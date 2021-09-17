Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разморозить государственные активы Афганистана в зарубежных банках. Об этом он заявил 17 сентября на заседании Совета глав государств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Глава государства считает, что эта мера позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев и содействовать этой стране в решении социальных проблем.

Фото: пресс-служба президента

Что известно о замороженных активах

Газета The Washington Post (WP) 17 августа со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, хранящиеся на американских банковских счетах. Кроме того, отмечалось, что США отменили массовые поставки долларов в Афганистан, для того чтобы они не попали в руки талибам.

Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активам, в обсуждениях участвовал Госдеп, а Белый дом «наблюдал за развитием событий», сообщили собеседники издания.

По данным Международного валютного фонда на апрель, Центральный банк Афганистана имел резервные активы на сумму 9,4 млрд долларов, что составляет около трети годового объема производства страны. Большая часть резервов в настоящее время находится за пределами Афганистана, сказал один из источников WP.

Бежавший из страны и. о. управляющего Центральным банком Афганистана Аджмал Ахмади подтвердил в Twitter, что, будучи главой ЦБ, он получил извещение о прекращении поставок в страну американской валюты, о чем сообщил президенту Ашрафу Гани.

По его словам, почти все резервы афганского ЦБ находятся за границей, и они составляют около 9 млрд долларов. Наибольшая часть — 7 млрд долларов — находится на счетах Федерального резерва. Из них 3,1 млрд долларов вложены в гособлигации США, 2,1 млрд долларов — активы в Программе консультационных услуг и управления резервами (RAMP) Всемирного банка, 1,2 млрд долларов — в золоте и только 300 тысяч в виде наличных. Еще 1,3 млрд долларов хранились на международных счетах.

Старший член совета директоров Центрального банка Афганистана Шах Мехраби, работающий на этой должности с 2002 года и проживающий в США, в интервью Bloomberg 8 сентября заявил, что решение администрации Джо Байдена заморозить резервы правительства Афганистана истощит ликвидность, вынудит банки закрыться и приведет страну к еще большей бедности.

«Президент Байден [таким образом] не причиняет вреда „Талибану“ или нынешнему режиму. Это причиняет ущерб простым афганцам и ввергнет их в еще большую нищету», — сказал он.

Шах Мехраби предложил США выделять до 150 млн долларов в неделю, чтобы ЦБ мог проводить аукционы на денежном рынке для повышения ликвидности банков и сдерживания резкого роста инфляции. По его словам, с тех пор, как к власти пришли талибы, валюта Афганистана обесценилась на 10−15%, а цены подскочили на 20−25%.

Кроме того, 23 августа финансирование проектов Всемирного банка в Афганистане было также временно остановлено. ВБ предоставил Афганистану 5,3 млрд долларов с 2002 года, свидетельствуют данные на сайте организации. К моменту приостановки в стране финансировалось 27 действующих проектов на сумму более 2 млрд долларов. Проекты, в частности, касались развития сельского хозяйства и платежных систем в Афганистане.

Лимит на снятие наличных

Фото: ИА Anadolu

После того, как талибы захватили Кабул 15 августа, банки закрылись более чем на неделю. Когда они снова открылись, был введен лимит на снятие наличных до 20 тысяч афгани (200 долларов США) в день. Люди часами сидят в очередях у банков, поскольку в Кабуле всего несколько работающих банкоматов.

Рыночный обменный курс афганской валюты при талибах значительно снизился. Как сообщает «Синьхуа», 4 сентября за доллар давали около 89 афгани, а до взятия Кабула талибами в середине августа — 79 афгани.

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