Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провёл встречу с исполняющим обязанности главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки в Кабуле. Об этом 7 октября на своей странице в Twitter написал назначенный «Талибаном» представитель афганского МИД во временном правительстве страны Абдул Кахар Балхи. Это первая встреча представителей правительств Узбекистана и Афганистана на высшем уровне после прихода к власти талибов.

Приветствуя своего узбекского коллегу, Амир Хан Моттаки заверил в нормализации ситуации в Афганистане после последних событий и заявил, что «имеет честь принять его в безопасной обстановке».

По словам представителя МИД, Абдулазиз Камилов сказал, что «рад видеть чистоту улиц, управление городом, людей на улице и безопасную атмосферу», добавив, что Узбекистан всегда ориентировался на взаимные интересы обеих стран, а «внешняя политика Узбекистана в отношении Афганистана не была привязана к другим вопросам».

«Господин Камилов выразил надежду, что Исламский Эмират Афганистан вскоре займет прочное место в международном сообществе, и заверил, что Узбекистан по-прежнему привержен взятым на себя обязательствам в области транзита, энергетики и торговли», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Амир Хан Мутаки выразил благодарность своему коллеге за реконструкцию аэропорта в Мазари-Шарифе и помощь в других областях.

В начале октября посол Узбекистана в Кабуле Ёдгорхужа Шадманов встретился с Мавлави Амир Ханом Моттаки. Стороны тогда обсудили возобновление полётов между странами и реконструкцию аэропорта в Мазари-Шарифе.