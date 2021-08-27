Германия завершила миссию по эвакуации из Афганистана, пишет Deutsche Welle. Последние четыре самолёта Министерства обороны (бундесвер) с гражданами Германии и других стран на борту вылетели из Кабула в Ташкент 26 августа.

«Последний [самолёт] А400М бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана, он вылетел из Кабула в 18:20. Военная операция по эвакуации завершена», — говорится в сообщении бундесвера в Twitter.

На встречу с солдатами бундесвера, которые участвовали в эвакуации, в Ташкент прибыли министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.

Фото: Twitter Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своём Twitter также поблагодарила Узбекистан за поддержку. «Я благодарю правительство Узбекистана, которое было надёжным партнером в очень напряжённой ситуации. Мы не забудем этого!» — написала министр.

Всего вооружённые силы Германии эвакуировали из Афганистана более 5300 человек, включая граждан не менее 45 стран, выполнив 37 рейсов.

«Мы продолжим заботиться о тех, кого ещё нужно защитить. Продление операции было невозможно из-за ситуации с безопасностью», — пояснили в Минобороны.

Накануне возле аэропорта Кабула, произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Погибли не менее 100 человек, включая 13 американских военных. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент США Джо Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам ИГ вне зависимости от того, где они находятся.