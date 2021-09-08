В первом полугодии 2021 года автопроизводителям Узбекистана предоставили таможенные льготы и преференции на 2,57 трлн сумов ($240,9 млн по курсу ЦБ на 7 сентября). Эта информация приводится в данных Государственного таможенного комитета (есть у «Газеты.uz»).
Речь идёт о таможенных льготах и преференциях, предоставляемых документами президента и Кабинета министров Узбекистана.
Как мы сообщали ранее, компания UzAuto Motors суммарно получила льготы 1,9 трлн сумов ($177,6 млн), в том числе по таможенным пошлинам — 1,64 трлн сумов, налогу на добавленную стоимость (НДС) — 255,6 млрд сумов, акцизному налогу — 356,7 млн сумов.
Джизакский автомобильный завод
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
За шесть месяцев Джизакский автомобильный завод (OOO «Jizzax avtomobil zavodi») получил льготы на 322,9 млрд сумов (около $30,2 млн по курсу ЦБ на 8 сентября), в том числе по таможенным пошлинам — 281,1 млрд сумов, НДС — 41,9 млрд сумов.
В первом квартале Джизакский автомобильный завод получил льготы на 63,8 млрд сумов млрд сумов: по таможенным пошлинам — 55,7 млрд сумов, НДС — 8,1 млрд сумов.
Во втором квартале объём льгот вырос в 4 раза — до 259,2 млрд сумов: таможенные пошлины — 225,4 млрд сумов, НДС — 33,8 млрд сумов.
Изначально на базе автозавода планировалось реализовать проект Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive, но в итоге он был отменён, а на производственной площадке начали выпускать автомобили Volkswagen и Škoda.
Проектная мощность составляет 20 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций — 1,44 трлн сумов. Запланировано создание 500 рабочих мест.
В конце июля прошлого года в Узбекистане открылся первый дилерский центр Volkswagen, где начались продажи легкого коммерческого автомобиля Caddy.
Заводом владеет Uzauto Commercial Vehicles Management — управляющая компания, созданная «Узавтосаноат» для управления предприятиями-производителями коммерческой техники.
Roodell и ADM Jizzakh
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Компания Roodell сначала являлась официальным импортёром компании ПАО «АвтоВАЗ» (Vesta и XRay, Lada) и дистрибьютером Kia в Узбекистане.
В сентябре 2020 года компания анонсировала выпуск автомобилей Kia на заводе ADM Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак», а затем — Lada и Renault.
Компания уже начала производство Kia. На первом этапе производственные мощности завода будут составлять 25 тысяч автомобилей в год. На втором этапе, к концу 2022 года, мощности возрастут до 100 тысяч, сообщали представители компании.
Гендиректор Roodell Данияр Давлетияров в интервью «Газете.uz» в октябре 2020 года заявлял, что на первом этапе завод будет собирать автомобили методом крупноузловой сборки, совершая 195 операций. На втором этапе планируется введение в действие линий с цехами сварки, окраски кузовов и запуск СKD-сборки.
По данным ГТК, за январь-июнь 2021 года Roodell суммарно получила таможенные льготы на 140,6 млрд сумов ($13,1 млн): пошлины — 122,3 млрд сумов, НДС — 18,3 млрд сумов.
В первом квартале компания была освобождена от уплаты 81,5 млрд сумов (пошлины — 70,9 млрд, НДС — 10,6 млрд), а во втором — 59 млрд сумов (пошлины — 51,3 млрд, НДС — 7,7 млрд).
Завод ADM Jizzakh также получил льготы на 48,6 млрд сумов ($4,5 млн): пошлины — 48 млрд сумов, НДС — 572,5 млн сумов. Основная часть послаблений пришлась на второй квартал (в сумме 46,5 млрд сумов).
Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, единственным учредителем автозавода ADM Jizzakh, зарегистрированного в январе 2020 года, является Roodell (зарегистрирована в мае 2012 года, занимается розничной торговлей автомобилями и лёгким транспортом). В свою очередь, в Roodell долями владеют Мирбахром Асроров (33,4%), Данияр Давлетияров (33,3%) и Мурод-Мирза Шарипов (33,3%).
SamAuto
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Совместно предприятие «Samarqand аvtomobil zavodi» (SamAuto) за первое полугодие получила льготы на 80,7 млрд сумов ($7,5 млн), включая таможенные пошлины — 68,6 млрд сумов, НДС — 12,1 млрд сумов.
В первом квартале компания сэкономила 29,7 млрд сумов (пошлины — 25,8 млрд сумов, НДС — 3,9 млрд сумов), а во втором — 50,9 млрд сумов (пошлины — 42,7 млрд сумов, НДС — 8,2 млрд сумов).
«Самаркандский автомобильный завод» открылся в марте 1999 года. Предприятие производит коммерческую технику: автобусы, грузовые и специализированные автомобили. В ноябре 2019 года завод начал выпускать пикапы Isuzu D-Max.
Учредителями завода являются «Узавтосаноат», банк «Асака», японская Itochu Corporation и японская Isuzu Morots.
UzAuto Trailer
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
В 2012 году UzAuto Trailer начала выпускать прицепную технику, самосвальные кузовы, контейнеровозы, а с марта 2018 года — грузовики и другую технику КамАЗ.
По данным ГТК, компании за полгода предоставлены льготы на 57,7 млрд сумов ($5,4 млн): пошлины — 50,2 млрд сумов, НДС — 7,5 млрд сумов.
В первом квартале компания сэкономила на льготах 13 млрд сумов, а во втором — 44,7 млрд сумов.
Uz Truck and Bus Motors
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
В 2012 году состоялось открытие сборочного завода по производству большегрузных автомобилей JV MAN Auto-Uzbekistan в Джамбайском районе Самаркандской области. Завод позже освоил производство низкозольных автобусов MAN.
В 2019 года компания «Узавтосаноат» (34,2% доли), китайская Sinotruk International Investment Limited (32,9%) и немецкая MAN Truck & Bus SE (32,9%) подписали соглашение о создании совместного предприятия UZ Truck and Bus Motors на базе СП JV MAN Auto-Uzbekistan.
Sinotruk вошла в состав учредителей СП JV MAN Auto-Uzbekistan, вложив прямые иностранные инвестиции в уставной фонд предприятия в размере 12,1 млн долларов.
Согласно информации ГТК, UZ Truck and Bus Motors за первое полугодие 2021 года получила льготы на 25,8 млрд сумов ($2,4 млн): пошлины — 22,7 млрд сумов, НДС — 3,1 млрд сумов.
В первом квартале предприятие было освобождено от уплаты 11 млрд сумов (пошлины — 9,9 млрд, НДС — 1,1 млрд), а во втором — 14,8 млрд сумов (пошлины — 12,9 млрд, НДС — 1,9 млрд).
Суммарный объём льгот для вышеуказанных автопроизводителей превысил 2,57 трлн сумов. Для сравнения это составляет 38,6% валового регионального продукта Сырдарьинской области за это время — 6,67 трлн сумов.
Другие компании отрасли
В январе-июне 2021 года льготы также были предоставлены другим компаниям в структуре «Узавтосаноат». Например, Uzauto Motors Powertrain, производящая двигатели, получила льготы на 24,4 млрд сумов: пошлины — 20,8 млрд сумов, НДС — 3,5 млрд сумов, акциз — 80,3 млн сумов.
Совместное предприятие «Уз-Тонг Хонг Ко» по выпуску комплектующих для автомобилей UzAuto Motors было освобождено от уплаты 28 млрд сумов: пошлины — 24,5 млрд сумов, НДС — 3,5 млрд сумов.
Mirziyod Mirsaitov
А рядовому покупателю от этого хорошо или плохо?? что-то статья уж больно не разъяснительная..
Zokirkhoja Isakhodjaev
Столько дают льгот, а народ как ждал машину месяцами так и ждёт.
У нас нет в продаже кобальт с мкпп, а в Казахстане есть, на выбор, хочешь мкпп хочешь акпп. Да и ждать не надо, оплатил и забрал СРАЗУ! А мы ждём минимум шесть месяцев.
Скорее эти льготы для поддержания экспорта, но не внутреннего рынка
Мила Пак
@Zokirkhoja Isakhodjaev, Совершенно правы, полностью согласна. И вообще ни о чём статья, что столько льгот, а выгода от этого КОМУ: государству — нет, простому люду — нет, экономике нашей — НЕТ и НЕТ, руководителям этих заводах — скорее всего ДА, ДА, ДА.
Зачем вообще печатали эту статью, чтобы лишний раз показать сколько льгот, а прогресса нет в этой отрасли или что куда тратятся НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ, так это весь Узбекистан знает. Как стояли в очередях за машиной с советских времён, так и стоим.
Хоть с льготами, хоть без льгот, ВСЁ ОДНО.
Может, я такая тупая(хотя многие задаются эти вопросы), вот скажите в каких странах правительство выделяет столько льгот автозаводам и сколько люди ждут уже проплаченные свои машины?
Dilya Asal
Машины продают дороже, чем за рубежом, спрос такой, что очереди на несколько месяцев вперед. Зачем им льготы? Если даже при таких условиях они не оправдывают свое существование так может отключить этот полутруп от государственной машины? Хотя как можно избавиться от такой сытной кормушки.
oyb_ uzb!
Хватит своих кормить за счет наших денег, уберите эти драконовчкие цены на растаможку, и вы увидите реальную стоимость наших авто, те, кто думают, что “завод кормит десятки тысяч семей“ будут правы, но этот монополист имеет сверхприбыль