Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития электротехнической промышленности и повышению инвестиционного и экспортного потенциала отрасли», сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистана 24».

Как отметил в передаче заместитель министра экономики и промышленности Умиджан Салимов, в настоящее время электротехническая промышленность сконцентрирована в основном на производителях кабельной продукции. «Очень малую долю и роль в электротехнической промышленности играют производители бытовой техники», — сказал он.

Согласно документу, с 1 июля 2019 года при осуществлении госзакупок электротехнической и электробытовой продукции по отношению к отечественным предприятиям применяется ценовая преференция до 20%.

«Что это дает предприятию? Это дает возможность представления его продукции по более выгодным условиям, чем импортные аналоги. Льготы также касаются продления срока по дебиторской задолженности. Например, если компания отправляет свою продукцию на экспортный рынок, раньше в течение очень короткого времени она должна была получить деньги обратно. Для того чтобы поддержать экспортные продажи этих предприятий, им предоставляется новый срок — 180 дней». — отметил Умиджан Салимов.

Кроме того, увеличивается срок для ввоза технологического оборудования в Узбекистан. «Раньше, когда компания заказывала оборудование за рубежом, она должна была привезти это оборудование в течение 90 дней в Узбекистан. Из практики мы знаем, что оборудование изготавливается более 3−4, а иногда 8−9 месяцев. Утвержден новый срок — 270 дней», — рассказал замминистра.

До 1 января 2022 года предприятия, входящие в состав ассоциации «Узэлтехсаноат», освобождаются от уплаты таможенных платежей за сырье, материалы, комплектующие и оборудование, ввозимые для своих производственных нужд, не производимые в Узбекистане.

Первый замминистра экономики и промышленности Равшан Гулямов сообщил, что в Узбекистане сегодня перерабатывается около 15 тысяч тонн меди. До 2021 года планируется увеличить объем внутренней переработки до 55 тысяч тонн, производство электробытовой техники — больше чем в 3 раза.

Постановление предусматривает реализацию в 2019—2021 годах 71 перспективного проекта по производству электротехнической продукции на сумму 559 млн долларов, включая прямые иностранные инвестиции — 137 млн долларов.

Документом утвержден перечень продукции, рекомендуемый к локализации и расширению производства в отрасли электротехнической промышленности в 2019—2021 годах. Внесены более 40 видов продукции, составляющих основной объем импорта.

К 2022 году ожидается выпуск 15 видов новой технологической продукции, увеличение объемов производства в два раза — до 15 трлн сумов, а экспорта — в четыре раза — до 500 млн долларов.

Создается Фонд развития электротехнической промышленности. Его средства будут использоваться для поддержки деятельности предприятий отрасли, участия в выставках и привлечения современных иностранных технологий.

Генеральный директор агентства «Узстандарт» Дильшод Саттаров рассказал, что агентство будет поддерживать производителей путем компенсации затрат до 50% на внедрение систем менеджмента качества и сертификацию продукции.

Постановлением президента определен перечень из 1702 стандартов, согласно которым должна производиться электротехническая продукция.