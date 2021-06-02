Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с журналистами в Сурхандарьинской области рассказал о важности строительства железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», экономической, географической, политической выгоде и других деталей проекта, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства отметил, что для Узбекистана «одной из самых важных задач всегда был выход к морским портам, несмотря на закрытые на протяжении долгих лет границы».

«Я это называю проектом века… Вы в курсе, в Ташкенте представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали этот „проект века“. Спустя 2−3 месяца я встретился с руководством Всемирного банка, они согласились выделить 35 млн долларов на первые шаги — на проектные работы», — сказал президент.

По его словам, крупные банки выделяют деньги на такие проекты после тщательного анализа, согласно которому «соединяющая Южную и Центральную Азию дорога с учётом политического и экономического аспекта приведёт к развитию экономики Афганистана». Шавкат Мирзиёев добавил, что все транзитные деньги достанутся афганскому народу, а выгода Узбекистана — открытие путей к иранским и пакистанским портам.

«Представьте, перевозка одного узбекского контейнера через Иран или Пакистан станет в 3−4 раза дешевле, время сократится в 4−5 раз… Для экспорта нужна дорога. Когда дорога станет короткой и дешёвой, будет обеспечено стабильное развитие экономики, это принесёт пользу предпринимателям. Они не будут ехать в Ташкент, наоборот, ташкентцы будут приезжать сюда. Почему я поручил построить международный торговый центр — чтобы нашу продукцию афганский народ покупал не через посредников, а из первых рук», — пояснил глава государства.

«Они мне говорят: „Господин президент, организуйте нам открытую [дорогу], мы купим у вас и машины, и технику, и продовольственные товары“… Поэтому они тоже ждут этого», — добавил руководитель страны.

Здесь же президент заявил, что железные дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай» и «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» станут одними из крупнейших инфраструктурных проектов, которые останутся в истории страны.

Комментируя интерес российской стороны к данному проекту, Шавкат Мирзиёев объявил, что в ближайшее время правительства Узбекистана, России, Афганистана и Пакистана соберутся, чтобы ещё раз обсудить самые оптимальные варианты прокладки железной дороги и утвердить её техническое обслуживание.

«Наши молодые предприниматели в будущем не будут мучиться как мы. Сейчас наши предприниматели платят деньги, через какую бы дорогу ни проезжали, другого выхода нет…» — рассказал глава государства.

Ранее «Газета.uz» писала, что в начале февраля Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — в сентябре этого года.

Проект железной дороги оценивается в 5 млрд долларов. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 км и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.