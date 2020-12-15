SAIC-GM, совместное предприятие американской General Motors и китайской SAIC Motor, 12 декабря начало экспорт нового Chevrolet Tracker на международный рынок. Первая партия из 209 автомобилей отправилась в Узбекистан. Об этом сообщил Spot со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отмечают, что Chevrolet Tracker китайского производства впервые покинул пределы страны. Модель была представлена на внутреннем рынке в июне 2019 года.

Новая модель кроссовера заменит в Узбекистане Chevrolet Trax, который продается здесь под названием Tracker. Локальный запуск запланирован на первые недели января.

Компания SAIC-GM объявила, что начало экспорта Tracker в Узбекистан представляет собой важный шаг в укреплении ее бизнеса, который она будет и дальше расширять с помощью новой стратегии по экспорту автомобилей в Среднюю Азию. В регион, состоящий из развивающихся стран Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, до сих пор поставлялись автомобили в основном из GM Korea.

В апреле это же предприятие отправило в Узбекистан 216 автомобилей Chevrolet Equinox.

В июне 2019 года «Газета.uz» сообщала, что GM Uzbekistan (ныне UzAuto Motors) планировала начать выпуск седана Сhevrolet Onix и кроссовера Tracker нового поколения.

В ноябре стало известно, что швейцарский Credit Suisse выделит UzAuto Motors кредит до 150 миллионов евро на реализацию инвестиционных проектов, в том числе запуск производства новых моделей General Motors на удешевленной платформе Global Emerging Markets (GEM), которая, в том числе, лежит в основе Chevrolet Tracker. Пока же эту модель выпускают в двух странах — Китае и Бразилии.