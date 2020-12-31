В Джизаке планируют наладить производство автомобилей LADA и Renault. Об этом говорится инвестиционной программе на 2021−2023 годы, утвержденной постановлением президента 28 декабря.

Ожидается, что автомобили будут собирать на заводе ADM-Jizzakh компании Roodell в свободной экономической зоне Джизак. Напомним, в сентябре на этой площадке анонсирован выпуск автомобилей Kia.

Согласно инвестпрограмме, проектная мощность составит 100 тысяч автомобилей в год. Проект оценивается в 60,9 млн долларов, из них 33,3 долларов намечено освоить в 2021 году.

По данным Spot, осенью в социальных сетях распространились сообщения о том, что на заводе «АвтоВАЗ» в России выпустили несколько кузовов в сборе Lada XRAY Cross, которые якобы были предназначены для отправки на автосборочный завод в Узбекистан. В самой компании тогда отказались комментировать слухи.

Генеральный директор Roodell Данияр Давлетияров сообщал, что за первый год компания планирует запустить производство автомобилей трех автобрендов. В интервью «Газете.uz» он также рассказывал о планах до конца 2021 года увеличить число моделей в линейке KIA с 3 до 8 моделей