14 августа 84 военнослужащих Афганистана пересекли линию государственной границы Узбекистана, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, военнослужащие были задержаны пограничными нарядами Погранвойск СГБ. При этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трёх раненых.

«С данными афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидемиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение», — говорится в сообщении.

В это же время на афганской части моста «Термез-Хайротон» (мост Дружбы) отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи.

МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста «Термез-Хайратон».

Кроме того, в течение 14 августа было организовано возвращение граждан Узбекистана из числа обслуживающего персонала участка железной дороги «Термез-Мазари-Шариф».

«Необходимо отметить, что защита и охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, приняты все необходимые меры безопасности. В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти», — заявили в МИД.

В субботу движение «Талибан» объявило о захвате города Мазари-Шариф — административного центра провинции Балх на северо-западе Афганистана. СМИ сообщали, что часть афганских правительственных войск бежала в сторону границы с Узбекистаном.

На фоне ухудшения ситуации в Афганистане президент США Джо Байден поручил развернуть около 5000 военных для безопасной эвакуации сотрудников посольства Вашингтона и союзного персонала, а также афганцев, помогавших американским военным во время конфликта.