Компания «Узавтосаноат» и французская PSA Groupe пересмотрят концепцию проекта по строительству совместного автомобильного завода в Джизакской области и оптимизируют экономические параметры, сообщила пресс-служба «Узавтосаноат».

"В связи с некоторыми непредвиденными изменениями исходных данных, партнеры совместно проводят работы по изменению концепции проекта и оптимизации экономических параметров", — говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте завершаются строительно-монтажные работы. Заключены контракты на поставку технологического и инженерного оборудования, отмечает «Узавтосаноат».

Церемония закладки капсулы в фундамент производственного комплекса СП Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive (UzPCA) прошла в июле 2017 года в свободной экономической зоне «Джизак».

Уставный капитал СП составляет 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции по проекту составляют около 130 млн евро. Заявленная мощность комплекса составляет 13 тысяч автомобилей модели Peugeot Expert и 3000 Peugeot Boxer.

Изначально планировалось, что завод будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2019 года. Однако в ходе визита в Джизакскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что объект необходимо запустить 10 декабря 2018 года.