секретный документ»

Национальный парк с сентября 2017 года находится на реконструкции. В мае 2020 года на территории парка появилась Аллея литераторов, а через год здесь открыл двери развлекательный парк с торговыми рядами Magic City (точнее, его первая часть). Для его строительства было высушено озеро, известное как Комсомольское.

Бывшее Комсомольское озеро в разные годы. Источник: Google Earth Pro.

В парке Magic City сейчас доступна лишь малая часть бывшего озера, и это бассейн с фонтаном. Пресс-служба президента сообщала, что в рамках второй фазы проекта в парке будет построено искусственное озеро, а вокруг него — тематический городок, посвященный историческим городам и достопримечательностям страны.

Вечером 8 апреля начался неожиданный снос Дворца бракосочетаний «Навруз», расположенного на территории парка. Незадолго до этого он был капитально отремонтирован, в нём планировалось открыть Центр оздоровления предприятий с участием государства и приватизации госактивов. Хокимият Ташкента в ответ на вопросы жителей заявил, что на территории парка начато строительство Школы творчества имени Алишера Навои, нового здания Музея литературы имени Алишера Навои, нового здания Национального театра драмы, Экспозиционного комплекса Государственного музея искусств на основе проекта японского архитектора Тадао Андо (изначально его планировалось построить рядом с Музеем искусств), а также «грандиозного здания библиотеки». Позже стало известно, что на месте «Навруза» разместится «Президентская» библиотека (спустя пару месяцев проект обновили).

В конце прошлого года президент Шавкат Мирзиёев в послании парламенту сообщил, что в центре Ташкента появится культурно-просветительский комплекс, который включит в себя Национальный академический драматический театр, Музей искусств по проекту Тадао Андо, современную библиотеку и международную Школу творчества имени Алишера Навои.

Решение о строительстве новых объектов не выставлялось на общественное обсуждение. Постановление Кабинета министров о реализации проекта вышло под грифом ДСП (документ для служебного пользования), подтвердили один из генеральных подрядчиков объекта и источник «Газеты.uz». Содержание документа остаётся недоступным для обычных граждан.

Новое здание театра

Озеро с островом рядом с Законодательной палатой в разные годы. На снимке от мая 2020 года можно увидеть появление строительных контейнеров. Источник: Google Earth Pro.

4 ноября корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов посетил строительную площадку. Паспорт объекта, вывешенный на заборе, гласит, что на месте бывшего озера планируется построить новое здание Национального академического драмтеатра.





Заказчиком строительства указана дирекция Международного делового центра Tashkent City при Кабмине, генеральный подрядчиком — Enter Engineering PTE, генеральный проектировщиком — Oil and Gas Design. Строительство началось 1 апреля 2021 года, завершить его планируется к 2023 году.





На эскизе проекта написано, что перед зданием будет построена театральная площадь. При этом представитель Enter Engineering сообщил, что проект планируется пересмотреть.





При попытках сделать фотоснимки места строительства корреспондент столкнулся с запретом со стороны представителя генподрядчика. Он подтвердил, что объект строится на основе «секретного» постановления правительства (эту информацию подтвердил и источник издания).





«Газете.uz» не удалось взять интервью у должностных лиц Enter Engineering, чтобы уточнить детали проекта. Изданию рекомендовали обратиться с письмом (оно было направлено в тот же день).

Журналисту Daryo.uz днём ранее удалось поговорить с руководителем проекта Бахтиёром Исаевым (он же руководил строительством ледового дворца Humo Arena), который заявил, что на месте озера на площади 3 га планировалось построить новое здание Национального академического драмтеатра, но позже планы изменились.

«Проекта строительства ещё нет, разработана только концепция, которая рассматривается руководителями. Известно, что будет построен оперный театр. Президент приезжал и высказал мнение о строительстве оперного театра. Он сказал: «Обязательно сделайте фонтан перед [зданием], поскольку здесь была вода», — цитирует Бахтиёра Исаева издание.





По его словам, генподрядчик консультировался с Министерством культуры и встречался с артистами театра. «Мы записали все их предложения. Проект театра готовят итальянцы… Есть контур земли, мы его готовим. Рытьё котлована ещё не началось. Когда здесь был президент, он сказал: „Не торопитесь, стройте красиво“», — отметил он.

Начав деятельность в качестве строительного подрядчика в 2012 году, Enter Engineering (Сингапур) превратилась в полноценного EPC-подрядчика (выполняющего работы «под ключ»), сообщается на сайте компании. За восемь лет она завершила более 30 проектов промышленного и гражданского строительства на сумму 2,5 млрд долларов. Среди них — проекты комплексного освоения Кандымского месторождения со строительством газоперерабатывающего завода, строительства завода GTL по производству синтетического жидкого топлива, комплекс Humo Arena, инфекционная больница в Зангиатинском районе, туристический центр Самарканда и другие.

Председателем совета директором компании является Бахтиёр Фазылов. 51% доли в Enter Engineering принадлежат кипрской Klintworth Investments, владельцем которой он является. Осенью 2019 года Energy Intelligence сообщал, что российский «Газпромбанк» сократил свою долю в компании с 49% до 19%, которыми распоряжается его кипрская дочерняя компания Gaudanio Holdings. 30% перешли к другому кипрскому юридическому лицу, Laboreno Limited, чей конечный бенефициар неизвестен.

На озере планировался ресторанный комплекс

На заборе, который огораживает всю территорию бывшего озера, можно увидеть паспорт ещё одного объекта.





В нём указано, что с 1 февраля 2020 года здесь должно было вестись строительство ресторанного комплекса Light House со смотровой башней. Заказчиком и застройщиком указана компания Akadem Food, а генеральным проектировщиком — Teca Generate.





Строительство планировалось завершить 25 января 2021 года. Однако представитель компании, участвовавшей в проекте, сообщил об отмене первоначальных планов. С компанией Akadem Food «Газете.uz» связаться не удалось.





Согласно данным ЕГРПО, учредителем Akadem Food (основной вид деятельности — рестораны и услуги по доставке продуктов), зарегистрированной в сентябре 2004 года, является Далер Санатович Нарзуллаев. Эта компания также управляет рестораном Pasado.

В хокимияте Ташкента «Газете.uz» сообщили, что территория, на которой расположено озеро, находится вне юрисдикции городской администрации.

Редакция направила запрос в пресс-службу Кабинета министров касательно документа о проекте и детялей проекта.