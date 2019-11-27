Самаркандский автомобильный завод (SamAuto) 27 ноября презентовал в Ташкенте первый пикап Isuzu D-Max, произведенный в Узбекистане, передает корреспондент «Газеты.uz».

Isuzu D-Max

Как отметили представители SamAuto, в Isuzu D-Max реализована концепция «универсального дизайна», который делает его одинаково удобным как для транспортировки людей, так и для перевозки грузов.

«Для производства в Узбекистане было выбрано второе поколение Isuzu D-Max модификации 2017 года. Пикапы работают на дизельном топливе и отличаются экологичностью и экономичным расходом», — сказал заместитель генерального директора Самаркандского автозавода Хусен Кобилов.

«Isuzu D-Max — один из лучших в своем классе по управляемости благодаря слаженной работе рулевого управления и подвески колес. Его отличают уверенное управление и сохранение баланса даже в сложных дорожных условиях», — добавил он.

На рынке Узбекистана Isuzu D-Max будет доступен в трех модификациях:

D-Max Sahar с однорядной кабиной, 2 пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 л и механической коробкой передач;

с однорядной кабиной, 2 пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 л и механической коробкой передач; D-Max Oksus с двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 л и механической коробкой передач;

с двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 л и механической коробкой передач; D-Max Irbis с двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, объемом двигателя 3 л и автоматической коробкой передач.

Грузоподъемность пикапа составляет 865−1100 кг.

Isuzu D-Max в соответствии с японскими стандартами имеет высокопрочную стальную кабину, энергопоглощающую переднюю часть, боковые противоударные планки и подушки безопасности.

Цветовая гамма пикапа представлена белым, серебристым металликом, серым металликом, обсидианово-серым, черным, синим и красным цветами.

Продажи пикапа Isuzu D-Max стартуют в январе 2020 года, на данный момент открыт предзаказ. Цена будет варьироваться от 270 до 380 млн сумов.

О проекте

Директор департамента стратегического планирования и маркетинга SamAuto Мунисхон Исраилова сообщила, что проект производства пикапов в Узбекистане зародился еще в 2015 году после встреч глав государств Узбекистана и Японии.

«Тогда первый президент Ислам Каримов сделал запрос японской стороне о расширении модельного ряда продукции SamAuto. В тот момент были проведены маркетинговые изучения, исследования, опросы населения, фермеров. Было выявлено, что в аграрном секторе развивающейся страны самый востребованный тип автомобиля — пикап. В связи с этим принято решение о начале производства в Узбекистане на мощностях SamAuto автомобиля этого типа», — отметила она.

Мунисхон Исраилова добавила, что по статистике мирового автомобилестроения самым продаваемым типом автомобиля является пикап (SUV-сегмент).

«На нашем рынке данный тип не был представлен вообще. И поэтому не было спроса. После общения с фермерами, горнометаллургической и нефтеперерабатывающей индустриями, сферой туризма, выявилось, что есть большой спрос», — сказала она.

На начальном этапе Isuzu D-Max будет собираться методом крупноузловой сборки (SKD), комплектующие в Узбекистан поставляются из Таиланда. Рассматривается возможность перехода на мелкоузловую сборку (CKD), исходя из спроса на местном и зарубежных рынках.

По словам Мунисхон Исраилова, предварительно планируется производить 500 единиц автомобилей в год, при наличии более высокого спроса мощности будут расти.

Технические характеристики

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