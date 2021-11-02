Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана опубликовала полную расшифровку интервью главы МИДа Абдулазиза Камилова российским журналистам, проведенного накануне президентских выборов. В нем министр ответила на ряд вопросов, посвященных теме Афганистана. «Газета.uz» также раньше публиковала некоторые фрагменты из этой беседы.

Главе МИДа задали вопрос, есть ли сейчас поток беженцев из Афганистана.

«Скажу сразу — потока беженцев нет, вообще беженцев нет, — заявил в ответ Абдулазиз Камилов. — Мы изначально заявили, что беженцев принимать не будем. Наша позиция заключалась в том, чтобы помогать Афганистану, но не путем вывоза группы афганцев на территорию третьей страны, а потом в качестве беженцев их опекать, кормить и заботиться».

Глава МИДа отметил, что Узбекистан оказывал помощь в транзите и вывозе в третьи страны представителей дипломатического корпуса и людей, которым грозила «действительно конкретная опасность расправы».

«В этом плане мы оказывали помощь, если будет необходимость кому-то помочь, выехать через Узбекистан за пределы Афганистана, мы готовы оказывать такого рода услуги. Но создавать у себя специальные места для содержания беженцев — этого нет и не будет», — подчеркнул Абдулазиз Камилов.

«Более того, — добавил он, — когда хлынула большая масса людей из Афганистана, среди которых, возможно, одни действительно были беженцами, другие просто хотели воспользоваться ситуацией и в поиске лучшей доли жизни покинуть Афганистан, надеясь, что из Узбекистана их вывезут в западные страны, Европу, мы спокойно договорились с движением „Талибан“ о недопущении наплыва неконтролируемого потока беженцев. Они помогли нам, успокоили людей, сказали им: возвращайтесь домой и живите спокойно».

С тех пор, отметил министр, практически никто не пытается незаконно перейти границу.

«Бесконтрольного потока беженцев также мы не наблюдаем. Ситуация на границе спокойная. Более того, мы установили особые отношения с провинцией Балх — она непосредственно примыкает к Сурхандарье. У нас налажено сотрудничество между губернаторами, экономическими структурами, особенно в части касающейся транзита. Потому что все — мост, железная и автодорога — упирается в провинцию Балх», — подчеркнул он.





Абдулазиз Камилов также рассказал о впечатлениях от первого посещения Афганистана после смены власти в начале октября. Тогда он в Кабуле обсудил с и. о. главы МИДа во временном правительстве Афганистана Амиром Ханом Муттаки вопросы транзита, энергетики и торговли.

«Ситуация с безопасностью показалась нам в целом нормальной. Мы из аэропорта двигались в сторону дворца, где проходила основная встреча, на автомобиле. Видели, что люди спокойно ходят, даже женщины гуляют с открытыми лицами, молодежь, магазины все открыты».

«Но самое главное, — подчеркнул министр, — на этом маршруте мы много ездили в прошлом — уже практически нет танков, бронетранспортеров, вооруженных людей. Даже у входа во дворец, если раньше стояли вереницы бронетранспортеров и тяжелой техники, то сегодня есть только несколько вооруженных автоматами лиц, которые осуществляли проверку у ворот».

Глава МИДа ответил и на вопрос о результатах встречи с представителями временного правительства Афганистана в Термезе в середине октября.

«Две делегации, возглавляемые с афганской стороны и.о вице-премьера господином Ханафи и с нашей стороны — вице-премьером Сардором Умурзаковым, достигли договоренности о том, что мы в перспективе создадим что-то вроде межправкомссии. Во-вторых, также будут мобильные группы по отраслям: торговля, транспорт, железная дорога, социальные вопросы, безопасность границ и многое другое, что представляет для нас интерес. Следует отметить, что эти встречи на рабочем уровне уже проводятся и удается урегулировать накопившиеся проблемы».

«Сегодня главная сдерживающая проблема для развития сотрудничества — абсолютное отсутствие какого-либо финансового потенциала у временного правительства, — подчеркнул Абдулазиз Камилов. — Банки заморожены, транзакции проводить не могут, денег нет. Называют разные цифры, около 7 млрд долларов, которые для Афганистана являются очень большими финансовыми ресурсами, которые могли бы, на наш взгляд, помочь преодолеть этот кризисный период».

«Вместе с тем, поставить всю экономику исключительно на гуманитарную помощь невозможно. Нужно заново создавать экономическую основу государства. Это самая главная сложность в нынешней ситуации в Афганистане», — сказал глава МИДа.

Абдулазиз Камилов ответил также на вопрос о подвижках в инфраструктурных проектах в Афганистане — строительстве линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

По словам главы МИДа, проект «Сурхан — Пули-Хумри» практически завершен. «Даже при нынешней экономической системе сможем довести его до конца и реализовать. Тем более, талибы обещали оказать всяческое содействие в обеспечении безопасности функционирования и доведения до ума этого проекта», — добавил он.

«Касательно проекта железной дороги из Центральной Азии до Мазари-Шарифа, узбекские специалисты его в свое время построили. Речь идет о ветке в Кабул и Пешавар». Абдулазиз Камилов отметил, что вопрос поддержки этого транспортного проекта обсуждался на международном уровне и рассказал о реакции международного сообщества на них.





Всемирный банк, по словам главы МИДа, обещал подготовить технико-экономическое обоснование проекта. Работа в данном направлении уже началась. Банк готов выделить соответствующие финансы для подготовки этого документа.

Вызвались оказать содействие и Исламский банк развития, Азиатский банк развития, а также отдельные государства Персидского залива, располагающие достаточными финансовыми средствами. Проект также поддержал Пакистан в лице премьер-министра Имрана Хана и всего остального руководства страны.

«Проект будет иметь исключительно важное значение для стабилизации положения, поскольку Афганистан, оказавшись между двумя огромными регионами, как Центральная и Южная Азия, будет получать достаточную прибыль от транзита, торговли. Это поможет стране вовлечься в региональные интеграционные, экономические проекты», — считает Абдулазиз Камилов.

«Мы будем работать по реализации проектов. Вместе с тем, все будет зависеть от того, насколько движение „Талибан“, временное правительство твердо встанут на ноги, и смогут выполнить требования, предъявленные международным сообществом: инклюзивное правительство, фундаментальные права человека, женщин, девочек, добрососедство, недопущение террористических поползновений и террористической деятельности на территории самого Афганистана», — подчеркнул глава МИДа.

«В случае с железной дорогой, у нас прагматичный интерес: для Узбекистана, как и других государств Центральной Азии открывается огромный рынок (Южной Азии — ред.) с населением 2 миллиарда человек, — отметил министр. — Надо прямо сказать, что нашу продукцию в Европе или Америке никто не ждет; мы не можем сравниться с ними по технологичному уровню и качеству. А это рядом».

Глава МИДа ответил и на вопрос о признании временного правительства, сформированного «Талибаном».

«Мы будем вместе с нашими союзниками, партнерами двигаться к этому, — сказал он. — Но условия, поставленные перед талибами, настолько серьезны, что реагировать на них в сепаратном плане очень опасно. Закрыть глаза на сохранение террористической деятельности или недостаточную борьбу талибов против „Аль-Каиды“, „ИГИЛ“ или „ИГИЛ-Хорасан“ и других террористических групп и организаций и признать „Талибан“ мы не сможем. Должны быть четкие гарантии безопасности и соблюдение всех высказанных требований».

«В этом плане мы будем двигаться совместно с международным сообществом, нашими друзьями по Содружеству Независимых Государств, Россией», — заключил Абдулазиз Камилов.