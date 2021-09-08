В первом полугодии 2021 года автопроизводителям Узбекистана предоставили таможенные льготы и преференции на 2,57 трлн сумов ($240,9 млн по курсу ЦБ на 7 сентября). Эта информация приводится в данных Государственного таможенного комитета (есть у «Газеты.uz»).

Речь идёт о таможенных льготах и преференциях, предоставляемых документами президента и Кабинета министров Узбекистана.

Как мы сообщали ранее, компания UzAuto Motors суммарно получила льготы 1,9 трлн сумов ($177,6 млн), в том числе по таможенным пошлинам — 1,64 трлн сумов, налогу на добавленную стоимость (НДС) — 255,6 млрд сумов, акцизному налогу — 356,7 млн сумов.

Джизакский автомобильный завод

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

За шесть месяцев Джизакский автомобильный завод (OOO «Jizzax avtomobil zavodi») получил льготы на 322,9 млрд сумов (около $30,2 млн по курсу ЦБ на 8 сентября), в том числе по таможенным пошлинам — 281,1 млрд сумов, НДС — 41,9 млрд сумов.

В первом квартале Джизакский автомобильный завод получил льготы на 63,8 млрд сумов млрд сумов: по таможенным пошлинам — 55,7 млрд сумов, НДС — 8,1 млрд сумов.

Во втором квартале объём льгот вырос в 4 раза — до 259,2 млрд сумов: таможенные пошлины — 225,4 млрд сумов, НДС — 33,8 млрд сумов.

Изначально на базе автозавода планировалось реализовать проект Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive, но в итоге он был отменён, а на производственной площадке начали выпускать автомобили Volkswagen и Škoda.

Проектная мощность составляет 20 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций — 1,44 трлн сумов. Запланировано создание 500 рабочих мест.

В конце июля прошлого года в Узбекистане открылся первый дилерский центр Volkswagen, где начались продажи легкого коммерческого автомобиля Caddy.

Заводом владеет Uzauto Commercial Vehicles Management — управляющая компания, созданная «Узавтосаноат» для управления предприятиями-производителями коммерческой техники.

Roodell и ADM Jizzakh

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Компания Roodell сначала являлась официальным импортёром компании ПАО «АвтоВАЗ» (Vesta и XRay, Lada) и дистрибьютером Kia в Узбекистане.

В сентябре 2020 года компания анонсировала выпуск автомобилей Kia на заводе ADM Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак», а затем — Lada и Renault.

Компания уже начала производство Kia. На первом этапе производственные мощности завода будут составлять 25 тысяч автомобилей в год. На втором этапе, к концу 2022 года, мощности возрастут до 100 тысяч, сообщали представители компании.

Гендиректор Roodell Данияр Давлетияров в интервью «Газете.uz» в октябре 2020 года заявлял, что на первом этапе завод будет собирать автомобили методом крупноузловой сборки, совершая 195 операций. На втором этапе планируется введение в действие линий с цехами сварки, окраски кузовов и запуск СKD-сборки.

По данным ГТК, за январь-июнь 2021 года Roodell суммарно получила таможенные льготы на 140,6 млрд сумов ($13,1 млн): пошлины — 122,3 млрд сумов, НДС — 18,3 млрд сумов.

В первом квартале компания была освобождена от уплаты 81,5 млрд сумов (пошлины — 70,9 млрд, НДС — 10,6 млрд), а во втором — 59 млрд сумов (пошлины — 51,3 млрд, НДС — 7,7 млрд).

Завод ADM Jizzakh также получил льготы на 48,6 млрд сумов ($4,5 млн): пошлины — 48 млрд сумов, НДС — 572,5 млн сумов. Основная часть послаблений пришлась на второй квартал (в сумме 46,5 млрд сумов).

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, единственным учредителем автозавода ADM Jizzakh, зарегистрированного в январе 2020 года, является Roodell (зарегистрирована в мае 2012 года, занимается розничной торговлей автомобилями и лёгким транспортом). В свою очередь, в Roodell долями владеют Мирбахром Асроров (33,4%), Данияр Давлетияров (33,3%) и Мурод-Мирза Шарипов (33,3%).

SamAuto

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Совместно предприятие «Samarqand аvtomobil zavodi» (SamAuto) за первое полугодие получила льготы на 80,7 млрд сумов ($7,5 млн), включая таможенные пошлины — 68,6 млрд сумов, НДС — 12,1 млрд сумов.

В первом квартале компания сэкономила 29,7 млрд сумов (пошлины — 25,8 млрд сумов, НДС — 3,9 млрд сумов), а во втором — 50,9 млрд сумов (пошлины — 42,7 млрд сумов, НДС — 8,2 млрд сумов).

«Самаркандский автомобильный завод» открылся в марте 1999 года. Предприятие производит коммерческую технику: автобусы, грузовые и специализированные автомобили. В ноябре 2019 года завод начал выпускать пикапы Isuzu D-Max.

Учредителями завода являются «Узавтосаноат», банк «Асака», японская Itochu Corporation и японская Isuzu Morots.

UzAuto Trailer

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

В 2012 году UzAuto Trailer начала выпускать прицепную технику, самосвальные кузовы, контейнеровозы, а с марта 2018 года — грузовики и другую технику КамАЗ.

По данным ГТК, компании за полгода предоставлены льготы на 57,7 млрд сумов ($5,4 млн): пошлины — 50,2 млрд сумов, НДС — 7,5 млрд сумов.

В первом квартале компания сэкономила на льготах 13 млрд сумов, а во втором — 44,7 млрд сумов.

Uz Truck and Bus Motors

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

В 2012 году состоялось открытие сборочного завода по производству большегрузных автомобилей JV MAN Auto-Uzbekistan в Джамбайском районе Самаркандской области. Завод позже освоил производство низкозольных автобусов MAN.

В 2019 года компания «Узавтосаноат» (34,2% доли), китайская Sinotruk International Investment Limited (32,9%) и немецкая MAN Truck & Bus SE (32,9%) подписали соглашение о создании совместного предприятия UZ Truck and Bus Motors на базе СП JV MAN Auto-Uzbekistan.

Sinotruk вошла в состав учредителей СП JV MAN Auto-Uzbekistan, вложив прямые иностранные инвестиции в уставной фонд предприятия в размере 12,1 млн долларов.

Согласно информации ГТК, UZ Truck and Bus Motors за первое полугодие 2021 года получила льготы на 25,8 млрд сумов ($2,4 млн): пошлины — 22,7 млрд сумов, НДС — 3,1 млрд сумов.

В первом квартале предприятие было освобождено от уплаты 11 млрд сумов (пошлины — 9,9 млрд, НДС — 1,1 млрд), а во втором — 14,8 млрд сумов (пошлины — 12,9 млрд, НДС — 1,9 млрд).

Суммарный объём льгот для вышеуказанных автопроизводителей превысил 2,57 трлн сумов. Для сравнения это составляет 38,6% валового регионального продукта Сырдарьинской области за это время — 6,67 трлн сумов.

Другие компании отрасли

В январе-июне 2021 года льготы также были предоставлены другим компаниям в структуре «Узавтосаноат». Например, Uzauto Motors Powertrain, производящая двигатели, получила льготы на 24,4 млрд сумов: пошлины — 20,8 млрд сумов, НДС — 3,5 млрд сумов, акциз — 80,3 млн сумов.

Совместное предприятие «Уз-Тонг Хонг Ко» по выпуску комплектующих для автомобилей UzAuto Motors было освобождено от уплаты 28 млрд сумов: пошлины — 24,5 млрд сумов, НДС — 3,5 млрд сумов.