Пресс-служба МИД Узбекистана опровергла информацию о «готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане». Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса писал Reuters, но в сообщении указывалось, что речь идёт о гражданах, которые находятся в немецком списке лиц, находящихся в группе риска и нуждающиеся в эвакуации.

Издание сообщило, что Германия выявила еще десятки тысяч человек, которых необходимо эвакуировать из Афганистана, в том числе немецких граждан, местный афганский персонал, правозащитников и журналистов.

«В целях обеспечения безопасности, в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП „Термез“ не осуществляется. В ближайшей перспективе открытие КПП „Термез“ на узбекско-афганской границе не планируется», — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что «любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана».

В течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем. МИД вновь заявляет, что Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, а оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране.

«Вновь подчеркиваем, что Узбекская сторона твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны», — говорится в сообщении.

Российские СМИ ранее сообщали, что Узбекистан пропускает граждан Афганистана, которые при въезде показывают билеты вылета в зарубежные страны, но не все улетают. Сенатор Кутбидин Бурханов выразил опасение, что это может создать условия для террористической деятельности. Первый замглавы МИДа Фарход Арзиев заверил, что при транзите составляются предварительные списки иностранных граждан, и они проходят через «фильтр».

«Газета.uz» писала, что в понедельник министры иностранных дел Узбекистана и Германии обсудили ситуацию в Афганистане и «международное сотрудничество в кризисных ситуациях». В частности, согласовываются детали по эвакуации граждан Германии и афганского персонала воздушным и наземным путями.