Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 сентября в Душанбе провел переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече отмечалось, что с начала года двусторонний товарооборот увеличился в 2,5 раза, создано более 30 новых совместных предприятий. Возобновлено авиасообщение между Ташкентом и Лахором.

«Подчеркнута важность дальнейшей совместной работы по формированию благоприятных условий для расширения плодотворных деловых обменов, — говорится в сообщении. — Речь идет, прежде всего, о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле, выполнении положений соглашения о транзите и торговых отношениях».

Премьер-министр Имран Хан также подчеркнул важность ускорения вступления в силу соглашения о транзитной торговле между Узбекистаном и Пакистаном и скорейшего завершения работы над соглашением о преференциальной торговле, сообщило пакистанское агентство Dunya News.

Глава правительства Пакистана подтвердил полную поддержку Трансафганской железной дороги и заверил, что этому проекту будет оказана вся возможная поддержка для скорейшей реализации. После завершения строительства железная дорога свяжет страны Центральной Азии с миром через морские порты Карачи и Гвадар.

Обсуждая ситуацию в Афганистане, премьер-министр подчеркнул важность позитивного взаимодействия международного сообщества с этой страной для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей и стабилизации экономической ситуации. Лидеры двух стран договорились продолжать консультации, чтобы продвигать этот процесс вперед.